Horóscopo de hoy de Nana Calistar 03 de septiembre de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO – HORÓSCOPO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Deja de estarte lamentando por aquello que todavía no tienes, porque mientras tú andas contando lo que te falta, se te está olvidando agradecer y aprovechar lo que sí tienes enfrente. Este 03 de septiembre comienza para ti una etapa en la que tendrás que ponerte las pilas y dejar de esperar que las cosas caigan del cielo como aguacate maduro. Hay algo que deseas desde hace tiempo, posiblemente relacionado con dinero, una compra importante, vivienda, vehículo o un proyecto personal, y durante las próximas semanas comenzarás a encontrar la manera de hacerlo realidad. Pero tendrás que administrarte mejor, porque últimamente el dinero te dura lo que un pedo en un canasto.
En cuestiones de trabajo se visualizan movimientos interesantes. Una persona podría acercarse para proponerte algo que inicialmente no te convencerá del todo, pero no lo descartes a la primera. Pregunta, investiga y después decides. Septiembre traerá oportunidades para mejorar tus ingresos, pero ninguna llegará con moñito y tarjeta de felicitación; tendrás que moverte y demostrar de qué estás hecho. También cuida mucho lo que comentas en el trabajo, porque hay una persona que sonríe contigo, pero en cuanto das la espalda anda soltando el hocico como licuadora sin tapa.
Es momento de mandar a la shingada ciertas amistades falsas que únicamente aparecen cuando necesitan dinero, favores, información o quieren enterarse del último chisme. Tú tienes la mala costumbre de dar demasiado cuando quieres a alguien y después terminas preguntándote por qué no recibes ni la mitad. Aprende que amistad que solamente funciona cuando tú resuelves problemas no es amistad, es servicio al cliente y todavía sin sueldo. Una amistad verdadera necesitará de ti durante estos días por una situación emocional complicada. Escúchala, pero tampoco cargues con problemas que no te corresponden.
En cuestiones de salud, bájale un poquito al chile, irritantes, café y comidas a deshoras, porque tu estómago podría comenzar a reclamarte las porquerías que le has metido. Gastritis, inflamación o molestias relacionadas con colitis podrían hacerse presentes si sigues comiendo como si tuvieras estómago de albañil recién pagado. También necesitas mejorar tus horarios de descanso; traes cansancio acumulado y luego te preguntas por qué amaneces con humor de cobrador de Coppel.
Si tienes pareja, vienen días bastante buenos para recuperar complicidad, pasión y esas ganas de verse que algunas veces se pierden entre obligaciones y rutina. Eso sí, controla tu shingado hocico, porque tienes una habilidad impresionante para decir la palabra equivocada en el momento exacto. Una bromita pesada, mencionar a alguien del pasado o hacer una comparación podría provocar un pleito completamente innecesario. Antes de hablar pregúntate si lo que vas a decir arregla algo o nomás vas a andar buscando quién te la pague.
Si estás soltero o soltera, alguien podría comenzar a mostrar interés de manera bastante discreta. No te emociones con tres likes y dos fueguitos porque tampoco significa que ya estén apartando iglesia. Deja que las acciones hablen.
También aparece un viaje importante durante este mes o la planeación de uno para los próximos meses. Puede tratarse de un destino bastante lejano, incluso existe posibilidad de salir del país. Este movimiento será importante porque te permitirá despejar la mente y replantearte qué quieres hacer con tu futuro. Has estado entre dos caminos, queriendo avanzar pero sin decidir hacia dónde.
Septiembre será para acomodar prioridades. Ya no necesitas demostrarle nada a nadie. Haz dinero, cuida tu salud, disfruta a tu gente y aprende a cerrar la puerta donde solamente entran a ensuciarte el piso. Lo que viene para Leo puede ser muy perro, pero tendrás que dejar de mirar lo que te falta y comenzar a trabajar con lo que tienes.
VIRGO – HORÓSCOPO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2026
No es momento de aventar tus ahorros a cualquier negocio nomás porque alguien llegó hablándote de ganancias maravillosas y asegurándote que en tres meses vas a estar limpiándote las lágrimas con billetes. Virgo, tú eres inteligente para los números, pero cuando te emocionas también se te mete lo tarugo y puedes tomar decisiones apresuradas. Durante este mes analiza, pregunta, compara precios y arma correctamente ese proyecto que tienes entre ceja y ceja. Si ya existe una idea de negocio, no la abandones, simplemente perfecciónala antes de meterle dinero. Septiembre será más para organizar que para arriesgar.
En el terreno económico tendrás que controlar compras impulsivas, porque podrías gastar en cosas que realmente no necesitas y después andar haciendo milagros para llegar a la siguiente quincena. Se visualiza un pago que habías dado prácticamente por perdido o un dinerito que llegará cuando más falta te haga. Úsalo con inteligencia y no quieras sentirte Carlos Slim durante tres días para terminar comiendo frijoles toda la semana siguiente.
Cuida muchísimo los golpes y las caídas, especialmente al subir o bajar escaleras, andar con prisas o caminar mientras vas viendo el shingado celular. Traerás la cabeza ocupada en veinte asuntos al mismo tiempo y esa distracción podría hacerte tropezar. También presta atención a dolores musculares o molestias en piernas y espalda; tu cuerpo podría estar pidiéndote descanso y tú haciéndote como que la Virgen te habla.
Se comenzará a cocinar un viaje con amistades que te devolverá bastante el ánimo. Puede surgir primero como una plática de “deberíamos ir” y terminar convirtiéndose en reservaciones y maletas. Lo interesante es que alrededor de este movimiento existe posibilidad de encontrarte personalmente con alguien con quien llevas tiempo hablando mediante redes sociales. Si existe química, atracción y ambos están disponibles, deja de analizar hasta cómo respira la criatura y date oportunidad de conocerla. Una cosa es ser precavido y otra hacerle una auditoría emocional antes del primer beso.
En cuestiones del amor vienen movimientos bastante sabrosos. Si estás soltero o soltera, podría aparecer una persona de piel clara mediante una amistad, reunión, salida o red social. No necesariamente llegará anunciándose como el amor de tu vida; podría comenzar con una conversación bastante sencilla y después ponerse aquello más caliente que comal de puesto de gorditas. Permite que las cosas avancen naturalmente.
