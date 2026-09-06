Acusan a dos exguardias de Alligator Alcatraz de golpear a inmigrante cubano

Dos antiguos guardias del polémico centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz, en Florida, enfrentan cargos por presuntamente agredir a un inmigrante cubano que permanecía bajo custodia federal. Stephen Trejos y Andre Seenaraine fueron acusados de agresión física, un delito menor de primer grado en Florida, por un incidente ocurrido el 25 de enero contra Rigoberto Rodríguez Arce, de 42 años. Ambos se declararon no culpables y sus casos permanecen abiertos.

Rodríguez había sido detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 9 de diciembre. Según el testimonio de otro detenido, el incidente se produjo durante una protesta dentro de las instalaciones, cuando varios migrantes golpearon sus esposas contra bancos metálicos para reclamar que habían pasado horas sin recibir comida ni agua. De acuerdo con el testimonio de Frank Rivera, Trejos habría levantado a Rodríguez y lo habría arrojado al suelo antes de golpearlo. Posteriormente, Seenaraine presuntamente le dio un golpe en el rostro en otra zona del centro.

La abogada del inmigrante, Yaritssa Plasencia, declaró que Rodríguez fue trasladado posteriormente a Camp East Montana, un centro de detención cerca de El Paso, Texas. Según la defensora, su cliente llegó con el uniforme manchado de sangre, una mano vendada y un ojo amoratado.

"Andre Junior Seenaraine and Stephen Jordan Trejos are accused of committing battery on a Hispanic male detainee around Jan. 25, according to Collier County records. Further details about the alleged encounter were not released." https://t.co/Gb2krK6URA — WDEF News 12 (@wdefnews12) September 6, 2026

La defensa asegura que las cámaras muestran otra versión

Los abogados de Trejos rechazaron las acusaciones y pidieron que el caso fuera desestimado. En una petición presentada ante la corte, sostienen que las grabaciones de seguridad muestran al exguardia utilizando una maniobra de control después de que Rodríguez presuntamente le escupiera.

El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida investigó el incidente y una jueza del condado de Collier autorizó las órdenes de arresto contra ambos exguardias el 24 de junio. Cada uno quedó en libertad después de pagar una fianza de $1,000. El centro donde ocurrió el incidente fue clausurado en junio. Durante su funcionamiento, recibió el sobrenombre de “Alligator Alcatraz” debido a su ubicación en los Everglades, una extensa zona de humedales donde habitan caimanes y pitones.

El caso se suma al escrutinio sobre las condiciones de los centros de detención migratoria en Estados Unidos. Organizaciones como Human Rights Watch y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) han señalado denuncias relacionadas con agresiones, atención médica deficiente y condiciones insalubres.

El Departamento de Seguridad Nacional ha rechazado esas acusaciones y sostiene que los migrantes bajo custodia reciben atención adecuada. Por ahora, las acusaciones contra Trejos y Seenaraine deberán resolverse ante los tribunales de Florida, donde continuará el proceso para determinar qué ocurrió durante el incidente del 25 de enero.

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