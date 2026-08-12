Florida devuelve el terreno donde se ubicó el centro de detención de inmigrantes Alligator Alcatraz

El estado de Florida optó por devolverle al condado de Miami-Dade el terreno donde, por cerca de un año, operó el controversial centro de detención de inmigrantes nombrado Alligator Alcatraz.

En julio del año pasado, el presidente Donald Trump se encargó de inaugurar un complejo destinado para recluir a extranjeros carentes de estatus legal detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en tanto se desarrollaba su proceso de deportación.

Montado muy cerca del Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Miami Dade-Collier, donde se ubica el Parque Nacional de los Everglades —reserva ecológica habitada por caimanes, serpientes y enjambres de moscos, la cual está protegida por la Unesco como Patrimonio Mundial desde 1979—, Alligator Alcatraz se convirtió en un auténtico martirio para las personas que llegaron a permanecer allí.

A pesar de múltiples demandas presentadas por organizaciones humanitarias y ambientalistas citando maltrato a inmigrantes, así como un impacto negativo para el ecosistema, durante su fugaz periodo de operaciones, estas instalaciones se convirtieron en un emblema de la campaña de deportaciones masivas ordenadas por el jefe de la nación.

De hecho, Ron DeSantis, gobernador de Florida, recientemente se jactó de mencionar que gracias al apoyo ofrecido por Alligator Alcatraz, las autoridades migratorias se lograron concretar cerca de 30,000 deportaciones.

Sin embargo, el cierre de las instalaciones se produjo ante el elevado costo que significó mantenerlo abierto, pues se llegó a manejar que requería de más de un millón de dólares diarios.

Durante casi un año, miles de inmigrantes permanecieron temporalmente por el Centro de detención Alligator Alcatraz. (Crédito: Rebecca Blackwell / AP)

Aunque siempre se dijo que el gobierno federal se haría cargo de una deuda acumulada cercana a $1,200 millones de dólares, al final la factura recaerá en los contribuyentes.

La demócrata Daniella Levine Cava, alcaldesa del condado de Miami-Dade, publicó un video en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, donde se mostró optimista por haber logrado recuperar una reserva donde nada que afecte al ecosistema debe construirse.

“Desde el principio he sido clara en que este centro de detención nunca debió construirse, y ahora tenemos la oportunidad de dar forma a un futuro mejor para estas tierras”, expresó.

Por el momento, las autoridades locales analizan la opción de vender o ceder las casi 10,000 hectáreas desocupadas al Servicio de Parques Nacionales o bien a otras entidades comprometidas a recuperar el humedal.

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