Eso sí: si estás hablando con dos o tres personas al mismo tiempo y a todas les dices prácticamente lo mismo, bájale tres rayitas. Coquetear no es delito, pero prometer exclusividad donde no existe sí puede terminar convirtiéndose en tremendo desmadre. El karma tiene una memoria más perra que una señora que te prestó un topper en 2018: tarde o temprano viene a reclamar lo suyo.
Si tienes pareja, habrá oportunidad de resolver una diferencia que habían venido arrastrando. La clave estará en hablar sin sacar expedientes viejos. Si van a discutir algo ocurrido esta semana, no necesitas sacar aquella fregadera de hace cuatro años, porque entonces jamás van a terminar.
También comenzarás a sentir mayor tranquilidad emocional. Ciertas tristezas, preocupaciones y episodios de ansiedad que te habían tenido con la cabeza llena de pensamientos empezarán a perder fuerza. Si estos sentimientos te rebasan o persisten, buscar apoyo profesional también es una decisión inteligente. No tienes por qué cargar todo en silencio.
En familia tendrás que poner límites con alguien que opina demasiado sobre tus decisiones. Escucha consejos, pero recuerda que quien va a vivir las consecuencias eres tú. Este 03 de septiembre marca para Virgo un periodo para reorganizar prioridades, cuidar el dinero, darle oportunidad al amor y dejar de querer controlar hasta el clima. No necesitas tener resuelto todo el año esta semana; necesitas saber cuál será tu siguiente movimiento y hacerlo con los pies bien puestos sobre la tierra.
LIBRA – HORÓSCOPO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2026
No permitas que nadie venga a robarte la paz que tanto trabajo te ha costado recuperar. Últimamente has entendido que hay personas que no necesitan hacerte una gran fregadera para desestabilizarte; basta un comentario, una indirecta o una actitud para que tú solito empieces a darle vueltas al asunto hasta las tres de la mañana. Este 03 de septiembre tendrás que aprender a escoger tus batallas, porque no todo merece respuesta y mucho menos tu energía. Hay gente que busca picarte las costillas nomás para comprobar que todavía puede hacerte enojar. No les des ese gusto.
Septiembre viene acompañado de cambios importantes en tu manera de pensar y también en tu economía. Una oportunidad relacionada con trabajo, ventas, comisión, proyecto independiente o ingreso adicional podría comenzar a tomar forma. No esperes que el dinero llegue montado en caballo blanco; tendrás que moverte, tocar puertas y dejar la pena para otro día. Tienes habilidades que no estás explotando porque sigues pensando que necesitas tener todo perfecto antes de comenzar. Mientras tú analizas hasta el último detalle, otro más aventado ya anda cobrando por una idea parecida.
Se visualizan compras inesperadas. Algunas serán necesarias y otras serán producto de tus ganas de darte un gustito. Nomás recuerda que una cosa es consentirte y otra muy diferente quedar como reina el sábado y como damnificado económico el lunes. Organiza tus gastos porque podrías necesitar efectivo para un viaje, reparación, trámite o compromiso que aparecerá de manera repentina.
En cuestiones familiares se aproxima un chisme que podría incomodarte bastante. Alguien hablará de más, contará una situación incompleta o cambiará la versión de algo que dijiste. Antes de hacer una reunión familiar digna de capítulo final de telenovela, confirma qué pasó realmente. No armes la tercera guerra mundial por información que pasó por cinco hocicos antes de llegar a tus oídos. Eso sí, cuando descubras quién anda moviendo el cucharón, marca distancia porque familiar también puede ser metiche y culero.
Hay posibilidad de vacaciones, escapada o viaje que podría organizarse casi de último momento. Te hará muchísimo bien salir de la rutina y cambiar de ambiente. Incluso podrías regresar con una idea nueva relacionada con trabajo o negocio. Tu creatividad estará bastante despierta durante septiembre, así que anota cualquier ocurrencia que consideres interesante, aunque al principio parezca imposible.
Tienes varios sueños que siguen estacionados por falta de capital, contactos o una persona que pueda ayudarte a aterrizarlos. Pero cuidado con convertir eso en pretexto. Quizá no puedas iniciar exactamente como imaginabas, pero sí puedes comenzar más pequeño. Busca alianzas, cotizaciones, herramientas y personas que sepan lo que tú todavía desconoces. Aparecerá alguien con experiencia que podría orientarte, pero tendrás que quitarte esa costumbre de querer resolver todo solo.
En el amor también vienen definiciones. Si tienes pareja, procura que los problemas económicos o familiares no terminen metiéndose entre las sábanas, porque luego ninguno sabe por qué anda de malas y hasta dormir espalda con espalda quieren. Hablen claro y recuperen espacios donde sean pareja y no únicamente dos personas resolviendo pendientes.
Si estás soltero o soltera, una conversación aparentemente inocente podría agarrar saborcito durante estos días. No quieras ponerle nombre inmediatamente a lo que apenas está naciendo. Primero averigua si la criatura viene disponible, emocionalmente estable y sin tres relaciones escondidas debajo de la cama.
Libra entra en una etapa para recuperar control, especialmente sobre sus emociones y decisiones. Tu éxito durante este mes dependerá menos de la suerte y más de qué tanto estés dispuesto a moverte. No entregues tu tranquilidad a gente problemática, no abandones tus proyectos por falta de apoyo y tampoco esperes aprobación para comenzar.
Hay oportunidades muy buenas alrededor de ti, pero tendrás que abrir bien los ojos. Septiembre puede convertirse en el mes donde finalmente dejes de imaginar cómo quieres vivir y empieces a construirlo. Y recuerda: quien quiera acompañarte, qué bueno; quien quiera ayudarte, mejor; y quien únicamente llegue a chingar la paciencia, que agarre su fichita y espere sentado porque ya no estás para atender pendejadas.
