Horóscopo de hoy de Nana Calistar 04 de septiembre de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
PISCIS – HORÓSCOPO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Podrías meterte en camisa de once varas por permitir que cierta persona opine demasiado sobre decisiones que solamente te corresponden a ti. Una cosa es escuchar consejos y otra muy diferente entregar el volante de tu vida para que otro maneje mientras tú vas de copiloto preguntando a dónde chingados van. Este 04 de septiembre tendrás que recuperar autoridad sobre tus decisiones y dejar claro, sin necesidad de hacer un mitote, hasta dónde permites que los demás se metan en tus asuntos.
Vienen momentos importantes que te harán reconocer quién realmente ha estado contigo cuando las cosas se ponen color de hormiga. Has desconfiado incluso de personas que te han demostrado cariño, apoyo moral y hasta económico, mientras que a otras, nomás porque te endulzan el oído, les abres las puertas como si fueran de la familia. Aprende a distinguir entre quien te aconseja porque te quiere y quien pregunta demasiado porque quiere tener material fresco para el lavadero.
Un familiar podría requerir de tu apoyo durante estos días. No necesariamente será dinero; podría necesitar que lo escuches, que lo acompañes a resolver algún pendiente o simplemente que estés presente. Ayuda hasta donde puedas, pero tampoco cargues cruces ajenas porque luego terminas tú con el lomo doblado mientras los demás andan como si nada.
En cuestiones del amor se aproxima una noticia relacionada con alguien del pasado. Podrías enterarte de una separación, compromiso, cambio importante o situación que te hará recordar cosas que creías enterradas. Mucho cuidado con confundir nostalgia con ganas de regresar. Que recuerdes bonito a alguien no significa que debas volver a abrir una puerta que te costó un chingo cerrar. Hay muertos sentimentales que están mejor descansando en paz.
Si tienes pareja y últimamente la notas fría, distante o con menos ganas de compartir contigo, no armes una película completa antes de conocer los hechos. Habla de frente. La relación podría estar entrando en una etapa donde ambos están preocupándose tanto por sus propios asuntos que han dejado el cariño en modo avión. Si todavía existe interés, será necesario recuperar comunicación, detalles y también esa picardía que antes aparecía hasta con una mirada. Porque el amor es muy bonito, pero si nunca se riega, hasta la plantita más resistente termina quedando como cilantro olvidado en el refrigerador.
En trabajo y dinero, uno de tus proyectos necesitará más tiempo del que imaginabas. No quieras sacar el pastel cuando todavía está crudo por dentro. Septiembre comienza mostrándote que algunas cosas están avanzando aunque todavía no puedas presumir resultados. Podría aparecer una conversación, contacto o propuesta que abra una posibilidad interesante durante las próximas semanas. Escucha, pregunta y revisa números antes de comprometer dinero.
También tendrás que bajarle tres rayitas al estrés. Estás queriendo resolver hoy asuntos que necesitan proceso, y tanta desesperación puede llevarte precisamente al error que deseas evitar. Organiza tus pendientes y atiende primero aquello que sí depende de ti.
Este 04 de septiembre recuerda algo, Piscis: escuchar consejos es de inteligentes, pero vivir obedeciendo opiniones ajenas es regalar tu destino. Confía más en lo que has aprendido, cuida a quienes sí han demostrado estar contigo y deja que cada proyecto madure a su tiempo. Lo que tenga buenas raíces crecerá; lo que solamente era puro cuento, solito se va a secar.
ACUARIO – HORÓSCOPO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Cuestiones relacionadas con trámites, documentos, pagos, contratos o algún asunto que necesita quedar en regla estarán muy presentes este 04 de septiembre. No dejes papeles aventados ni confíes en el clásico “al rato lo hago”, porque precisamente por andar con la cabeza en veinte cosas podrías cometer una equivocación que termine costándote dinero. Antes de firmar, enviar, pagar o aceptar cualquier cosa, revisa dos veces; más vale parecer desconfiado que terminar haciendo corajes porque te faltó una firma, una fecha o hasta una mendiga copia.
Tu cuerpo también comenzará a reclamarte ciertos descuidos. Podrían aparecer molestias en espalda, piernas o cansancio acumulado, especialmente si llevas varios días con poca actividad o demasiado tiempo en la misma posición. Necesitas moverte más y dejar de tratar tu cuerpo como mueble de sala. Una caminada, ejercicio constante o simplemente cambiar algunos hábitos podría ayudarte bastante. Tampoco quieras convertirte en atleta olímpico de un día para otro porque luego amaneces caminando como becerro recién nacido.
En el amor se vienen días donde tu intuición estará más despierta que vecina detrás de la cortina. Si tienes pareja y últimamente la notas misteriosa, diferente o demasiado cuidadosa con ciertas conversaciones, observa antes de acusar. Podría existir una persona de piel clara rondándole, buscando llamar su atención o aprovechando cualquier pequeña grieta para meter cucharota. Sin embargo, no conviertas una sospecha en sentencia porque podrías hacer un desmadre donde todavía no existe nada. Pregunta directamente y fíjate más en acciones que en explicaciones bonitas.
Si estás soltero o soltera, alguien que inicialmente te parecía indiferente podría comenzar a despertar curiosidad. Lo interesante será que esta persona no llegará con el típico coqueteo descarado, sino mediante conversaciones, coincidencias o cierto acercamiento gradual. No quieras saber desde el primer mensaje si será el amor de tu vida, cuántos hijos tendrán y dónde van a pasar Navidad. Disfruta el proceso porque últimamente quieres conocer el final cuando apenas están poniendo los comerciales.
Una amistad trae atorados ciertos comentarios negativos que escuchó sobre ti y no encuentra la manera de contártelos. Durante estos días podría finalmente soltar la sopa. Escucha sin engancharte inmediatamente, porque descubrirás que alguien que se muestra muy amable contigo ha estado hablando más de la cuenta cuando tú no estás presente. No necesitas organizar tribunal ni andar pidiendo explicaciones; simplemente aprende dónde ya no debes contar tus planes, problemas y movimientos.
