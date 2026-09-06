Gerente de lujoso restaurante de Miami es acusado de matar a puñaladas a su madre

Un gerente de un exclusivo restaurante de carnes de Miami, Florida, fue arrestado después de que la policía lo encontrara cubierto de sangre y descubriera a su madre muerta dentro del apartamento de lujo donde ambos se habían alojado.

Stefano Cremasco-Cicero, de 36 años, enfrenta un cargo de homicidio en segundo grado con un arma por la muerte de su madre, quien fue encontrada con múltiples heridas de arma blanca dentro del apartamento ubicado en el piso 47 de un lujoso edificio en el vecindario de Brickell.

El hombre aseguró a los agentes que había actuado en defensa propia.

El caso ocurrió la madrugada del viernes, cuando la policía recibió poco antes de las 5:00 a.m. una llamada relacionada con una situación aún no determinada en el edificio.

Al llegar, los agentes encontraron a Cremasco-Cicero con sangre en la ropa, las manos y los zapatos, según el informe de arresto.

“Me estaba defendiendo”, habría dicho el hombre a los policías antes de conducirlos hasta su apartamento.

La policía encontró a la mujer muerta en el piso 47

Cuando los agentes ingresaron al apartamento, encontraron a la madre de Cremasco-Cicero tendida de lado y cubierta de heridas de arma blanca.

La mujer fue declarada muerta en el lugar.

Su identidad no había sido divulgada públicamente.

Los investigadores posteriormente obtuvieron una orden de registro y encontraron dentro del apartamento varios cuchillos con manchas de sangre, un vaso roto, una botella de vino quebrada y dos camisas blancas cubiertas de sangre.

La escena llevó a los investigadores a reconstruir las horas previas al homicidio.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad y los registros de las tarjetas utilizadas para acceder al edificio, la madre y su hijo habían regresado al complejo aproximadamente a las 10:30 p.m. de la noche anterior.

Horas después, Cremasco-Cicero apareció nuevamente en las cámaras del edificio.

Cámaras captaron al sospechoso con un cuchillo

Las imágenes de vigilancia muestran que alrededor de las 4:25 a.m., Cremasco-Cicero entró a un ascensor mientras llevaba un cuchillo y tenía sangre en la ropa.

En ese momento vestía una camiseta blanca, pantalones caqui y zapatos blancos.

Según las autoridades, después de salir del ascensor dejó caer el cuchillo.

Sin embargo, las imágenes muestran que posteriormente recogió el arma y volvió a entrar a otro ascensor para regresar al apartamento.

Más tarde, el hombre apareció nuevamente en las cámaras con una camisa azul de manga larga y salió del edificio mientras utilizaba su teléfono celular.

Poco antes de las 4:40 a.m., regresó al vestíbulo y se sentó en un sofá. Todavía llevaba los mismos zapatos blancos manchados de sangre.

Una repartidora ayudó a llamar al 911

Mientras se encontraba en el vestíbulo, Cremasco-Cicero abrió la puerta a una repartidora de comida y le pidió que llamara al 911, según el testimonio de la mujer ante la policía.

El propio Cremasco-Cicero también llamó a las autoridades.

Durante la llamada, entregó el teléfono a la repartidora para que hablara con el operador de emergencias.

La mujer notó entonces que el hombre tenía sangre en su cuerpo. Cuando intentó devolverle el teléfono, él se negó a tomarlo nuevamente, según el reporte citado por las autoridades.

Poco después, los agentes llegaron al edificio y lo detuvieron.

La esposa de Cremasco-Cicero explicó a la policía que su suegra se encontraba temporalmente en Miami porque había viajado desde México para visitar a la pareja.

La mujer se encontraba fuera del país, en Francia, cuando ocurrió el homicidio.

Según su declaración a las autoridades, su esposo no mantenía una relación cercana con su madre después del divorcio de sus padres.

La esposa también dijo que no creía que Cremasco-Cicero padeciera alguna enfermedad mental, aunque señaló que había estado sometido a mucho estrés debido a la apertura de un nuevo restaurante en Coconut Grove.

Trabajaba como gerente de un restaurante de lujo

Cremasco-Cicero nació en México y es de ascendencia argentina, según información citada por medios locales.

El hombre trabajaba como gerente de operaciones en Estados Unidos de 1986 Steak House, un restaurante de alta gama en Miami.

Su reciente trabajo relacionado con la apertura de un nuevo establecimiento en Coconut Grove fue señalado por su esposa como una fuente importante de estrés.

Las autoridades no han establecido públicamente qué desencadenó la confrontación entre madre e hijo ni han confirmado la versión de que el acusado actuó en defensa propia.

La investigación continúa mientras los detectives analizan la evidencia encontrada en el apartamento y las imágenes de vigilancia.

Después de su arresto, Cremasco-Cicero fue trasladado al Turner Guilford Knight Correctional Center.

Las autoridades también colocaron una retención migratoria sobre el detenido. Según la policía, se encontraba en Estados Unidos con una visa de inversionista.

El acusado compareció ante un juez del condado de Miami-Dade el sábado por la mañana.

Durante la audiencia llevaba una prenda verde utilizada para prevenir intentos de suicidio.

El juez le negó la libertad bajo fianza y ordenó que permaneciera detenido mientras avanza el proceso judicial.

Cremasco-Cicero tiene prevista una nueva comparecencia ante el tribunal el martes.

Por ahora, enfrenta un cargo de homicidio en segundo grado con un arma por la muerte de su madre.

La investigación permanece abierta y la acusación deberá ser examinada por los tribunales. El hombre mantiene la presunción de inocencia mientras no se determine su responsabilidad penal.

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