ESCORPIÓN – HORÓSCOPO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Vienen oportunidades para que te anden dando caricias, arrimones y hasta sus buenos besos, pero tampoco confundas atención con amor ni calentura con compromiso, porque ahí es donde después terminas haciendo una novela de algo que apenas daba para capítulo piloto. Este 03 de septiembre traerás un magnetismo bastante fuerte y podrías llamar la atención de nuevas personas. Disfruta, conoce y date oportunidad, pero hazte respetar y establece desde el principio qué buscas. No necesitas quemarte con medio pueblo para demostrar que todavía traes pegue; cuando hay calidad, no hace falta andar repartiendo muestras gratis.
Si estás soltero o soltera, aparecerá alguien con personalidad fuerte que podría despertar tu curiosidad. El problema será que ambos querrán llevar las riendas y aquello podría convertirse en competencia de a ver quién puede más. Deja que la relación avance sin juegos pendejos de tardarte seis horas en contestar porque la otra persona tardó cinco. Ya estás grandecito para esas fregaderas.
Si tienes pareja, necesitarás cuidar los celos y las suposiciones. Podrías interpretar incorrectamente un mensaje, reacción en redes sociales o comentario de una amistad. Antes de convertirte en investigador privado y querer revisar hasta las facturas del Oxxo, pregunta directamente. También vienen días buenos para recuperar intimidad y salir de la rutina; nomás pónganse creativos porque hasta el amor se empolva cuando siempre hacen exactamente lo mismo.
Manda a la mierda a las personas que solamente se acercan cuando quieren obtener algo de ti. Durante septiembre vas a descubrir quién te busca por cariño y quién porque necesita un favor, dinero, contacto o que le resuelvas alguna bronca. No tienes obligación de convertirte en salvavidas de gente que cuando tú te estás ahogando ni un pinche flotador te avienta.
Mucho cuidado con el dinero. No firmes documentos sin leerlos, evita prestar cantidades que necesitas y revisa dos veces transferencias, compras y pagos. Un error económico podría dejarte bastante apretado a finales del mes. También desconfía de negocios que prometan ganancias exageradamente rápidas. Si parece demasiado bonito para ser verdad, probablemente trae más trucos que calzón de stripper.
Una noticia relacionada con el extranjero podría alegrarte muchísimo. Puede tener que ver con una persona, trámite, oportunidad, invitación o situación que estabas esperando desde hace tiempo. Incluso podría despertar nuevamente tus ganas de realizar un viaje o comenzar a ahorrar para conocer un lugar que tienes atravesado desde hace años.
En cuestiones personales estás entrando en una etapa excelente para mejorar tu apariencia y sentirte más cómodo con tu cuerpazo criminal. Si quieres comenzar ejercicio, cambiar alimentación, renovar imagen o simplemente volver a arreglarte como antes, septiembre te favorecerá. Hazlo por sentirte bien contigo y no para darle gusto a gente que siempre encuentra qué criticar.
También deberás prestar atención a molestias frecuentes en cabeza o pecho. No te automediques ni conviertas cualquier síntoma en diagnóstico de Google; si algo persiste, empeora o te preocupa, lo correcto será revisarlo con un profesional de salud.
Tu carácter seguirá siendo fuerte, y precisamente ahí estará una de tus mayores ventajas. Sabes perfectamente lo que quieres, pero últimamente ciertas críticas han conseguido hacerte dudar. Ya no permitas que opiniones pendejas de personas que ni siquiera tienen organizada su propia vida decidan cómo debes manejar la tuya.
En trabajo podrías recibir una responsabilidad nueva o encontrarte frente a una situación donde tendrás que demostrar liderazgo. No quieras imponer todo a huevo; escuchar también te dará ventaja. Una persona que antes dudaba de tus capacidades comenzará a cambiar su percepción cuando vea resultados.
Este septiembre viene para enseñarte a seleccionar mejor personas, oportunidades y hasta pleitos. No todo lo que brilla merece que corras detrás, ni todo el que te critica merece explicación. Cuida tu dinero, atiende tu cuerpo, disfruta el amor sin perder la cabeza y sigue trabajando en silencio. Tus resultados hablarán más fuerte que cualquier hocico que ande diciendo que no puedes.
PISCIS – HORÓSCOPO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Una separación, distanciamiento o incluso un divorcio dentro de la familia podría convertirse en tema de conversación durante estos días. No te metas donde no te llaman ni quieras convertirte en abogado, terapeuta y juez al mismo tiempo, porque podrías terminar embarrado en un problema que ni siquiera comenzó contigo. Escucha a quien necesite desahogarse, pero evita tomar partido mientras no conozcas las dos versiones. Ya sabes que en pleitos de pareja cada quien cuenta la película donde casualmente sale de santo y el otro de cabrón.
También se marca embarazo dentro de tu entorno familiar o cercano. Y si tú estás en edad, posibilidad y circunstancias de traer criatura, pero no está dentro de tus planes, toma las precauciones necesarias porque la cigüeña no pregunta si ya terminaste de pagar la tarjeta. No dejes decisiones importantes a la calentura del momento.
Noticias provenientes del extranjero podrían alegrarte bastante. Puede tratarse de alguien que vive lejos, una respuesta que estabas esperando, oportunidad, trámite o invitación que podría abrirte posibilidades interesantes. Además, una conversación con una persona que está fuera de tu ciudad podría comenzar a volverse más frecuente y despertar cierto interés sentimental.
En el amor deja de fingir sentimientos que ya no existen. Si tienes una relación y desde hace tiempo sientes que aquello ya no te llena el tanque, tendrás que preguntarte por qué continúas ahí. No permanezcas únicamente por costumbre, miedo a la soledad o porque te preocupa qué va a decir la familia. Una relación donde uno está satisfecho mientras el otro se queda con hambre emocional tarde o temprano termina pasando factura. Antes de mandar todo a la shingada, habla claramente, porque quizás todavía exista algo que rescatar; pero si ambos llevan meses pateando un cadáver, tampoco quieran ponerle perfume y decir que sigue vivo.
Si estás soltero o soltera, no busques pareja solamente para llenar vacíos. Podría acercarse alguien bastante interesante, pero necesitarás observar si realmente te gusta la persona o simplemente te gusta la atención que recibes.
Vienen noticias que podrían bajarte momentáneamente el ánimo, posiblemente relacionadas con una persona cercana o una situación que creías solucionada. Ahí tendrás que sacar fortaleza hasta de donde no sabías que tenías. No adelantes tragedias ni construyas escenarios antes de conocer los hechos completos. Resuelve lo que tengas enfrente conforme vaya sucediendo.