En cuestiones económicas viene una oportunidad de acomodar mejor tus gastos. Septiembre podría enseñarte exactamente por dónde se está fugando tu dinero. Son esas compras pequeñas que parecen inofensivas las que juntas terminan dejando la cartera como terreno después de feria. También podrías considerar una adquisición para casa, trabajo o uso personal; compara precios y evita comprar por puro impulso.
En trabajo aparecerá una situación donde tendrás que demostrar que sabes resolver sin necesidad de que alguien te lleve de la mano. Ahí podría estar una oportunidad para que una persona importante note tu capacidad. No presumas antes de tiempo; deja que tus resultados hagan el ruido.
Cuida especialmente tus cambios de humor. Podrías pasar de estar muy tranquilo a querer mandar medio mundo a la fregada por una tontería. No todas las personas tienen la culpa de lo que traes acumulado.
Este 04 de septiembre, Acuario, tu tarea será poner orden donde has permitido demasiada improvisación: documentos, dinero, cuerpo, sentimientos y amistades. Revisa bien antes de actuar y deja de ignorar esas pequeñas señales que después terminan convirtiéndose en problemas grandes. Hay cosas que todavía estás a tiempo de corregir, pero tendrás que hacerlo antes de que el agua te llegue hasta donde ya sabes.
CAPRICORNIO – HORÓSCOPO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026
En caso de tener pareja, prepárate porque podría salir con una de esas escenitas que ya hasta podrías vender boletos para verlas. Celos, reclamos o una pregunta aparentemente inocente terminarán sacando un tema que ambos creían superado. No caigas en provocaciones ni quieras demostrar quién grita más fuerte, porque terminarán discutiendo hasta por quién dejó mal puesta la tapa del champú. Tú ya conoces su carácter y también sabes perfectamente cuáles botones no debes apretar. Hablen claro y, sobre todo, no utilicen errores viejos como municiones nuevas.
Este 04 de septiembre también necesitas recordar que no naciste para convertirte en la versión que otras personas esperan de ti. Has modificado opiniones, planes e incluso formas de actuar con tal de evitar conflictos o conseguir aceptación, pero ya estuvo bueno de andar haciendo maromas para caerle bien a medio mundo. Quien realmente te quiera tendrá que aprender a convivir con tus virtudes y también con esas mañas que traes de fábrica. Eso sí: una cosa es defender tu esencia y otra utilizar el “así soy” como permiso para no corregir tus errores.
Se aproximan cambios bastante buenos en cuestiones de crecimiento personal. Comenzarás a notar que ciertas cosas que hace unos meses te quitaban el sueño ahora te importan tres cacahuates. Eso también es madurar: aprender dónde sí vale la pena gastar energía y dónde solamente estabas peleando con molinos de viento.
Un proyecto que llevas trabajando podría finalmente comenzar a tomar forma. Para algunos Capricornio esto estará relacionado con negocio, ventas, emprendimiento, redes sociales o una actividad que puede convertirse en una segunda fuente de ingresos. No esperes resultados gigantes de inmediato. Lo importante será construir algo estable y no querer hacerte millonario entre martes y miércoles porque ahí es cuando uno termina comprando espejitos.
En cuestiones laborales se marca posibilidad de reconocimiento, nuevas responsabilidades, ascenso o incluso un viaje relacionado con trabajo. Una persona con autoridad podría observar tu desempeño más de lo que imaginas, así que procura hacer bien las cosas aunque nadie esté echándote porras. Tu oportunidad podría llegar precisamente gracias a algo que resolviste cuando los demás no sabían ni por dónde comenzar.
También se aproxima un evento social, reunión, celebración o salida donde vas a llamar bastante la atención. Traerás el autoestima más acomodada y eso se va a notar desde que pongas una pata en el lugar. Podrías reencontrarte con alguien que hace tiempo no veías y descubrir que entre ustedes todavía existe cierta electricidad. No confundas calentura con destino, porque luego por una mirada sabrosa ya estás escogiendo nombres para los chamacos.
Y hablando del corazón, una persona que se encuentra lejos o que procede de otra ciudad podría comenzar a hacerse presente mediante mensajes o conversaciones frecuentes. Lo curioso será la tranquilidad que te transmitirá. No llegará necesariamente con declaraciones de película; primero podría convertirse en alguien con quien te resulte fácil hablar de tus problemas, planes y hasta tonterías. Con el tiempo podrías descubrir que esa cercanía emocional está despertando sentimientos que no tenías contemplados.
Pon mucha atención a tus decisiones económicas durante los próximos días. Una compra que parece urgente podría esperar perfectamente. Antes de sacar la tarjeta pregúntate si realmente lo necesitas o simplemente traes antojo de gastar porque te quieres premiar hasta por respirar.
Este 04 de septiembre, Capricornio, necesitas visualizar claramente hacia dónde quieres llevar tu vida. Ya cometiste suficientes errores por avanzar sin dirección o por escuchar personas que ni siquiera saben acomodar la suya. Vienen oportunidades para crecer, mejorar ingresos y mover sentimientos, pero tendrás que elegir con inteligencia. Deja de invertir tiempo donde solamente recibes migajas: hasta el cariño necesita dar rendimientos, porque para andar manteniendo gente emocionalmente huevona, mejor adopta una maceta.
SAGITARIO – HORÓSCOPO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Podrías comenzar un romance en próximas fechas, pero no te emociones al grado de comprar las argollas cuando apenas te están contestando los mensajes. Esta nueva historia podría arrancar con mucha química, atracción y ganas de conocerse, aunque también aparecerán ciertas dudas y desconfianzas antes de que las cosas se acomoden. Uno de los dos viene medio correteado por experiencias anteriores y cualquier detalle podría despertar fantasmas que ni pertenecen a esta relación. Si realmente te interesa esa persona, dale oportunidad de demostrar quién es antes de juzgarla por pecados que cometió otro cristiano.
