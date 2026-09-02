“Todos corren peligro”: enfermeras protestan contra Kaiser Permanente

Desde San Francisco hasta Los Ángeles, cientos de enfermeras de 22 centros médicos de Kaiser Permanente realizaron manifestaciones públicas para mostrar su rechazo a la negativa de la compañía de discutir sus preocupaciones ante la falta de personal y protecciones laborales frente al uso de la inteligencia artificial.

“Pedimos una adecuada dotación de personal, mejores salarios y medidas de retención porque las enfermeras se están yendo”, dijo a La Opinión Romina Legaspi, enfermera de la unidad coronaria de un hospital de Kaiser Permanente en Los Ángeles, donde se requiere especialización para el tratamiento de pacientes con afecciones cardíacas graves o potencialmente mortales.

Después de beber café con una rosquilla de queso o donas, la multitud se apostó frente al centro médico de KP localizado en el 4867 del bulevar Sunset en Hollywood para entonar cánticos de protesta como: “Kaiser, Kaiser you can’t hide… We can see your greedy side!” (“¡Kaiser, Kaiser, no te puedes esconder. ¡Podemos ver tu lado codicioso!”), o bien: “If nurses are outside, something is wrong inside!” (“¡Si las enfermeras están afuera, algo anda mal adentro!”).

Las más de 25,000 personas que trabajan como enfermeras(os) para Kaiser Permanente y están representadas por la California Nurses Association/National Nurses United (CNA/NNU) se encuentran en las primeras etapas de negociación de un nuevo contrato sindical. Las pláticas comenzaron a principios de julio y han avanzado poco, según las enfermeras. Su contrato actual vence a finales de septiembre.

El personal de enfermería insta a la dirección de Kaiser Permanente a invertir en la plantilla laboral y a acordar un contrato que ofrezca protección frente a lo que consideran implementación de tecnologías de inteligencia artificial (IA) no probadas ni reguladas.

“Todo ello es con el fin de priorizar a los pacientes por encima de los miles de millones de dólares que Kaiser acumula en ingresos, inversiones y reservas”, dijo Romina Legaspi.

De hecho, Kaiser Permanente ya se ha enfrentado al rechazo y a negociaciones sindicales en torno a la vigilancia automatizada de los centros de llamadas y a las métricas de rendimiento basadas en inteligencia artificial.

“Nuestro contrato no se trata solo de dinero; no trabajamos en condiciones seguras, y eso puede meternos en problemas”, dijo la enfermera. “Además, está nuestra conciencia como enfermeras: queremos brindar la mejor atención y, cuando eso no sucede, dejamos la atención directa al paciente”.

Romina Legaspi (der.) y otras enfermeras de Kaiser Permanente explicaron las difíciles y peligrosas situaciones de personal cuando se presenta una emergencia. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Llamado sobre riesgos

Con 28 años en la profesión, Legaspi rechazó que haya escasez de enfermeras y enfatizó que las jóvenes trabajan uno o dos años de antigüedad, se van del hospital y abandonan la atención directa al paciente “porque es demasiado estrés y demasiado trabajo”.

Por ello, salieron otra vez a las calles para denunciar que requieren una dotación de personal segura y el equipo adecuado para realizar su trabajo.

California ha establecido por ley una proporción de enfermeras por paciente. En la unidad de cuidados intermedios donde labora Romina una enfermera solo puede atender a tres pacientes, pero dependiendo de la dotación de personal, Kaiser Permanente a veces asigna uno más, aumentando así la carga de trabajo y poniendo potencialmente en peligro a los pacientes.

El sindicato ha interpuesto una queja formal contra la dirección de Kaiser porque en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) están asignando tres bebés a una sola enfermera. La normativa estatal exige una proporción de uno a dos como máximo.

“No solo los bebés, sino también los adultos. Todos corren peligro”, dijo la enfermera. “Nuestro trabajo es agotador mental y físicamente”, subrayó Legaspi. “Sufrimos lesiones. Faltan equipos y suministros para los pacientes. Y ahora están introduciendo tecnología de IA que intenta anular nuestras decisiones como enfermeras registradas”.

Añadió que Kaiser está intentando usar la IA porque es una cuestión de dinero. “Ellos aprovechan cualquier cosa que les permita ahorrar dinero. Kaiser no ve a sus afiliados como seres humanos. Los ven como ganancias, y ese es el problema fundamental por el que estamos protestando”, denunció.

Las manifestaciones de enfermeras se presentaron en Los Ángeles y otras ciudades de California. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“No se trata de una huelga”

Terry Kanakri, portavoz de Kaiser Permanente, expresó que el hospital continúa las operaciones normales mientras la CNA llevaba a cabo sus manifestaciones laborales.

“No se trata de una huelga ni de una interrupción de las labores. La atención al paciente sigue siendo nuestra prioridad mientras prosiguen las negociaciones para los nuevos acuerdos laborales con la California Nurses Association (CNA)”, dijo en un comunicado.

Con respecto a la petición de aumentos salariales, dio a conocer que el personal de enfermería de Kaiser Permanente se encuentra entre los mejores remunerados de California y del país.

“Una enfermera o enfermero de plantilla de nivel II (Staff Nurse II) afiliado a la CNA en el norte de California gana más de 100 dólares por hora, sin contar las horas extra ni las bonificaciones especiales, lo que supone aproximadamente un 7% por encima del valor de mercado para puestos comparables en otras organizaciones de atención médica”, dijo la portavoz.

En el Centro Médico de Los Ángeles, una enfermera o enfermero de plantilla (RN) afiliado a la CNA gana cerca de un 21% más que en puestos comparables. En Fresno y Sacramento, la remuneración de una enfermera o enfermero de plantilla afiliado supera en aproximadamente un 15% la media del mercado.