Durante septiembre entrarás en una etapa de mucha reflexión. Vas a cuestionarte decisiones del pasado, tu situación actual y hacia dónde quieres llevar tu vida durante los próximos meses. Lo importante será no utilizar el pasado para castigarte. Ya cometiste errores, ya te vieron la cara, ya diste oportunidades que no debías y probablemente también tú hiciste alguna que otra pendejada. Aprende y continúa.
En trabajo y dinero se presenta la posibilidad de cambiar estrategia. Algo que antes no funcionó podría tener mejores resultados si lo haces de otra manera. También podrías comenzar a buscar una nueva fuente de ingresos porque te cansarás de estar dependiendo únicamente de lo mismo. No compartas tus planes con todo mundo; primero construye y después enseña.
Cuida especialmente tu entorno porque existe cierta envidia alrededor de tus avances. No necesariamente porque alguien quiera tener tu vida, sino porque algunas personas simplemente se enchilan cuando ven que alguien empieza a levantarse. No publiques cada movimiento, compra, proyecto o relación. Hay cosas que crecen mejor cuando nadie anda metiendo las narices.
Este 03 de septiembre será importante para recuperar dirección. Deja de cargar relaciones vencidas, problemas ajenos y opiniones de gente que disfruta verte dudar. Piscis tiene frente a sí una oportunidad para comenzar una etapa mucho más estable, pero necesitarás elegirte primero. Y al que le moleste verte avanzar, que se compre una silla cómoda, porque todavía le falta mucho por mirar.
ACUARIO – HORÓSCOPO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Cuida mucho lo que comes, pero sobre todo cuida lo que sale de tu boca, porque este 03 de septiembre podrías amanecer con la lengua más filosa que cuchillo de taquero. Vas a traer poca paciencia y cualquier comentario que no te guste podría hacerte responder de manera pesada. El problema no será defenderte, sino que podrías terminar lastimando precisamente a alguien que sí te quiere y que no tenía vela en el entierro. Antes de soltar el veneno pregúntate si realmente vale la pena, porque después vas a querer recoger las palabras y esas fregaderas, una vez dichas, ya no regresan al hocico.
También presta atención a tu alimentación. Comer a deshoras, abusar de grasas, irritantes o atascarte por ansiedad podría ocasionarte malestares digestivos. Tu cuerpo comenzará a pedirte un poquito más de disciplina. No necesitas vivir comiendo lechuga como conejo castigado, simplemente encontrar equilibrio y dejar de tratar tu estómago como bote de basura.
En cuestiones económicas, aguas con los juegos de azar, apuestas y decisiones tomadas esperando un golpe de suerte, porque estos días no estarán especialmente favorecidos para eso. Mejor guarda ese dinerito. Además, podrías tener un gasto inesperado relacionado con casa, vehículo, familia o algún aparato que decida fregarse precisamente cuando menos te conviene. Septiembre te pedirá administrar mejor y evitar andar prestando dinero a quien ya sabes que para pedir tiene memoria de elefante y para pagar desarrolla Alzheimer selectivo.
Tu familia será fundamental durante esta etapa. Se aproximan reuniones, comidas o momentos que quizás parezcan sencillos, pero terminarán teniendo muchísimo significado. Deja por unas horas el celular, pendientes y preocupaciones y disfruta a quienes tienes cerca. Algunas veces das por hecho que las personas siempre estarán disponibles y la vida cambia de un día para otro.
Precisamente de una conversación familiar podría salir un consejo bastante importante para uno de tus proyectos. Alguien con más experiencia te hará ver un detalle que tú no estabas considerando. No rechaces el consejo nomás porque piensas que tú sabes más; hasta un reloj descompuesto da correctamente la hora dos veces al día. Escucha y después toma lo que te sirva.
En trabajo se marca una oportunidad para corregir rumbo. Algo que parecía estancado podría comenzar a avanzar durante la segunda mitad del mes. Tendrás que organizar mejor tus tiempos porque has querido hacer demasiadas cosas juntas y terminas dejando cuatro empezadas y ninguna terminada. Prioriza. Tu problema no será falta de capacidad, sino querer resolver hasta lo que todavía no sucede.
En el amor vienen días bastante movidos. Podrías recordar a una persona del pasado y preguntarte qué habría sucedido si ambos hubieran actuado diferente. No te tortures con historias imaginarias. Lo que no ocurrió también fue una respuesta. Si esa persona decidió marcharse o las circunstancias los separaron, aprende lo necesario y continúa. No conviertas un recuerdo bonito en domicilio permanente.
Si tienes pareja, necesitarás cuidar cierta frialdad que podría aparecer por estrés o cansancio. Tu pareja podría sentir que estás distante cuando en realidad traes la cabeza ocupada en otras cosas. Habla antes de que comiencen las suposiciones. Una salida sencilla, una cena o hasta encerrarse un rato sin teléfonos podría ayudarles a reconectar y ponerle nuevamente sazón al asunto.
Si estás soltero o soltera, deja de buscar personas que únicamente te emocionen y comienza a observar quién verdaderamente te transmite tranquilidad. Ya tuviste suficiente montaña rusa emocional; ahora necesitas alguien que te dé paz sin aburrirte y emoción sin dejarte traumado.
Este septiembre aprenderás que no todas las personas merecen una reacción, no todos los recuerdos merecen una segunda oportunidad y no todo el dinero debe ponerse en riesgo. Acuario necesita enfocarse en familia, estabilidad y proyectos personales. Se aproximan días buenos y otros medio atravesados, pero tendrás herramientas para enfrentarlos.
No te lamentes por lo que pudo haber sido. Mejor pregúntate qué puedes construir con lo que tienes hoy. Porque mientras sigas mirando por el retrovisor, podrías pasar de largo frente a algo mucho más chingón que viene directo hacia ti.
