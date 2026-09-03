UNICEF: uno de cada cinco adolescentes sufrió acoso sexual digital

Que internet no es un lugar seguro para niños y adolescentes es algo conocido desde hace tiempo. Las redes sociales utilizan algoritmos sofisticados para captar la atención de usuarios de todas las edades y, con frecuencia, exponen a los menores a la adicción, así como a contenidos potencialmente dañinos.

A finales de agosto, Meta, la empresa matriz de Instagram y Facebook, evitó una sentencia judicial en Estados Unidos mediante un acuerdo extrajudicial: pagará $16,680 millones de dólares a los estados demandantes y limitará a dos horas diarias el tiempo que los adolescentes pueden pasar en sus plataformas; además, el acceso quedará completamente bloqueado durante la noche.

Ahora, un nuevo informe de UNICEF pone el foco en otro riesgo: la violencia sexual en el entorno digital. Según el estudio, uno de cada cinco jóvenes de entre 12 y 17 años sufrió algún tipo de agresión sexual en línea durante el último año.

¿Qué revela el informe?

El informe de UNICEF, al que DW tuvo acceso antes de su publicación, describe cómo suelen producirse este tipo de agresiones. “A menudo, comienza sin previo aviso. Una conversación se convierte en coerción, y la coerción se convierte en una trampa”, señalan los autores.

El estereotipo del desconocido que acosa a menores en internet solo se ajusta al 16% de los casos. La mayoría de los agresores, un 57%, ya eran conocidos por las víctimas: amigos, familiares o incluso parejas sentimentales. En un 27% de los casos, los jóvenes no pudieron identificar quién estaba detrás de los perfiles. Los agresores pueden ser tanto adultos como menores de edad y, con frecuencia, el abuso ocurre simultáneamente en el mundo digital y en la vida real.

Las grandes plataformas concentran la mayoría de los incidentes. Según UNICEF, el 60 % de las agresiones tuvieron lugar en redes sociales, especialmente Facebook, WhatsApp e Instagram, seguidas de Snapchat, TikTok y YouTube. Además, un 14 % de los encuestados identificó los videojuegos en línea como el espacio donde sufrió la agresión, ya que muchos permiten intercambiar mensajes directos.

El informe también destaca la presión ejercida por los agresores y el sentimiento de vergüenza que dificulta pedir ayuda. El 41 % de las víctimas no contó su experiencia a nadie. Quienes sí buscaron apoyo recurrieron principalmente a amigos, hermanos o madres.

¿Cómo se realizó el estudio?

El informe incluye encuestas a unos 21,000 adolescentes de entre 12 y 17 años que utilizan internet de forma habitual. Según UNICEF, la muestra es representativa de los usuarios de esa franja de edad en cada uno de los 21 países analizados.

Los últimos datos proceden de Armenia, Brasil, Colombia, República Dominicana, México, Montenegro, Macedonia del Norte, Pakistán y Serbia. Estos se sumaron a los que ya se habían recopilado entre 2020 y 2021 de Etiopía, Indonesia, Camboya, Kenia, Malasia, Mozambique, Namibia, Filipinas, Tanzania, Tailandia, Uganda y Vietnam.

El estudio también incorpora entrevistas en profundidad con 100 jóvenes que sufrieron abusos durante su infancia.

¿Coincide con otras investigaciones?

Los resultados son consistentes con estudios previos. La encuesta EU Kids Online de 2020 señaló que el 22% de los participantes en 19 países europeos había recibido mensajes de contenido sexual.

En una investigación realizada en escuelas secundarias españolas durante el curso 2021/22, el 21% de las alumnas afirmó sufrir acoso sexual en línea de forma ocasional y el 5% de manera frecuente. Entre los chicos, los porcentajes fueron ligeramente inferiores.

Asimismo, una encuesta del Pew Research Center de 2022 mostró que el 17% de los jóvenes estadounidenses de entre 13 y 17 años había recibido imágenes explícitas no solicitadas por internet.

¿Qué propone UNICEF para hacer internet más seguro?

Los autores del informe piden a Gobiernos, empresas tecnológicas y otras instituciones reforzar la protección de los menores en el entorno digital.

Entre sus principales recomendaciones figuran:

Diseñar plataformas más seguras y con mayores protecciones de privacidad para menores.

Reforzar la legislación y la persecución penal de estos delitos.

Crear sistemas de denuncia y apoyo accesibles y fiables para niños y adolescentes.

El informe, junto con casos como el de Meta en Estados Unidos, se suma al debate planteado en muchos países occidentales sobre la posible prohibición de acceso a redes sociales para niños y adolescentes. Australia fue el primer país en introducir una edad mínima de 16 años para tener cuentas en redes sociales. El Reino Unido prevé aplicar una medida similar a partir de 2027. En Francia se aprobó una edad mínima de 15 años, aunque la norma fue frenada recientemente por el Consejo Constitucional.

En Alemania, una comisión de expertos propuso en junio un modelo escalonado que combina límites de edad, verificación de identidad y mayores obligaciones para las plataformas digitales.