En la familia se aproxima una discusión que podría sacarte hasta las palabras que juraste no volver a utilizar. Habrá diferencias por una decisión, dinero, responsabilidades o un asunto donde varias personas querrán tener la razón. Tú tendrás que evitar convertirte en gasolina cuando el incendio ya está encendido. Hay familiares que saben exactamente cómo hacerte brincar, así que no les des el gusto. Decir lo necesario y retirarte a tiempo será mucho más efectivo que quedarte tres horas alegando con alguien que ni aunque le lleves pruebas notariales acepta que está equivocado.
Si tienes pareja, podrían presentarse cambios en la dinámica de la relación debido al trabajo, compromisos familiares o falta de tiempo. Uno de los dos estará más ocupado y eso podría provocar cierta distancia. No significa necesariamente que el amor esté terminándose; simplemente tendrán que aprender a organizarse. Eso sí, tampoco aceptes el “ando ocupado” como excusa eterna, porque hasta quien va al baño encuentra treinta segundos para mandar un mensaje cuando realmente le interesa alguien.
Este 04 de septiembre necesitas dejar de complicarte la existencia por asuntos que ya caducaron. Sigues gastando pensamientos en situaciones que ocurrieron hace meses o incluso años, imaginando qué habría sucedido si hubieras actuado diferente. Ya estuvo. El hubiera es como el novio bueno que rechazaste por andar detrás del desgraciado: aparece cuando ya no sirve de nada.
Frente a ti comienza un camino nuevo relacionado con trabajo, negocio, proyecto personal o una oportunidad para incrementar tus ingresos. Podría aparecer mediante una conversación aparentemente casual, recomendación o contacto que te conecte con algo distinto. No descartes propuestas solamente porque no se parecen a lo que tenías planeado. A veces la oportunidad llega vestida de algo que inicialmente parece pequeño y termina dejando más que aquello por lo que llevabas meses rogando.
También podrías extrañar a una persona del pasado. Pero mucho ojo: no necesariamente extrañas a esa persona; quizá extrañas la compañía, las conversaciones o quién eras tú durante aquella etapa. La soledad es cabrona y tiene una maña tremenda para editar los recuerdos: borra las chingaderas y deja solamente las escenas bonitas. Antes de buscar a alguien que ya salió de tu vida, recuerda también las razones por las que terminó fuera.
En cuestiones económicas será importante no gastar para impresionar. Podría presentarse una salida, reunión o compromiso donde quieras lucirte más de la cuenta. Disfruta, pero no quieras aparentar una economía que luego tendrás que pagar a meses sin intereses. También aparece una pequeña entrada de dinero, devolución, pago pendiente o posibilidad de recuperar algo que dabas por perdido.
Durante septiembre tendrás que ser más selectivo con las personas a quienes cuentas tus proyectos. Alguien cercano podría desanimarte no porque tu idea sea mala, sino porque está viendo tus posibilidades desde sus propios miedos. Aprende a escuchar opiniones sin permitir que se conviertan en órdenes.
Este 04 de septiembre, Sagitario, deja de mirar por el retrovisor porque vas a terminar estampándote con la oportunidad que tienes enfrente. El pasado ya hizo lo suyo: te enseñó, te revolcó y hasta te dejó cicatrices. Ahora te corresponde utilizar esas experiencias para construir algo mejor. En amor, familia y dinero se vienen movimientos importantes, pero necesitarás cabeza fría, lengua controlada y pantalones bien puestos. Lo que se fue, que Dios lo bendiga; lo que viene, que te encuentre listo y no todavía llorándole al difunto.
ESCORPIÓN – HORÓSCOPO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Una persona de otra ciudad o que se encuentra a cierta distancia podría comenzar a buscarte con intenciones que van mucho más allá de una simple amistad. Lo interesante será la tranquilidad que te provocará hablar con ella, porque después de haber conocido gente que nomás llegaba a revolverte hasta las tripas, finalmente podrías encontrarte con alguien que no te haga estar adivinando qué siente o qué quiere. No aceleres las cosas; permite que el tiempo te enseñe si realmente existe madera para construir algo duradero o solamente traen calentura disfrazada de conexión espiritual.
Este 04 de septiembre cuida muchísimo lo que deseas, pero sobre todo aquello que repites constantemente en tu cabeza. Estás entrando en una etapa donde algunas decisiones podrían comenzar a producir resultados más rápido de lo esperado. Si vas a obsesionarte con algo, que sea con crecer, ganar más dinero, mejorar tu tranquilidad y conseguir aquello por lo que has trabajado. Ya tuviste suficiente experiencia pensando en personas que ni siquiera estaban pensando en ti.
En cuestiones económicas, bájale dos rayitas a las compras impulsivas. Podrías ver una oferta, promoción o artículo que te haga sentir que si no lo compras inmediatamente se acabará el mundo. Antes de sacar la cartera haz cuentas, porque después podrías andar estirando el dinero como calzón viejo para llegar a la siguiente quincena. También aparece un gasto relacionado con casa, vehículo, tecnología o alguna reparación que no tenías contemplada. Guarda un pequeño colchón para evitar que cualquier imprevisto te agarre con una mano adelante y otra atrás.
Si tienes pareja, presta atención porque podría estar cuestionándose qué lugar ocupa actualmente en tu vida. Quizá has estado demasiado concentrado en trabajo, problemas personales o pendientes y sin darte cuenta comenzaste a dar por hecho la relación. El cariño también necesita mantenimiento. No necesitas contratar mariachi ni aventarte de un helicóptero con una manta; a veces un mensaje, una conversación sin celular enfrente o un detalle sencillo vale más que tanta faramalla. Si todavía amas a esa persona, haz que se note porque nadie tiene obligación de andar leyendo pensamientos.
