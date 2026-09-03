Rescatan a cuatro personas tras accidente de una avioneta en una isla de Alaska

Miembros de la Guardia Nacional Aérea de Alaska rescataron a cuatro personas que sobrevivieron al accidente de una avioneta ocurrido el 30 de agosto en un banco de arena de la costa de Montague Island, a unas 60 millas al sureste de Seward, informaron las autoridades el miércoles por la noche.

El Centro de Coordinación de Rescate de Alaska (AKRCC, por sus siglas en inglés), ubicado en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, activó la operación después de recibir una señal de un transmisor localizador de emergencia perteneciente a una Cessna 180.

Según Asuntos Públicos de la Guardia Nacional de Alaska, el dispositivo estaba registrado a nombre del propietario de la aeronave.

Guardia Nacional activó la operación de rescate

Tras recibir la señal de emergencia, el AKRCC solicitó asistencia al oficial de turno de búsqueda y rescate de la 176th Wing de la Guardia Nacional Aérea de Alaska.

Como parte de la respuesta, fue enviado un helicóptero con rescatistas especializados en búsqueda y salvamento, incluidos miembros del equipo de pararescate.

La aeronave utilizada fue un HH-60W Jolly Green II, asignado al 210th Rescue Squadron, según la información proporcionada por la Guardia Nacional Aérea de Alaska.

Los cuatro ocupantes lograron salir de la avioneta

Cuando los rescatistas llegaron al lugar del accidente, encontraron a las cuatro víctimas fuera de la aeronave.

La Cessna 180 había terminado volcada, aunque aparentemente no presentaba daños importantes, de acuerdo con las autoridades.

Los cuatro ocupantes habían logrado salir por sus propios medios de la avioneta antes de que llegaran los equipos de rescate.

Los rescatistas, sin embargo, no aterrizaron directamente junto al lugar del accidente debido a las preocupaciones relacionadas con la presencia de arena y restos que podían ser levantados por el viento en la playa.

Por esa razón, el helicóptero aterrizó a poca distancia del sitio donde se encontraba la Cessna.

Víctimas fueron trasladadas a un hospital de Anchorage

Después de establecer contacto con los cuatro sobrevivientes, los miembros de la Guardia Nacional Aérea de Alaska los trasladaron en helicóptero hasta Providence Alaska Medical Center, en Anchorage.

Una vez que llegaron al centro médico, los cuatro fueron entregados al personal médico civil.

Las autoridades no proporcionaron en la información suministrada detalles adicionales sobre sus condiciones de salud ni sobre las circunstancias que provocaron el accidente de la Cessna 180.

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