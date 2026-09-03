Defensores de inmigrantes denuncian acoso y organizan ‘La Defensa del Pueblo’

“Cuando se atacan los derechos de los inmigrantes, ¿qué hacemos?”, gritó Ryan Drury, uno de los principales organizadores de Ventura County Defensa (VC Defensa), mientras se encontraba frente al Edificio Federal en el centro de Los Ángeles.

“¡Levántate y lucha!”, respondió el pequeño grupo de personas que asistió a la conferencia de prensa del martes, organizada por activistas por los derechos de los inmigrantes junto con la Red Nacional de Organizaciones de Jornaleros (NDLON), VC Defensa, Maestros Unidos de Los Ángeles (UTLA) y otras organizaciones.

Esa mañana, los organizadores se reunieron para anunciar una cumbre denominada “La Defensa del Pueblo”, que crearon en respuesta a lo que denominan los ataques de la administración de Trump contra grupos comunitarios como los suyos.

En marzo de 2026, un artículo del New York Times reveló que el Departamento de Seguridad Nacional había creado el Grupo de Trabajo 4 para vigilar e intimidar al grupo de VC Defensa, una organización de defensa de los derechos de los inmigrantes integrada por voluntarios, dedicada a organizar a la comunidad y a brindar asistencia médica y legal.

Cuando comenzaron los ataques de la nueva administración contra la comunidad inmigrante, el grupo de organizadores de Ventura era uno de los muchos que rápidamente empezaron a organizar a sus comunidades.

VC Defensa, en particular, empezó una línea de respuesta rápida para reportar a ICE, organizó a los trabajadores de la salud en hospitales para mantener seguros sus lugares de trabajo y llevó a cabo programas de distribución directa de medicamentos en mochilas, así como de comida a domicilio.

Esas son solo algunas de las medidas que ha tomado la organización, integrada por residentes del condado de Ventura, para tratar de mantener segura a su comunidad.

“Y por este trabajo —por repartir kits de primeros auxilios, llevar a las personas a sus citas en la oficina de inmigración, organizar a las comunidades, repartir despensas y coordinar a los maestros—, la administración de Trump puso a nuestra organización en la línea de fuego y hemos estado bajo ataque”, dijo Drury ante el público.

El grupo afirmó que el gobierno ha calificado a grupos como VC Defensa de terroristas nacionales. A causa de eso, Drury dijo que miembros de su organización han sido acosados por agentes federales.

“Nos han llamado de todo y han empezado a acosar a nuestros voluntarios. Han comenzado a usar sus vehículos como armas para intentar asesinar a nuestros organizadores arrollándonos”, denunció Drury. “Han llamado a nuestros familiares y a nuestros lugares de trabajo para tratar de que nos despidan y han acosado a nuestros operadores mientras intentamos mantener a salvo a nuestra comunidad”.

Ryan Drury, uno de los principales organizadores de Ventura County Defensa (VC Defensa), habla sobre cómo la organización está siendo atacada. Crédito: Janette Villafana

Defensores de la comunidad se reunieron el martes afuera del edificio federal de Los Ángeles. Crédito: Janette Villafana

Ataques contra organizadores

Antes del amanecer del 13 de mayo, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la principal rama investigativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), llevaron a cabo una redada en la casa y en el negocio de Leonardo Martínez, organizador de VC Defensa. Esa misma madrugada también se realizaron redadas en las casas de otros dos voluntarios.

Aunque no se reportaron arrestos ese día, agentes armados con tanques militares llegaron y se llevaron objetos personales de las casas de los organizadores.

La redada de mayo no fue la primera vez que Martínez y otros miembros de la organización se toparon con agentes de inmigración. L.A. TACO reportó dos incidentes en los que estuvo involucrado Martínez, ambos relacionados con choques entre vehículos y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El 10 de marzo de 2026, un agente del ICE chocó contra el vehículo de Martínez, lo que llevó al organizador al hospital por supuestamente interferir en una operación.

“Lo que le está pasando a VC Defensa no es un ataque aislado, es una advertencia para todas las organizaciones comunitarias de Estados Unidos”, dijo Farrah N. Khan, la exalcalde de Irvine y activista.

“Cuando el Departamento de Seguridad Nacional crea un grupo de trabajo para vigilar a los voluntarios que reparten folletos sobre tus derechos y se ocupan de sus comunidades, eso no es una amenaza para la seguridad nacional. Eso es intimidación por parte del gobierno”.

El 25 de septiembre, Trump emitió un memorándum presidencial de seguridad nacional (NSPM-7) titulado “Lucha contra el terrorismo interno y la violencia política organizada”, con el que añadió a grupos como VC Defensa a la lista de lo que él denomina “enemigo interno”.

“Esto va más allá de la política migratoria; se trata de si la Primera Enmienda sigue protegiendo el derecho a organizarse, a protestar y a defender a tus vecinos sin temor a ser atacado”, reclamó Khan.

Varios activistas de organizaciones como VC Defensa, NDLON y otras que ahora forman parte de Defensa del Pueblo posan frente al edificio federal en el centro de Los Ángeles tras una conferencia de prensa celebrada el martes.

Crédito: Janette Villafana

Farrah N. Khan, exalcalde de Irvine, en la conferencia de prensa el martes. Crédito: Janette Villafana

La unión hace la fuerza

Los ataques contra los activistas los han llevado a crear un evento de un día en Oxnard programado para este 6 de septiembre, donde se reunirán organizadores que vienen de diferentes partes del país, como Houston y Nueva Jersey.

De acuerdo con los organizadores, quienes hablaron el martes, el día está dirigido a todas las personas y organizaciones que quieren aprender a proteger sus comunidades de manera segura. Para quienes no tienen cómo llegar a Oxnard, el grupo ha organizado autobuses en tres ubicaciones: en el centro de Los Ángeles, en North Hollywood y en San Bernardino.

A pesar de los encuentros incómodos y traumáticos con distintas agencias del gobierno, esto no ha desviado a los organizadores de su labor; a muchos de los que hablaron ese martes todavía se les notaba ese fuego por dentro.

“¿Están investigando un delito o a las personas que se atrevieron a organizarse?”, cuestionó Nancy Meza, de NDLON, en sus comentarios finales. “El mensaje que esto puede enviar a toda una comunidad es claro: si te organizas, podrías ser el siguiente.

“Pero se olvidaron de una cosa: el miedo funciona mejor cuando la gente está aislada y nosotros no estamos solos”, agregó.

Para más información visite https://defensadelpueblo.org/