Mucho cuidado también con permitir que familiares, amistades o conocidos influyan demasiado en una decisión importante. Escucha opiniones, pero no entregues tu criterio. Algunas personas te aconsejan basándose en lo que ellas harían y no en lo que realmente te conviene. Al final, si las cosas salen mal, tú serás quien tenga que limpiar el cagadero mientras quienes opinaron estarán muy tranquilos diciendo: “pues tú decidiste”.
En trabajo se aproxima una situación que pondrá a prueba tu paciencia. Podría tratarse de un cambio de instrucciones, retraso o persona que quiera llevarse crédito por algo donde tú también participaste. No hagas escándalo antes de tener pruebas. Muévete con inteligencia y guarda mensajes, documentos o cualquier información que respalde lo que has hecho. A veces no gana quien grita más fuerte, sino quien llega con los pelos de la burra en la mano.
También deberás cuidar mucho tus promesas. Últimamente podrías emocionarte y ofrecer ayuda, tiempo o compromisos que después no puedes cumplir. Tu palabra vale más cuando la utilizas con responsabilidad. Antes de decir “yo me encargo”, revisa si realmente tienes ganas, tiempo y posibilidades.
En el terreno personal descubrirás que una preocupación que traías cargando comienza a perder fuerza. Algo se aclarará mediante una conversación o información que finalmente llegará a tus manos. No todo era tan grave como tu cabeza lo había pintado.
Este 04 de septiembre, Escorpión, no tomes decisiones importantes con el corazón caliente ni con la cartera emocionada. Viene una etapa donde puedes construir algo bueno en amor, dinero y proyectos, pero necesitarás paciencia y cabeza fría. Y recuerda: quien verdaderamente quiera estar contigo te dará tranquilidad, no un doctorado en andar descifrando indirectas.
LIBRA – HORÓSCOPO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Muchos de esos sueños que has venido cocinando a fuego lento podrían comenzar a mostrar señales de que sí tienen futuro, pero tampoco quieras despertar mañana con la vida completamente resuelta porque el universo ayuda, pero no hace depósitos nomás porque pusiste cara bonita. Este 04 de septiembre se mueve una energía bastante favorable para ti, especialmente en proyectos personales, decisiones relacionadas con dinero y asuntos que llevabas semanas tratando de acomodar. Algo que parecía atorado comenzará a destrabarse y eso te devolverá las ganas de seguir adelante.
Aguas con un chisme dentro de la familia porque podría crecer más rápido que deuda con intereses. Alguien contará una versión incompleta de una situación y cuando llegue hasta tus oídos ya le habrán puesto limón, chile y hasta aguacate. No reacciones inmediatamente ni enfrentes a medio árbol genealógico sin conocer primero qué sucedió. Investiga quién dijo qué y después decides si vale la pena aclararlo. Muchas veces el mejor cachetadón es demostrar con hechos que aquello que dijeron de ti era puro hocico.
No busques pretextos para abandonar algo que ya comenzaste. Tienes una maña muy condenada de emocionarte cuando arrancas un proyecto, pero cuando los resultados tardan empiezas a preguntarte si elegiste correctamente. Recuerda que toda vela tiene su hora y no porque hoy no veas resultados significa que estás perdiendo el tiempo. Estás mucho más cerca de una meta de lo que imaginas, así que no te me rajes precisamente cuando empieza lo bueno.
En cuestiones de dinero podría presentarse una oportunidad para hacer una compra importante o comenzar a juntar para algo que deseas desde hace tiempo. Aquí necesitarás disciplina porque se te podría atravesar cada antojito que parezca indispensable. Aprende a distinguir entre “lo necesito” y “se me antojó porque estaba en oferta”. Si administras correctamente septiembre, hacia adelante podrías tener una cantidad que te permitirá moverte con mayor tranquilidad.
Si tienes pareja, evita llevar problemas externos hasta la relación. Podrías andar sensible por asuntos familiares o laborales y terminar respondiendo de mala manera a quien no tiene vela en ese entierro. También habrá oportunidad de recuperar cierta complicidad que se había perdido. Una salida improvisada, conversación nocturna o cambio en la rutina podría recordarles por qué se eligieron. No todo tiene que ser problemas, cuentas y pendientes; de vez en cuando también hay que sacudir las cobijas para que no junten polvo.
Si estás soltero o soltera, alguien podría comenzar a buscarte mediante redes sociales o por medio de una amistad en común. No será necesariamente una persona completamente desconocida; quizá ya se habían visto antes, pero nunca coincidieron en el momento adecuado. Dale oportunidad a la conversación antes de decidir que no es tu tipo, porque a veces tus gustos te han llevado exactamente al mismo tipo de desgraciado con diferente envoltura.
Necesitas mandar a la fregada a personas demasiado pesimistas. Hay gente que cada vez que les cuentas un sueño inmediatamente encuentra veinte razones para decirte por qué no funcionará. No siempre lo hacen por maldad; algunos simplemente viven instalados en el fracaso y quieren rentarte un cuarto ahí mismo. Escucha menos opiniones y trabaja más en silencio.
También tendrás días de mucha creatividad. Una idea relacionada con trabajo, redes, ventas, negocio o alguna actividad independiente podría convertirse en algo interesante si la aterrizas en lugar de dejarla viviendo solamente en tu cabeza. Anótala y comienza por algo pequeño.
Este 04 de septiembre, Libra, entiende que vida solamente tienes una y no puedes seguir administrándola según comentarios ajenos. Haz aquello que te corresponde, cuida tus planes y deja que los resultados hablen. Quien quiera caminar contigo, adelante; quien solamente llegue a ensuciarte el camino con negatividad, que agarre sus tiliches y siga derecho. Tú ya tienes suficiente trabajo construyendo tus sueños como para andar cargando también las frustraciones de los demás.
