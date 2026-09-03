Al menos 15 personas son hospitalizadas tras una posible exposición química en prisión de Iowa

Al menos 15 personas fueron trasladadas a hospitales después de que se reportara una posible exposición química en una prisión del centro de Iowa, informaron las autoridades.

El Departamento de Bomberos de Newton y la Oficina del Sheriff del Condado de Jasper acudieron al Newton Correctional Facility alrededor de las 12:30 p.m. del miércoles, tras recibir un reporte sobre una posible exposición a una sustancia química.

Paul Cornelius, jefe de gabinete del Departamento Correccional de Iowa, confirmó que se activaron los protocolos de emergencia en el centro penitenciario.

“La causa y naturaleza de la exposición están siendo investigadas activamente”, señaló Cornelius en un comunicado.

Al menos 15 personas fueron trasladadas a hospitales

La cantidad exacta de personas afectadas todavía no estaba clara la noche del miércoles.

Un funcionario del Departamento de Bomberos de Newton informó a KCCI que hasta 15 personas habían sido trasladadas a cuatro hospitales de la región central de Iowa.

Funcionarios de UnityPoint Health señalaron que cuatro personas fueron llevadas a un hospital en Grinnell, mientras que otras cuatro fueron trasladadas a Iowa Methodist, en Des Moines. Según las autoridades, esas personas presentaban lesiones que no ponían en riesgo sus vidas.

Además, un portavoz de MercyOne informó que otros nueve pacientes fueron trasladados a centros médicos ubicados entre Des Moines y Newton.

Las cifras proporcionadas por las distintas autoridades no permiten establecer todavía un total definitivo de personas afectadas.

No está claro si hubo reclusos entre los afectados

Las autoridades tampoco han informado si las personas que fueron trasladadas a hospitales eran reclusos, empleados del centro penitenciario o integrantes de ambos grupos.

El estado de salud de todos los pacientes tampoco ha sido precisado.

Cornelius indicó que el Departamento Correccional de Iowa proporcionará información adicional conforme se disponga de datos verificados.

Por precaución, las autoridades aseguraron el área y pusieron en marcha los procedimientos de seguridad y respuesta ante emergencias.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado públicamente la sustancia involucrada ni han determinado qué provocó el incidente.

“La causa y naturaleza de la exposición están siendo investigadas activamente”, dijo Cornelius.

El funcionario añadió que los protocolos de emergencia fueron activados inmediatamente después del reporte y que el área fue asegurada como medida preventiva.

El Newton Correctional Facility está ubicado varios kilómetros al sur de la ciudad de Newton y ocupa aproximadamente 1,500 acres.

El complejo está compuesto por instalaciones de máxima y media seguridad y alberga aproximadamente a 1,000 reclusos.

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