Guyana recibe a migrantes deportados por Estados Unidos

Seis personas, entre cubanos y afganos, llegaron a Guyana como parte del primer grupo de migrantes reubicados, tras un acuerdo de “marco de cooperación migratoria” entre el Gobierno guyanés y Estados Unidos, informaron las autoridades del país suramericano.

El Gobierno guyanés enfatizó en un comunicado difundido este sábado que está dispuesto a recibir “un número limitado y previamente evaluado de personas calificadas y no criminales” desde el país norteamericano.

Según explicaron las autoridades gubernamentales de Guyana, los migrantes podrán quedarse en el país hasta que estas lo determinen.

Programa de Retorno Voluntario Asistido

Esto se está permitiendo a través del Programa de Retorno Voluntario Asistido de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), por lo que dicho organismo será responsable de la “implementación operativa” de este programa.

La OIM cubrirá los costos de recibir, alojar y apoyar a las personas reubicadas en Guyana y, mediante este acuerdo, también se espera que el ente proporcione los servicios necesarios para su “integración, incluido el acceso a la comunicación con representantes legales y familiares”, detalló el Gobierno local.

En su comunicado, el Gobierno dijo que, aunque Guyana no asumirá el costo financiero del programa, “mantiene plena discreción para revisar y rechazar a cualquier persona propuesta para su reubicación”, pues Estados Unidos asumirá el costo total del proceso de reubicación.

Guyana aseguró además que solo “pretende” aceptar a personas que hayan elegido trasladarse a su país por voluntad propia.

Traslado a Guyana es “voluntario”

El Gobierno de Guyana dijo que ha “planteado” el acuerdo como una extensión de su compromiso con los derechos humanos y la cooperación internacional.

Insistió en que las personas reubicadas en Guyana “deben conservar el derecho a solicitar protección internacional cuando corresponda”, y la OIM apoyará los casos junto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en coordinación con las autoridades guyanesas pertinentes.

Guyana considera este acuerdo “de carácter temporal y no constituye un reasentamiento permanente”, señaló el comunicado.

De igual manera, el Gobierno sostiene que las personas que se han trasladado bajo este programa lo han hecho voluntariamente y “esperarán el resultado de la determinación de su estatus migratorio mientras se encuentren en Guyana”.

El Gobierno dijo que los migrantes tienen la opción de regresar a su país de origen o trasladarse a otro lugar dependiendo del resultado de sus casos.

Guyana es el último país del Caribe en haber firmado un acuerdo de este tipo con Estados Unidos. Otros incluyen Dominica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Jamaica y Granada.

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