LEO – HORÓSCOPO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Posibilidades de un reencuentro familiar que te va a mover hasta sentimientos que creías guardados en el último cajón. Podrías volver a ver a una persona de tu familia con quien tienes meses o incluso años sin convivir como antes, y ahí entenderás que por más ocupaciones, diferencias y orgullos que existan, hay vínculos que siguen teniendo un peso enorme en tu vida. Este 04 de septiembre procura acercarte más a los tuyos, especialmente a esas personas mayores que muchas veces das por sentado. El tiempo es bien canijo: uno cree que siempre habrá otra Navidad, otra llamada y otra oportunidad, hasta que la vida demuestra que no funciona así.
En cuestiones del corazón se marca un encuentro bastante intenso que podría terminar en romance de una noche, besos mal acomodados o una de esas historias que empiezan con “nomás vamos a platicar” y terminan buscando el calzón debajo de la cama. Disfruta si estás libre y sabes perfectamente dónde te estás metiendo, pero no confundas una noche sabrosa con una promesa de matrimonio. Podrías engancharte emocionalmente con alguien que solamente anda buscando diversión.
Para relaciones sentimentales o amistades duraderas tendrás buena conexión con personas de Cáncer, Capricornio y Piscis, pues podrían aportarte estabilidad, escucha y una visión distinta de ciertos problemas. Con Aries habrá que tener un poquito más de cuidado durante estos días, no porque todos sean iguales, sino porque podrían surgir choques de carácter, competencia o diferencias que terminen sacándoles lo orgulloso a los dos.
En el terreno del dinero vienen noticias inesperadas. Podría aparecer un pago que estabas esperando, una oportunidad para obtener un ingreso adicional o información relacionada con una deuda, compra o movimiento económico. No gastes el dinero antes de tenerlo en las manos. Eres muy bueno haciendo cuentas con lana que todavía ni llega y luego cuando finalmente cae ya la debes hasta en tres lugares.
Muchísimo cuidado en el trabajo porque una mentira, comentario malintencionado o información incompleta podría ponerte en una posición incómoda. Un compañero o incluso una amistad cercana podría involucrar tu nombre en algo que no hiciste. Aquí no te conviene reaccionar con puro coraje. Guarda mensajes, fechas, conversaciones y cualquier cosa que pueda respaldarte. Si tienes que aclarar algo, hazlo directamente con quien corresponde y no mediante el teléfono descompuesto de los compañeros. Tu reputación vale demasiado para dejarla en manos de gente que desayuna chisme y cena veneno.
También necesitas dejar de castigarte por errores que ni siquiera fueron tuyos. Has cargado responsabilidades emocionales que pertenecían a otras personas y después te preguntas por qué terminas agotado. Aprende a reconocer tus equivocaciones, sí, pero tampoco te pongas costales ajenos solamente porque alguien necesita a quién echarle la culpa.
Y si una persona ya tuvo tu confianza y la utilizó para fregarte la existencia, no seas terco. Perdonar puede darte tranquilidad, pero volver a darle exactamente las mismas herramientas para lastimarte ya sería cooperación. Las segundas oportunidades deben venir acompañadas de cambios visibles, no de discursos bonitos y lágrimas de cocodrilo.
Este 04 de septiembre también podría llegar una invitación improvisada, reunión o salida que inicialmente pensarás rechazar. Ve si tienes oportunidad, porque ahí podrías enterarte de algo importante o conocer a una persona que posteriormente tendrá peso en un proyecto.
Leo, septiembre te está enseñando a cuidar tres cosas: tu familia, tu nombre y tu confianza. Dedica tiempo a quien sí te quiere, defiende tu reputación con hechos y no vuelvas a abrir la puerta a quien ya demostró que entra con flores y sale llevándose hasta las cortinas. El corazón puede perdonar, pero tampoco tiene por qué hacerse pendejo dos veces con la misma piedra.
VIRGO – HORÓSCOPO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Cuídate mucho en cuestiones de intimidad y no andes aflojando el tamal sin saber siquiera quién trae la hoja, porque una calentura mal administrada podría exponerte a infecciones o situaciones que después te hagan andar con el Jesús en la boca. Si vas a embarrar la brocha, que sea con responsabilidad y protección. Una noche de pasión puede estar muy sabrosa, pero ninguna revolcada vale semanas de preocupación. Este 04 de septiembre vas a traer bastante magnetismo y posibilidades de encuentros, así que disfruta, pero con la cabeza funcionando aunque otras partes del cuerpo anden queriendo tomar las decisiones.
También deja de atormentarte porque esa persona que te interesa no te busca con la misma intensidad. Ya diste señales, probablemente hasta oportunidades, y si del otro lado siguen haciéndose como que la Virgen les habla, no necesitas mandarles instructivo. El interés verdadero se nota y la indiferencia también. No conviertas unas cuantas migajas de atención en banquete solamente porque tienes hambre de cariño.
Si tienes pareja, se aproxima una discusión por un malentendido relacionado con situaciones del pasado. Alguno de los dos podría mencionar algo que parecía superado y terminarán destapando una olla que todavía tenía presión. Aquí necesitarás controlar esa lengua que muchas veces trabaja horas extras sin autorización del cerebro. Puedes decir verdades, sí, pero procura no utilizarlas como cuchillo. Una palabra dicha con coraje puede quedarse viviendo años en la memoria de quien amas.
Durante estos días presta mucha atención al manejar, caminar en lugares mojados, utilizar escaleras o andar con prisas. Se marca posibilidad de una caída, golpe o pequeño percance por distracción. No significa que tengas que salir envuelto en plástico burbuja, simplemente deja de querer hacer cinco cosas al mismo tiempo. Cuando vayas conduciendo, el celular puede esperar; ningún mensaje merece que termines con el carro hecho acordeón.
Si estás soltero o soltera, no te desesperes. Septiembre podría mostrarte que una posibilidad sentimental estaba mucho más cerca de lo que pensabas. Una persona conocida, amistad, compañero o alguien con quien ya habías tenido conversaciones podría comenzar a mostrar un interés diferente. Lo curioso será que quizá antes ni siquiera lo habías contemplado porque estabas demasiado ocupado mirando hacia alguien que no te pelaba ni con lupa.