Kaiser Permanente aseguró que una enfermera o enfermero general representado por la CNA en el Los Angeles Medical Center gana alrededor de 89 dólares por hora, lo que equivale a aproximadamente 187,000 dólares anuales en una jornada de tiempo completo antes de incluir suplementos salariales, horas extras o pagos adicionales. El personal de enfermería, representado por la CNA en Los Angeles Medical Center, percibe cerca de un 21% más que la remuneración habitual en puestos comparables en su mercado.

Kanakri rechazó la aserción de la falta de detención de personal: “Del personal de enfermería representado por la CNA, el 95% en el norte de California y el 93% en nuestro Centro Médico de Los Ángeles decide permanecer en Kaiser Permanente año tras año. Esta es una de las tasas de retención más altas del sector”.

“Cumplimos, y a menudo superamos, los porcentajes de enfermera por paciente exigidas por el estado de California. La dotación de personal se ajusta en cada turno según las necesidades de los pacientes, utilizando un sistema de clasificación de pacientes desarrollado en colaboración con el personal de enfermería representado por la CNA y con los líderes de enfermería”, sostuvo.

En torno al uso de la inteligencia artificial, la portavoz de KP dijo que “la tecnología de Kaiser Permanente ayuda a nuestro personal de enfermería a realizar su trabajo de la mejor manera posible: atendiendo a los pacientes y aplicando sus conocimientos clínicos. Dicha tecnología no interfiere en su criterio clínico ni lo sustituye en la prestación de atención al paciente. Cabe aclarar que estos principios ya están recogidos en nuestro contrato con la CNA”.

La manifestación de enfermeras tuvo lugar afuera de un hospital de Kaiser Permanente en Hollywood. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Cuando faltan manos en una emergencia

Diane Rosas es enfermera en la Unidad de Cuidados Intermedios 6 Este del Centro Médico Kaiser Permanente de Hollywood. Desde hace nueve años se encarga de atender directamente a los pacientes que han sufrido un derrame cerebral o que han sido sometidos a una neurocirugía y a aquellos que han pasado por una cirugía abdominal.

Ella resume las necesidades para realizar su trabajo: “Necesitamos más gente”. Rosas apunta que ante la falta de personal muchas veces los enfermeros trabajan solos, sin auxiliares de enfermería (CNA).

“La gestión del personal se complica mucho”, reveló a La Opinión. “Tenemos un grupo de WhatsApp para la unidad y no paramos de enviar mensajes preguntando: ‘¿Puede alguien venir a cubrir los descansos?’. Es algo casi diario”.

En su unidad son alrededor de 50 personas y dice que, como mínimo, necesitan tener dos auxiliares de enfermería de día y otros dos por la noche. Debido a que la complejidad médica de los pacientes es muy alta, podrían llegar a necesitar hasta tres auxiliares por turno.

“Tenemos pacientes conectados a respiradores, incluso con traqueotomía, que no pueden moverse, por lo que hay que cambiarles de postura cada dos horas”, detalló. “Tenemos muchos pacientes así que vienen de residencias de ancianos porque están enfermos y tampoco pueden moverse”.

De esa manera, los enfermeros tienen que ayudarse mutuamente para mover a los pacientes. No cuentan con otra ayuda.

Rosas indicó que la dotación de personal se vino abajo por completo después de la pandemia de Covid-19. El hospital despidió gente y dejó de contratar personal.

“Veo los anuncios de empleo, pero no contratan a nadie. Cada vez que le preguntamos a nuestro gerente por qué no contratan más enfermeros o auxiliares de enfermería, nos dicen: ‘La alta dirección dice que no puedo contratar a nadie en este momento’.

“Nosotros insistimos: ‘Pero tenemos la necesidad, necesitamos más gente’, y la respuesta es siempre la misma: ‘No puedo contratar a nadie ahora; no me lo permiten’. No lo entendemos. Tenemos la necesidad y la alta dirección lo sabe, porque les enviamos correos electrónicos, al director de enfermería, al director ejecutivo, informándoles de la situación, pero hacen oídos sordos. A veces ni siquiera responden; no hay respuesta alguna”.

Ante la pregunta de cómo afrontan esa situación con los pacientes, por ejemplo, con aquellos que necesitan un respirador cuando no hay nadie disponible para responder a una emergencia, la enfermera dijo: “Bueno, nuestros terapeutas respiratorios también dicen que les falta personal; algunos trabajan solos cubriendo dos o tres plantas. Así que, cuando llamamos por una emergencia, muchas veces el terapeuta respiratorio, si no está ocupado con otro paciente, viene corriendo a ayudarnos”.

Rosas agregó: “Hay que cambiar o ajustar la configuración del respirador. En cuanto a nosotros, los enfermeros, no realizamos esas tareas específicas; no administramos tratamientos respiratorios ni modificamos los ajustes del monitor… o mejor dicho, del respirador; de eso se encargan ellos”.

Rosas compartió que no había habido fallecimientos en su planta por falta de atención, y detalló.

“Mire, su nivel de gravedad es muy alto, así que los terapeutas respiratorios saben que deben acudir de inmediato. También contamos con un equipo de respuesta rápida. Así que, si algo se retrasa demasiado, llamamos al equipo de respuesta rápida y entonces acuden todos: intensivistas de la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), enfermeros de respuesta rápida… Y luego, si tenemos que declarar un código (emergencia crítica), viene todo el mundo: farmacia, otros médicos… La seguridad del paciente es lo primero, porque no tenemos auxiliares de enfermería y solo estamos nosotras, las enfermeras. Eso retrasa la atención a otros pacientes”.