CAPRICORNIO – HORÓSCOPO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2026
No es momento de andar repartiendo segundas oportunidades como volantes afuera del metro. Si alguien ya tuvo la oportunidad de estar contigo, hacer las cosas bien y aun así decidió fregarte, decepcionarte o jugar con tu confianza, que ahora se haga responsable de lo que perdió. Este 03 de septiembre podrías recibir mensaje, llamada o señal de alguien que ya pertenece a tu pasado. Antes de emocionarte recuerda por qué terminó aquello. Hay puertas que no se cerraron por accidente, sino porque detrás de ellas ya nomás había puro desmadre.
Dentro de la familia podría presentarse una separación importante, distanciamiento o incluso comenzar a hablarse seriamente de divorcio. Procura mantenerte neutral porque podrían querer utilizarte como intermediario. Escucha si alguien necesita apoyo, pero no cargues problemas matrimoniales ajenos sobre tus hombros. Luego ellos se contentan, se van a cenar y tú quedas como el pinche villano de la historia.
También se aproxima un cambio radical en tu imagen que podría beneficiarte muchísimo. Cambio de cabello, ropa, ejercicio, pérdida o aumento de peso, tratamiento estético o simplemente empezar a cuidarte más hará que recuperes seguridad. Traías tiempo poniéndote al último de la fila mientras atendías responsabilidades de medio mundo. Ya toca invertir tiempo en ti y sacar nuevamente ese cuerpazo que traías archivado.
En cuestiones laborales y económicas se destrabarán firmas, documentos, permisos o papeleos que venían avanzando a vuelta de rueda. Algo que parecía atorado podría recibir respuesta favorable durante septiembre. Revisa fechas, letras pequeñas y documentos antes de firmar, porque aunque las cosas pinten bien, tampoco necesitas poner tu nombre donde ni sabes qué fregados estás aceptando.
El dinero tendrá movimientos interesantes. Podría llegar una cantidad que ya esperabas o solucionarse un pendiente económico. Sin embargo, evita comprometer inmediatamente ese ingreso. Primero paga lo necesario y después date gustos, porque eres muy bueno para decir “me lo merezco” hasta que llega el estado de cuenta y entonces resulta que te merecías menos.
Cuida tu sentido del humor y, sobre todo, tu pinche carácter. Durante estos días podrías ver publicaciones, comentarios o situaciones que te hagan encabronar más de la cuenta. No conviertas cualquier opinión ajena en ataque personal. Algunas personas van a querer picarte el orgullo precisamente porque saben que cuando explotas no dejas títere con cabeza. Tu verdadera ventaja será aprender cuándo responder y cuándo dejar que la gente se ahogue solita en sus propias pendejadas.
En el amor vas a traer la hormona más despierta que alarma de carro a las tres de la mañana. Habrá miradas, mensajes, invitaciones y posibilidades de encuentros bastante apasionados. Si estás soltero o soltera, disfruta tu etapa, pero no confundas química sexual con compatibilidad sentimental. Que alguien te haga ver estrellas entre las sábanas no significa que automáticamente sea material para presentárselo a tu mamá.
Si tienes pareja, esa energía puede jugar muchísimo a favor de la relación. Rompan la rutina, dense tiempo para ustedes y recuperen esa complicidad que las responsabilidades han ido enfriando. Pero aguas con buscar afuera lo que perfectamente puedes reconstruir adentro, porque una calentura de veinte minutos puede convertirse en un problema de veinte meses.
También entrarás en días de reflexión sobre qué necesitas realmente para sentirte feliz. Te darás cuenta de que algunas metas que perseguías ya ni siquiera representan lo que quieres actualmente. Estás cambiando, y con ello también tendrán que cambiar tus prioridades.
En trabajo podrías comenzar a considerar una nueva responsabilidad, proyecto o manera de generar dinero. No necesitas correr; necesitas estrategia. Capricornio suele avanzar más lento que otros, pero cuando pone la mira en algo resulta más terco que señora queriendo devolver una licuadora sin ticket.
Este septiembre disfruta más tu vida. Sal, ríete, arréglate, descansa y deja de convertir cada problema en asunto de seguridad nacional. No todo merece estrés, explicación ni segunda oportunidad. Aprende a distinguir quién suma, quién estorba y quién ya cumplió su ciclo.
Tu mayor transformación no será física ni económica: será aprender a no regresar a lugares donde ya comprobaste que no eras feliz. Y quien quiera volver a tu vida tendrá que demostrar con hechos que merece entrar, porque palabras bonitas hasta el perico de la vecina aprende a decirlas.
SAGITARIO – HORÓSCOPO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Cuida muchísimo tu autoestima y el valor que te das, porque últimamente has estado bajando demasiado el precio con tal de mantener cerca a personas que ni te aportan, ni te resuelven, ni te dan la tranquilidad que necesitas. No permitas que nadie te humille, te haga sentir insuficiente o te convenza de que tienes que conformarte con migajas. Sagitario, cuando quieres a alguien eres capaz de aguantar más de lo necesario, pero una cosa es tener paciencia y otra convertirte en tapete para que cualquier cabrón llegue a limpiarse los zapatos.
Este 03 de septiembre tendrás que recordar quién eres y todo lo que has logrado sin ayuda de muchas de esas personas que ahora quieren decirte cómo vivir. Aprende a quererte sin necesitar aprobación. Si tú mismo dudas de tu valor, cualquier hijo de vecino podrá llegar a ofrecerte tres pesos de cariño y tú creerás que te sacaste la lotería. No, criatura: vuelve a subir tus estándares.
En el amor habrá decisiones importantes. Si tienes pareja y últimamente sientes que solamente tú haces esfuerzos para mantener la relación funcionando, deja de justificar lo injustificable. Habla claro y observa hechos. El amor necesita reciprocidad, porque cargar una relación tú solo es como empujar un carro sin gasolina: quizá avance tantito, pero vas a terminar bien chingado.
Si estás soltero o soltera, podrías conocer a alguien que inicialmente te parecerá muy distinto a las personas que normalmente te gustan. Dale oportunidad a la conversación antes de descartarlo por cualquier detalle superficial. Eso sí, no confundas insistencia con interés verdadero; quien realmente quiera conocerte encontrará maneras de demostrarlo sin marearte con promesas.