En cuestiones laborales tendrás que demostrar paciencia con una persona que cambia instrucciones o parece no ponerse de acuerdo ni consigo misma. Evita responder desde el coraje porque podrías cerrar una puerta que después te convendrá tener abierta. Haz tu trabajo, deja evidencia de acuerdos importantes y no cargues errores que corresponden a otros.
En dinero aparece una tentación fuerte de gastar en algo relacionado con imagen personal, tecnología, ropa, casa o entretenimiento. Puedes darte tus gustos, faltaba más, pero primero revisa tus pendientes. No quieras traer teléfono nuevo y cuenta bancaria con respiración asistida. Hacia mediados de septiembre podrías necesitar dinero para un asunto que todavía no contemplas.
También llegará información sobre una persona que conociste tiempo atrás. Podrías enterarte de algo que te haga comprender finalmente por qué aquella historia nunca avanzó. No busques respuestas adicionales donde la vida ya te está entregando la conclusión.
Este 04 de septiembre, Virgo, deja de perseguir personas y comienza a perseguir objetivos. Quien quiera estar contigo encontrará la manera de acercarse sin necesidad de que tú andes mendigando mensajes, atención ni cariño. Protege tu cuerpo, cuida tu lengua y también tu dignidad. En el amor podrás ser muy entregado, pero tampoco eres promoción de supermercado para andar dando el corazón al dos por uno. Quien quiera tus encantos, que también aprenda a ganarse tu confianza.
CÁNCER – HORÓSCOPO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Cambios importantes comenzarán a moverse tanto en el trabajo como en el amor, y algunos podrían agarrarte con los calzones emocionales abajo porque llegarán cuando ya habías empezado a acostumbrarte a cierta estabilidad. Este 04 de septiembre no quieras controlar absolutamente todo; habrá situaciones que necesitarán acomodarse solas antes de que puedas comprender para qué llegaron. Lo importante será no reaccionar desde el coraje ni tomar decisiones definitivas mientras traigas la sangre hirviendo.
Si tienes pareja, podría presentarse un enfrentamiento debido a un malentendido, mensaje interpretado de manera equivocada, comentario de una tercera persona o algo que uno de los dos dio por hecho sin preguntar. Antes de hacerla de investigador privado y armar una novela de ochenta capítulos, habla directamente. Muchas relaciones se van al carajo no por una infidelidad, sino porque ninguno pregunta y ambos se inventan su propia versión. Dale tiempo a las cosas para enfriarse y después aclaren lo necesario.
Para algunos Cáncer también aparece el cierre de una relación o vínculo sentimental que desde hace tiempo viene respirando con tanque de oxígeno. Si ya solamente existen costumbre, reclamos y recuerdos de lo que alguna vez fueron, quizá llegó el momento de aceptar lo evidente. No confundas antigüedad con felicidad. Que hayas invertido años en una persona no significa que debas regalarle también los que todavía te quedan.
Se marca la posibilidad de emprender un viaje, salida o traslado donde podrías conocer a alguien bastante parecido a ti en carácter, gustos o manera de ver la vida. La conexión podría darse rápidamente porque sentirás esa confianza extraña que aparece con determinadas personas desde la primera conversación. Disfruta el encuentro sin ponerle etiquetas inmediatamente. Primero averigua si además de mariposas en el estómago también existe materia gris en la cabeza.
Mucho ojo con una persona de piel clara que podría llegar mediante una amistad o conocido. No le entregues información personal apenas te diga dos cosas bonitas. Podría resultar bastante comunicativa y terminar llevando comentarios de un lugar a otro hasta ocasionar problemas innecesarios. Septiembre te exige ser más reservado: no todo mundo necesita saber cuánto ganas, con quién sales, qué compras, qué planeas ni quién te cae gordo. Mientras menos municiones entregues, menos podrán dispararte.
En trabajo podrían cambiar responsabilidades, horarios, compañeros o la manera en que realizas determinada actividad. Al principio quizá te incomode porque eres de los que se acostumbran a su rinconcito y luego no quieren que nadie les mueva ni la maceta, pero este movimiento podría terminar favoreciéndote. Incluso podría abrirse una oportunidad para demostrar una capacidad tuya que hasta ahora no había sido tomada en cuenta.
Económicamente evita prestar dinero por compromiso durante estos días. Alguien podría llegarte con una historia capaz de hacer llorar hasta al cobrador de Coppel, pero si ese dinero te hará falta después, aprende a decir que no. Ayudar está muy bonito cuando puedes hacerlo; endeudarte tú para resolverle la vida a otro ya es otro boleto.
Tu manera de mirar la vida ha cambiado muchísimo. Ya no eres aquella persona ingenua que confiaba en cualquiera porque le sonreía bonito. Has aprendido a observar, a preguntar y, sobre todo, a reconocer ciertas señales antes de que llegue el fregadazo. No te avergüences de haberte vuelto más selectivo; tus errores anteriores pagaron una colegiatura bastante cara y mínimo tienes derecho a utilizar lo aprendido.
Este 04 de septiembre, Cáncer, deja que tu madurez haga el trabajo. No necesitas vengarte de nadie ni demostrar que ya cambiaste. Simplemente no vuelvas a caer en las mismas pendejadas con diferente protagonista. En el amor pregunta antes de acusar, en el trabajo adáptate antes de renegar y con gente nueva observa antes de confiar. Tu corazón sigue siendo noble, pero eso no significa que tenga que seguir trabajando de beneficencia pública.
GÉMINIS – HORÓSCOPO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Problemas gástricos podrían aparecer durante estos días si continúas comiendo a deshoras, abusando de alimentos que sabes perfectamente que te caen como patada en el buche o dejando que el estrés se te vaya directo hasta el estómago. También podrías batallar con insomnio o sueño poco reparador, así que deja de querer resolver la existencia completa cuando ya estás acostado. Tu cabeza tiene la mala costumbre de organizar juntas extraordinarias a las dos de la mañana para recordar pendientes, conversaciones de hace cinco años y hasta aquella respuesta que debiste darle a alguien en 2019. Necesitas descansar mejor y darle mayor importancia a tus horarios.
