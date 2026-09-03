Padres de Alabama son acusados de torturar e intentar matar a su hija de 15 años

Un hombre de 41 años y una mujer de 36, ambos de Alabama, fueron arrestados en Florida y acusados de torturar e intentar matar a su hija de 15 años, quien fue trasladada a un hospital de Pensacola en estado crítico.

Las autoridades identificaron a los sospechosos como Eric McClure y Cynthia Tedder. Cada uno enfrenta un cargo de intento de asesinato y otro de tortura y abuso intencional de un menor por parte de una persona responsable de su cuidado, según informaron las autoridades.

La investigación comenzó después de que la policía de Flomaton, Alabama, recibiera una llamada desde el Ascension Sacred Heart Hospital, en Pensacola, Florida, sobre la situación de la adolescente.

La adolescente fue ingresada en estado crítico

De acuerdo con comunicados del Departamento de Policía de Flomaton, los agentes recibieron la llamada a las 5:13 a. m. del 1 de septiembre.

El reporte indicaba que una adolescente había sido ingresada en el hospital de Pensacola en estado crítico. A partir de la información recibida, los investigadores comenzaron a indagar las circunstancias que habían provocado la condición de la menor.

Como parte de las pesquisas, integrantes de la Policía de Flomaton obtuvieron y ejecutaron una orden de registro en la residencia de Alabama donde vivía la adolescente.

El jefe de la Policía de Flomaton, Justin Hetrick, explicó que el departamento comenzó a investigar después de recibir información de la Policía de Pensacola sobre un posible caso de abuso o negligencia infantil.

“Recibimos una llamada aquí, en la central de la policía, desde la Policía de Pensacola”, explicó Hetrick al medio WEAR. Según el jefe policial, el reporte involucraba a una adolescente de 15 años y posibles problemas relacionados con abuso o negligencia.

Los otros niños fueron puestos bajo custodia estatal

Durante la investigación, las autoridades también encontraron a otros menores en la vivienda de Alabama.

Los niños fueron puestos bajo el cuidado del Departamento de Recursos Humanos del estado, de acuerdo con reportes de medios locales.

Las autoridades no proporcionaron públicamente mayores detalles sobre las condiciones de los demás menores.

Mientras tanto, la investigación se concentró en determinar qué había ocurrido con la adolescente de 15 años y cuáles fueron las circunstancias que provocaron su ingreso hospitalario en estado crítico.

Después de una investigación preliminar, las autoridades obtuvieron órdenes de arresto contra McClure y Tedder por los cargos relacionados con tortura y abuso infantil.

Posteriormente, la Policía de Flomaton anunció que había obtenido nueva evidencia durante las pesquisas y que ambos sospechosos también enfrentarían cargos por intento de asesinato.

“Estos cargos fueron presentados como resultado de los avances descubiertos durante el curso de la investigación”, indicaron las autoridades en un comunicado actualizado.

Un vecino describió las condiciones de la vivienda

Un vecino que aseguró conocer a la familia desde hacía varios años dijo haberse sorprendido por el estado en que se encontraban los niños y la vivienda.

El hombre describió condiciones insalubres dentro de la casa y afirmó haber visto cucarachas salir de la propiedad.

También aseguró que los niños presentaban una apariencia descuidada cuando los veía en lugares públicos, como Walmart y otras tiendas de la zona.

Según el vecino, los menores desprendían un olor que, en su opinión, evidenciaba que no estaban recibiendo una higiene adecuada.

McClure y Tedder permanecen detenidos en la cárcel del condado de Escambia, en Florida, mientras esperan ser extraditados al condado de Escambia, en Alabama.

Después de la extradición se espera que ambos comparezcan ante un tribunal.

Las autoridades señalaron que la investigación continúa. La Policía de Flomaton también indicó que no divulgará más información sobre el caso para proteger la privacidad de la adolescente y preservar la integridad de las pesquisas.

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