En cuestiones de negocios vienen movimientos bastante favorables. Una idea, venta, proyecto o negociación que llevabas tiempo intentando concretar comenzará finalmente a tomar forma. Septiembre podría darte una oportunidad para aumentar tus ingresos, especialmente si trabajas por tu cuenta, vendes algo o tienes planes de emprender. Pero tampoco andes contando cuánto vas a ganar antes de cobrarlo. Primero que caiga el dinero y después haces la danza de la abundancia.
Una persona podría ayudarte mediante una recomendación, contacto o información que llegará en el momento adecuado. Agradece el apoyo, pero aprende también a negociar y reconocer el valor de tu trabajo. Ya estuvo bueno de cobrar barato, regalar tiempo o hacer favores profesionales esperando que después “se acuerden de ti”.
En familia tendrás que estar más presente. Podría surgir una situación que te haga entender que has dedicado demasiadas horas a trabajo, pendientes y problemas externos mientras ciertas personas importantes apenas reciben las sobras de tu tiempo. Haz una llamada, organiza una comida o simplemente pregunta cómo están. No esperes una emergencia para demostrar cariño.
También viene un cambio importante relacionado con tu físico. Si llevas tiempo diciendo que comenzarás dieta, gimnasio, caminatas o cualquier actividad para mejorar tu condición, ya deja de inaugurar el proyecto todos los lunes para clausurarlo el miércoles. Necesitas constancia. No se trata únicamente de verte más perro o perra frente al espejo, sino de recuperar energía, seguridad y disciplina.
En el trabajo podrías tener que tomar una decisión que otras personas intentarán influenciar. Escucha opiniones, pero la última palabra tiene que ser tuya. Hay alguien que te aconseja según lo que a esa persona le conviene y no necesariamente pensando en tu bienestar.
Septiembre también te enseñará a decir NO sin sentir culpa. No a prestar dinero que necesitas, no a regresar con quien ya te falló, no a compromisos que no quieres y no a personas que solamente aparecen cuando ocupan algo.
Sagitario entra en una etapa donde puede avanzar muchísimo económicamente y recuperar seguridad personal, pero primero necesita dejar de pedir permiso para vivir como quiere. Toma tus propias decisiones, trabaja en ese cuerpazo, cuida a tu familia y dale con todo a tus proyectos.
Y recuerda algo: quien te quiera de verdad no te hará sentir que tienes que competir por un lugar en su vida. Tú no eres promoción de supermercado para andar rebajándote cada semana. Recupera tu precio, porque cuando uno sabe lo que vale, hasta los pendejos aprenden a preguntar antes de querer pasarse de listos.
ARIES – HORÓSCOPO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Comienza a buscar mejores oportunidades laborales y deja de pensar que tienes que quedarte toda la vida donde ya no estás creciendo. Este 03 de septiembre se abre para Aries una etapa bastante favorable para entrevistas, propuestas, negociaciones, cambios de puesto y conversaciones relacionadas con dinero. Tu voz tendrá más peso del que imaginas, así que si necesitas pedir aumento, presentar una idea o defender un proyecto, hazlo con seguridad y argumentos. No llegues nomás con el “porque yo lo valgo”, criatura; demuestra con resultados por qué mereces algo mejor.
Si tienes planes de invertir o comenzar un negocio, el panorama pinta favorable, pero eso no significa aventar el dinero con los ojos cerrados. Investiga costos, ganancias, competencia y cuánto tiempo tardarías en recuperar lo invertido. Podría aparecer una oportunidad mediante una persona conocida, pero tendrás que separar amistad de negocios. Las cuentas claras evitan que después anden aventándose indirectas por Facebook.
En economía podrías recibir una noticia que te permita respirar un poquito después de ciertos gastos. Sin embargo, controla esa facilidad que tienes para sentirte millonario en cuanto cae dinero en la cuenta. Primero cumple obligaciones y después ya te compras tus chingaderas.
Cuida más tu salud durante estos días, principalmente si vas a estar en lugares concurridos o conviviendo con personas enfermas. Mantén medidas básicas de higiene y no ignores síntomas persistentes. Si presentas alguna molestia que te preocupe, mejor consulta con un profesional en lugar de diagnosticarte con tres videos de TikTok y terminar creyendo que te quedan quince minutos de vida.
Una persona del pasado podría regresar mediante mensaje, llamada, reacción en redes sociales o por medio de alguien conocido. Incluso podrías encontrártela personalmente. No permitas que ese regreso te vuelva a quitar el sueño. Tú ya avanzaste bastante como para regresar corriendo al mismo lugar solamente porque alguien llegó diciendo que ahora sí cambió.
De hecho, un encuentro con esa persona podría terminar siendo la confirmación que necesitabas para cerrar definitivamente el ciclo. Tal vez descubras que aquello que antes te volvía loco ahora ya ni cosquillas te provoca. Has cambiado gustos, necesidades y prioridades. No confundas nostalgia con amor, porque recordar bonito no significa que tengas que regresar.
Si tienes pareja, evita comparar tu relación actual con historias anteriores. Tu pareja no tiene por qué pagar las facturas emocionales que dejaron otros. Vienen oportunidades para fortalecer la relación mediante una salida, conversación pendiente o pequeño viaje que les ayudará a romper la rutina.
Si estás soltero o soltera, deja espacio para personas nuevas. Mientras sigas dejando una silla reservada para alguien del pasado, difícilmente notarás quién está queriendo sentarse contigo en el presente.
También vuelve a aparecer un viaje de placer. Podría concretarse durante las próximas semanas o comenzar su planeación en estos días. Te servirá para despejar la mente y recuperar motivación. Una conversación durante ese viaje podría darte una idea importante sobre algo que deseas realizar antes de terminar el año.
Tu principal reto será no salirte del camino por distracciones. Tienes una meta que llevas tiempo persiguiendo y estás más cerca de conseguirla de lo que crees, pero necesitarás disciplina. No cambies tus planes cada vez que alguien opine diferente ni abandones algo porque los resultados tardan.
Este 03 de septiembre recuerda que Aries entra en una etapa donde puede crecer laboral y económicamente, siempre que deje de mirar hacia atrás. Lo viejo puede regresar, sí, pero no necesariamente porque merezca otra oportunidad; algunas veces vuelve únicamente para comprobarte por qué lo mandaste a la shingada.