Este 04 de septiembre también te pide urgentemente un cambio de rutina. Hacer siempre lo mismo comienza a fastidiarte más de lo que reconoces y eso podría reflejarse en cambios bruscos de humor, aburrimiento o pocas ganas de convivir. No necesitas mandar todo a la fregada y mudarte a otro país; empieza modificando pequeñas cosas. Cambia horarios, conoce lugares, retoma alguna actividad olvidada o simplemente deja espacio para algo que te saque del piloto automático.
Una invitación relacionada con un nuevo proyecto podría aparecer cuando menos lo esperes. Quizá llegue mediante una persona conocida, una conversación de trabajo o alguien que ha observado alguna habilidad tuya. No respondas inmediatamente ni por emoción ni por miedo. Pregunta exactamente qué esperan de ti, cuánto tiempo requerirá y, principalmente, qué beneficio obtendrás. Ya estuvo bueno de participar en proyectos donde todos ganan experiencia y tú nomás ganas cansancio.
También se marca una invitación para realizar un viaje, escapada o salida fuera de tu entorno habitual. Esta experiencia podría ayudarte a despejarte y, de paso, ponerte frente a una persona o información que posteriormente será importante. Si tienes posibilidad de ir, organiza tus gastos y hazlo. Necesitas cambiar de aire porque últimamente hasta las paredes de tu casa ya conocen tus quejas de memoria.
En cuestiones de amistades tendrás una revelación importante: alguien solamente aparece cuando necesita favores, información, dinero, contactos o un hombro donde aventar sus desgracias. Curiosamente, cuando tú necesitas algo, esa persona desaparece más rápido que quincena en fin de semana. No necesitas hacer pleito ni mandar comunicado oficial anunciando el final de la amistad; simplemente comienza a corresponder con la misma disponibilidad que recibes.
Cuida muchísimo tus proyectos y planes. No todo mundo necesita conocer tus próximos movimientos. Existe gente cercana que pregunta con sonrisa de comercial, pero por dentro anda haciendo cuentas para saber si te irá mejor que a ellos. Aprende a trabajar calladito. Los resultados hacen más ruido cuando nadie sabía lo que estabas preparando.
En el amor podrías comenzar a cuestionarte qué estás buscando realmente. Si estás soltero o soltera, aparecerá alguien con personalidad bastante diferente a quienes normalmente eliges. Precisamente ahí podría estar lo interesante. Dale oportunidad a conocerle antes de descartarlo por no cumplir con tu lista imaginaria. Tus gustos de siempre tampoco es que hayan dado resultados como para presumirlos en vitrina.
Si tienes pareja, necesitarás recuperar espacios individuales. Estar juntos no significa convertirse en estampitas pegadas las veinticuatro horas. Cada quien necesita amistades, actividades y momentos propios para después tener algo nuevo que compartir.
En dinero viene una oportunidad para mejorar, pero estará relacionada con una decisión inteligente y no con un golpe de suerte. Podría ser aprender algo nuevo, aceptar una responsabilidad distinta o utilizar una habilidad que has tenido desperdiciada.
Este 04 de septiembre, Géminis, la vida te pondrá oportunidades enfrente, pero no todas vendrán anunciándose con mariachi. Tendrás que observar, preguntar y moverte. Descansa más, cambia aquello que ya te aburre y deja de estar disponible para quien solamente te utiliza como teléfono de emergencias. Tú también necesitas tiempo para construir lo tuyo. Porque para andar solucionándole la vida a medio mundo mientras la tuya está esperando turno, mejor cobra consulta y mínimo sacas para los tacos.
TAURO – HORÓSCOPO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026
No tengas miedo de cambiar aquello que ya no funciona en tu vida solamente porque llevas años haciéndolo de la misma manera. Este 04 de septiembre viene cargado de mucha claridad para ti y podrías darte cuenta de que ciertas costumbres, amistades y hasta maneras de pensar ya te quedaron chicas. Cambiar no significa traicionar quién eres; significa entender que no puedes seguir usando los mismos zapatos cuando ya te aprietan hasta los juanetes. Si algo te ayuda a crecer, a vivir más tranquilo y a mejorar tu economía, dale para adelante sin estar pidiendo permiso.
También tendrás que cuidar muchísimo aquello que deseas, porque podrías conseguir algo por lo que llevabas tiempo insistiendo y descubrir que no era exactamente como lo imaginabas. Antes de perseguir una meta pregúntate si realmente la quieres o solamente deseas demostrarle a alguien que puedes conseguirla. Hay sueños propios y hay caprichos que nacen nomás porque viste al vecino estrenando.
Necesitas desprenderte definitivamente de personas que ya tuvieron oportunidad de demostrarte quiénes eran y terminaron haciéndote daño. Tu corazón es terco y muchas veces cree que la gente cambiará porque regresó hablando bonito. No confundas arrepentimiento con conveniencia. Quien solamente aparece cuando necesita dinero, ayuda, contactos, compañía o alguien que escuche sus desgracias no está regresando porque te extrañe; está regresando porque recuerda que contigo encontraba servicio completo y sin propina.
Precisamente un amor del pasado podría volver a hacerse presente mediante mensaje, llamada, reacción en redes sociales o alguna coincidencia. No será casualidad que aparezca justo cuando tú comienzas a sentirte mejor. Antes de responder recuerda la película completa y no solamente las escenas bonitas. Si esa persona quiere otra oportunidad, que llegue con hechos nuevos, porque para escuchar el mismo discurso ya tienes suficientes repeticiones en la televisión.
