Dos pilotos mueren tras estrellarse un avión de combate durante un espectáculo aéreo en Grecia

Un espectáculo aéreo que reunía a miles de personas terminó en tragedia el sábado cuando un avión de combate de la Fuerza Aérea de Grecia se estrelló durante una maniobra a baja altura en una base militar al norte de Atenas.

Los dos pilotos que viajaban a bordo del F-4 Phantom murieron en el accidente ocurrido en la base aérea de Tanagra, donde se desarrollaba la edición anual de Athens Flying Week.

A pesar de la magnitud del accidente y de la presencia de una gran cantidad de espectadores, las autoridades informaron que ningún civil resultó herido.

El avión de dos plazas se precipitó contra el suelo mientras realizaba una maniobra a escasos metros de altura. Tras el impacto, la aeronave se incendió y quedó destruida.

El avión se estrelló a pocos metros del suelo

Testigos describieron momentos de desconcierto cuando el avión comenzó a realizar la maniobra que terminó con el accidente.

Una persona que presenció lo ocurrido dijo a ERT, la cadena estatal de radiodifusión de Grecia, que el F-4 llevaba apenas unos minutos en el aire.

“Estábamos todos atónitos. No llevaba en el aire más de tres minutos”, relató el testigo.

Imágenes grabadas por personas que se encontraban en la base muestran una enorme columna de humo negro elevándose desde el lugar del impacto.

Otros videos muestran una segunda bola de fuego cerca del sitio donde se estrelló el avión, mientras la aeronave se desintegraba tras impactar contra el terreno.

Los cuerpos de los dos pilotos fueron recuperados posteriormente.

Bomberos y aeronaves combatieron el incendio

El impacto provocó un incendio de grandes proporciones que requirió un amplio despliegue de equipos de emergencia.

Un total de 85 bomberos participaron en las labores para controlar las llamas, apoyados por 11 aviones y helicópteros capaces de arrojar agua sobre el área afectada.

La respuesta permitió extinguir el incendio provocado por el accidente.

La zona fue evacuada después del siniestro como medida de seguridad.

Las autoridades no reportaron víctimas entre los asistentes al espectáculo.

Cancelaron el espectáculo aéreo

El accidente ocurrió durante la celebración anual de Athens Flying Week, uno de los eventos aeronáuticos más importantes de Grecia.

Tras conocer la muerte de los dos pilotos, los organizadores decidieron cancelar el resto de las actividades previstas para el espectáculo.

La tragedia también provocó una reacción inmediata de las autoridades griegas.

El primer ministro Kyriakos Mitsotakis expresó sus condolencias a las familias de los pilotos y destacó los riesgos que enfrentan diariamente los miembros de la Fuerza Aérea.

“El sentimiento de dolor es generalizado, y nuestros pensamientos están con las familias de los dos pilotos que perdimos”, afirmó Mitsotakis.

El primer ministro agregó que el accidente constituye un recordatorio del peligro al que están expuestos los aviadores griegos, quienes permanecen en alerta constante para proteger el espacio aéreo del país.

La Fuerza Aérea griega declaró tres días de luto nacional tras el accidente.

Autoridades de otros países expresaron sus condolencias

La tragedia también generó reacciones fuera de Grecia.

El ministro de Defensa de Chipre, Vasilis Palmas, expresó su pesar por la muerte de los dos oficiales de la Fuerza Aérea Helénica.

Palmas calificó el accidente como una tragedia y señaló que se comunicó con el ministro de Defensa Nacional de Grecia, Nikos Dendias, para transmitir sus condolencias.

Por ahora, las autoridades no han informado públicamente qué provocó que el F-4 Phantom perdiera el control durante la maniobra.

El accidente deberá ser investigado para determinar las circunstancias exactas que llevaron al avión a impactar contra el suelo a tan baja altura.

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