Concéntrate en trabajo, dinero, salud y proyectos. El camino está puesto, pero tendrás que caminarlo tú. Y si el pasado toca nuevamente la puerta, antes de abrir recuerda todas las veces que terminaste cambiando la cerradura por culpa de sus pendejadas.
TAURO – HORÓSCOPO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Deja de esperar algo de esa persona que te gusta, te mueve el tapete o te tiene revisando el celular cada cinco minutos, porque las señales están bastante claras y tú nomás no las quieres mirar. Esa criatura trae otros intereses y, desgraciadamente, entre sus prioridades no apareces tú como quisieras. Es de esas personas que prenden varios boilers y al final ni en uno se meten a bañar: coquetean, emocionan, prometen tantito y cuando sienten que la cosa se pone seria salen corriendo como si debieran tres meses de renta.
Este 03 de septiembre necesitas recuperar tantita dignidad sentimental. No ruegues mensajes, atención, explicaciones ni cariño. Cuando alguien quiere estar contigo se nota y cuando no quiere se nota todavía más, aunque tú quieras traducir un “hola perdido” como declaración matrimonial. Deja de fabricar esperanzas donde solamente existen conversaciones a medias. Esa energía que desperdicias pensando qué estará haciendo alguien más inviértela en tus sueños, metas y proyectos, porque ahí sí tienes posibilidades reales de obtener resultados.
Septiembre comenzará a traerte mayor paz y estabilidad emocional. Vas a entender ciertas situaciones que durante semanas te hicieron ruido y dejarás de buscar respuestas donde probablemente nunca las habrá. Algo dentro de ti empezará a acomodarse y esa tranquilidad te permitirá tomar mejores decisiones en trabajo y dinero.
Traes una protección espiritual bastante fuerte relacionada con una persona que ya no se encuentra físicamente contigo y cuyo recuerdo continúa siendo importante. Puedes honrar esa conexión desde tus recuerdos, enseñanzas, oración o aquello que tenga significado para ti. Habrá momentos donde recordar alguna frase o consejo suyo te ayudará a decidir qué camino tomar. No necesitas buscar señales en cada foco que parpadea; algunas veces la mejor señal es simplemente recordar lo que esa persona te enseñó cuando estaba presente.
En cuestiones laborales aparecerá una oportunidad que inicialmente podría parecer pequeña, pero tiene posibilidades de crecer. No la descartes únicamente porque no llegue exactamente como la imaginabas. También podrías recibir una propuesta, recomendación o información relacionada con dinero que te haga reconsiderar ciertos planes. Septiembre será bueno para construir lentamente y evitar decisiones tomadas por desesperación.
Cuida muchísimo un viaje próximo. Se visualizan cambios de horario, retrasos, gastos que no contemplabas o modificaciones de último momento. Si vas a carretera, revisa vehículo y documentos; si viajarás por otro medio, confirma reservaciones antes de salir. No significa que tengas que cancelar, simplemente evita confiarte y querer resolver todo cinco minutos antes como acostumbras.
En familia podrías tener una conversación que te hará abrir los ojos respecto a una persona. No necesariamente será algo negativo; simplemente entenderás por qué alguien ha actuado de cierta manera. Evita juzgar inmediatamente.
Si tienes pareja, procura no descargar en ella frustraciones que pertenecen a otras áreas. Tu relación podría entrar en una etapa más tranquila siempre que ambos dejen de competir para ver quién tiene la razón. Algunas veces ganar una discusión sale bastante caro si terminas perdiendo la paz.
Si estás soltero o soltera, deja de insistir con quien claramente está viendo hacia otro lado. Una nueva persona podría aparecer cuando finalmente cierres esa puerta, pero necesitarás llegar sin comparaciones ni expectativas heredadas del pasado.
Y algo muy importante: deja de aparentar lo que no eres para complacer a gente que ni siquiera aporta algo bueno a tu vida. No compres cosas para impresionar, no cambies tu manera de ser para encajar y tampoco aceptes planes que no quieres solamente para que no digan que eres aburrido. La gente mierda siempre encontrará algo que criticar, así que por lo menos que te critiquen mientras tú estás viviendo a tu manera.
Tauro tendrá este 03 de septiembre la oportunidad de recuperar tranquilidad, enfocarse en sus proyectos y dejar de perseguir afectos a medias. Lo que verdaderamente es para ti no necesitará que te arrastres para conseguirlo. Y quien quiera tenerte esperando mientras prende otros boilers, que vaya comprando calentador solar, porque tú ya no estás para andar cuidándole el gas.
GÉMINIS – HORÓSCOPO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Ten mucho cuidado con lo que comes durante estos días, porque últimamente le has echado demasiado a la piñata y tu cuerpo podría comenzar a pasarte la factura. No quieras tragarte todo lo que se atraviese nomás porque “una vez al año no hace daño”, cuando tú llevas aplicando esa frase desde enero. Procura cuidar la higiene de tus alimentos, especialmente si comes fuera de casa, porque podrías terminar con una infección estomacal o un malestar que te tumbe varios días. Si aparecen síntomas fuertes o persistentes, mejor atiéndete con un profesional y no quieras curarte con el remedio que te mandó la tía por WhatsApp.
Este 03 de septiembre también comienza a moverse un viaje que llevas tiempo queriendo realizar. Puede ser una escapada con amistades, pareja o familia, y todo indica que tendrás oportunidad de pasarla a todas margaritas siempre que dejes la amargura guardada en tu casa. No cargues problemas en la maleta. Si vas a salir para estar revisando mensajes de trabajo, discutiendo por teléfono o pensando en lo que dejaste pendiente, mejor ni gastes. El propósito de ese viaje será desconectarte, reírte y recuperar energía.
Géminis, eres una persona con una capacidad enorme para levantarte cuando las cosas se ponen difíciles, aunque muchas veces se te olvida reconocerlo. Tienes fe y una manera muy particular de encontrar respuestas cuando parece que todo se cerró. Alimenta esa parte espiritual que te da paz, pero tampoco esperes que Dios haga el trabajo que te corresponde. Puedes pedir caminos abiertos, pero también tendrás que mover las patitas.