Si tienes pareja, podría surgir la oportunidad de realizar un viaje juntos o acompañar a un integrante de tu familia a otra ciudad. Será una experiencia agradable siempre y cuando organicen correctamente el presupuesto. No quieran salir como millonarios y regresar contando monedas para la gasolina. Aparta desde ahora una cantidad y evita comprometer dinero destinado a pagos importantes.
En cuestiones de negocio se abre una oportunidad interesante. Podría tratarse de compra y venta, una colaboración, inversión pequeña o proyecto que alguien te proponga. No digas que sí solamente porque conoces a la persona. Pregunta cuánto necesitas poner, cuándo podrías recuperar la inversión y quién será responsable de cada cosa. Los negocios entre conocidos son muy bonitos hasta que falta dinero y empiezan todos a hacerse como que la Virgen les habla.
En trabajo podrías recibir una propuesta para encargarte de algo diferente o aprender una actividad que inicialmente te dará flojera. Acéptala si representa crecimiento. Una habilidad que adquieras durante septiembre podría convertirse más adelante en una forma adicional de generar dinero.
Ten cuidado con una persona de piel morena que podría actuar con mala intención, especialmente mediante comentarios, competencia o información que no le corresponde compartir. No significa que debas desconfiar de todo mundo por su apariencia; toma esta señal únicamente como referencia dentro de tu entorno y fíjate principalmente en comportamientos. Alguien podría sonreírte mientras por detrás anda contando hasta cuántas tortillas te comes.
En el terreno económico comienza una etapa para corregir malos hábitos. Una pequeña fuga constante de dinero estará quedando en evidencia. Si la eliminas, descubrirás que no necesitabas ganar muchísimo más, sino dejar de gastar en tanta tarugada.
Este 04 de septiembre, Tauro, tu crecimiento dependerá de aprender a cerrar puertas sin quedarte parado detrás de ellas esperando que vuelvan a tocar. Lo que te dañó ya dejó enseñanza; no necesitas otra demostración. Mira hacia tus proyectos, administra mejor tu dinero y atrévete a cambiar. Porque segundas oportunidades sí existen, pero tampoco seas sucursal bancaria del perdón: hay gente que ya agotó hasta el crédito.
ARIES – HORÓSCOPO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026
No tengas miedo de meterle dinero, tiempo y esfuerzo a una idea que desde hace meses te viene haciendo ojitos, porque podrías estar frente a una oportunidad importante para mejorar tu economía. Eso sí, invertir no significa aventar los billetes como padrino borracho en quinceañera. Este 04 de septiembre necesitas investigar, sacar cuentas y asegurarte de que aquello donde pongas tu dinero tenga pies y cabeza. Si tienes pensado iniciar un negocio, vender algún producto, ampliar lo que ya haces o generar una segunda entrada, septiembre será buen momento para comenzar a mover las piezas.
Lo que no puedes hacer es seguir dejando tus planes a medias. Empezaste el año con objetivos que parecían muy importantes y algunos terminaron arrumbados junto con las dietas de enero y las promesas de “ahora sí voy a ahorrar”. Todavía estás a tiempo de retomarlos. El problema no ha sido falta de capacidad, sino que quieres resultados rápidos y cuando no llegan comienzas a perder interés. Aprende a ser constante aunque todavía nadie te esté aplaudiendo.
En cuestiones de salud podrías sentirte mucho mejor que semanas atrás, pero no te confíes. Presta atención a molestias en garganta, piernas o pecho y atiende cualquier síntoma persistente en lugar de jugarle al médico con remedios que te mandó la tía por WhatsApp. También necesitas dormir mejor y respetar momentos de descanso. Tu cuerpo no es camioneta de trabajo para traerlo cargado todo el día y todavía exigirle que arranque a la primera.
Tus estados de ánimo podrían andar como licuadora sin tapa. Habrá momentos donde sentirás que puedes conquistar el mundo y otros donde una pequeña decepción será suficiente para querer mandar todo a la chingada. No tomes decisiones importantes durante esos bajones. Estás cerrando ciertas etapas y comenzando otras, por eso emocionalmente podrías sentirte extraño. Antes de pensar que todo está saliendo mal, date oportunidad de observar cuánto has cambiado durante los últimos meses.
Recuerda también que el que no habla, Dios no lo escucha. Si quieres algo, aprende a pedirlo, pero principalmente a trabajar por ello. No basta con decretar abundancia mientras tienes los pendientes aventados y la cartera temblando. Define qué deseas conseguir antes de terminar el año y establece acciones concretas. Una meta sin movimiento es nomás un deseo con maquillaje.
En el amor deberás cuidarte de una persona de piel clara que podría aparecer o volver a hacerse presente. Más que traer estabilidad, podría despertar inseguridades, dudas o una dinámica que termine robándote tranquilidad. No te deslumbres porque llegue hablando bonito. Observa cómo actúa cuando no obtiene inmediatamente lo que quiere. Ahí es donde se conoce a la gente y no cuando anda enseñando el catálogo de sus virtudes.
Si tienes pareja, evita descargar en ella tus cambios de humor. Tu pareja puede acompañarte, pero no tiene obligación de funcionar como costal de box cada vez que el trabajo o los problemas te sacan de quicio. Una conversación pendiente podría aclararse durante estos días si ambos bajan la guardia.
En dinero también podrías recibir información sobre una compra, venta o pago que llevabas esperando. No cuentes con ese recurso hasta tenerlo seguro, porque ya sabes que luego haces tres presupuestos con el mismo peso.
Este 04 de septiembre, Aries, vuelve a poner tus sueños sobre la mesa y decide cuáles todavía valen la pena. Tienes posibilidades de mejorar económicamente y comenzar un proyecto interesante, pero tendrás que dejar de abandonar las cosas cuando desaparece la emoción inicial. Y en cuestiones sentimentales recuerda: quien llega a tu vida debe sumar tranquilidad, no quitarte hasta las ganas de contestar el teléfono. Para dolores de cabeza ya existen las deudas; no necesitas también una persona que venga incluida con intereses.