Has cometido el error de poner en un altar a personas que no merecían ni banquito. Les diste importancia, tiempo, cariño y hasta oportunidades mientras ellas apenas te daban las sobras. Septiembre te enseñará a poner cada cosa y cada persona en su sitio. Quien te quiera, que lo demuestre; quien solamente llegue cuando necesita algo, que saque ficha y espere hasta que se te dé la gana atenderlo.
En cuestiones de negocios y economía aparecen oportunidades interesantes. Una propuesta podría comenzar a tomar forma durante las próximas semanas y existe posibilidad de aumentar tus ingresos mediante una actividad adicional. Sin embargo, revisa cuidadosamente dónde vas a meter tu dinero. No inviertas únicamente porque alguien te aseguró que “es negocio seguro”. Seguro nomás la muerte, criatura. Pregunta, compara y haz cuentas.
También podrías descubrir que una idea que llevabas tiempo queriendo desarrollar necesita modificaciones antes de funcionar. Eso no significa fracaso. A veces cambiar estrategia evita que termines perdiendo hasta los calzones.
En cuestiones del corazón habrá movimientos del pasado. Una persona que significó mucho podría reaparecer con mensaje, reacción, llamada o mediante una coincidencia. No te sorprendas si llega diciendo que te extraña o que ahora comprende lo que perdió. Escucha si quieres, pero recuerda que extrañar no significa haber cambiado. Esa persona podría regresar con la misma maleta de problemas, nomás que ahora mejor acomodada.
Si tienes pareja, cuida las conversaciones con personas del pasado porque algo aparentemente inocente podría convertirse en tremendo desmadre. Si estás soltero o soltera, no cierres la puerta al amor nuevo por andar desempolvando cadáveres sentimentales.
También habrá comentarios pendejos alrededor de ti. Alguien podría intentar provocarte mediante indirectas o chismes. No entres en ese juego. Cuando respondes a todo, terminas dándole importancia precisamente a quien estaba desesperado por conseguir tu atención.
Este 03 de septiembre enfócate en tu salud, dinero, viaje y tranquilidad. Se aproxima una etapa de decisiones importantes donde tendrás que distinguir entre oportunidades reales y puro humo.
Y sobre todo recuerda: no vuelvas a poner coronas sobre cabezas que apenas merecen sombrero. Géminis tiene mucho para avanzar durante septiembre, pero primero deberá dejar de alimentar personas, negocios y recuerdos que solamente le están tragando tiempo, dinero y paciencia. Lo que venga a sumar, adelante; y lo que venga con las mismas pendejadas de siempre, que siga caminando porque aquí ya cerramos ventanilla.
CÁNCER – HORÓSCOPO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Cuida mucho más tu salud durante estos días porque podrías andar algo sensible de los riñones, rodillas o con molestias que vienes dejando pasar como si tu cuerpo fuera carro viejo que todavía aguanta otra vuelta. No te hagas el valiente con dolores persistentes ni quieras resolver todo con pomadas, tés y consejos de la vecina. Si algo se vuelve frecuente o intenso, revísalo con un profesional. También vas a estar más susceptible a infecciones si traes las defensas bajas, así que duerme mejor, hidrátate y deja de tratar tu cuerpo como si fuera indestructible.
Este 03 de septiembre será muy importante que aprendas a guardar silencio respecto a tus planes. No porque todo mundo quiera verte mal, sino porque hay personas demasiado metiches que opinan, critican o meten dudas donde tú ya tenías claridad. No cuentes cada paso que piensas dar, cuánto dinero vas a invertir ni qué proyecto quieres iniciar. Hay cosas que se cocinan mejor con la tapa puesta. Primero haz que funcione y después ya presumes el guiso.
Tus números de suerte serán el 4, 2 y 5, y podrían aparecer de manera curiosa en horarios, fechas, cantidades o situaciones relacionadas con decisiones importantes. Tómalos como un pequeño guiño, pero tampoco vayas a hipotecar la casa porque viste un 425 en una placa, criatura.
En el amor, si tienes pareja, vas a tener que bajarle bastante a los celos y a esa costumbre de querer saber hasta por qué tardó siete minutos más en contestar. Tu carácter posesivo podría generar una discusión bastante innecesaria. Si amas a alguien, confía; y si no puedes confiar, entonces revisa qué está fallando realmente en la relación. Estar vigilando redes, horarios y movimientos no te dará paz, solamente te convertirá en detective sin sueldo.
Una expareja podría estar pensando mucho en ti y en próximas fechas tendrás alguna señal de ello. Puede ser un mensaje, reacción, comentario mediante una amistad o una coincidencia que te haga darte cuenta de que esa persona todavía no ha cerrado completamente el ciclo. La pregunta no es si vuelve, sino si tú realmente quieres volver a abrir una puerta que en su momento te costó tanto cerrar.
Si estás soltero o soltera, podrían acercarse personas interesantes, pero no te precipites. Uno de esos amores tendrá mucha química contigo, aunque también podría venir acompañado de complicaciones. Observa cómo trata a la gente, cómo resuelve problemas y qué tan congruente es entre lo que dice y lo que hace. No te enamores solamente de una sonrisa bonita y tres mensajes intensos porque después resulta que el príncipe venía con más demandas que un banco.
También necesitas recuperar confianza en ti. Si tú no crees en lo que eres capaz de hacer, cualquier crítica terminará moviéndote el piso. Mírate con más respeto y deja de compararte con personas que viven circunstancias completamente distintas. Tienes cualidades que has minimizado por años y septiembre será buen momento para reconocerlas.
En familia o amistades podría surgir una diferencia de opinión. No intentes cambiar a nadie a la fuerza. Cada persona ve el mundo desde sus propias experiencias, y querer imponer tu forma de pensar solamente provocará pleitos innecesarios. Aprende a decir “no estoy de acuerdo” y seguir con tu día sin querer convertir cada conversación en debate presidencial.
Este 03 de septiembre viene para que Cáncer proteja su salud, sus planes y su estabilidad emocional. Menos hablar de lo que vas a hacer y más demostrarlo. Menos celos, más seguridad. Menos cargar con opiniones ajenas y más confiar en tu propio criterio. Y recuerda: quien quiera quedarse en tu vida tendrá que traer paz, no convertirse en otro problema que tengas que andar resolviendo cada semana.