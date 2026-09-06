Irán responde a EE.UU. con ataques a portaviones y buques

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) afirmó que atacó a tres barcos petroleros en “rutas no autorizadas” en el estrecho de Ormuz y tres embarcaciones vinculadas a Estados Unidos en “otras áreas”, en represalía por los ataques estadounidenses de temprano, según informó la agencia iraní Fars.

El comunicado de Fars detalla que la Fuerza Aeroespacial iraní también atacó con misiles balísticos un portaviones y un destructor de la Armada de Estados Unidos como respuesta a las agresiones del Ejército norteamericano a tres petroleros iraníes en la mañana del sábado.

Según la radiotelevisión estatal iraní IRIB, la Armada de la República Islámica advirtió a todos los buques en el golfo Pérsico o cerca del estrecho de Ormuz que “se abstengan de realizar cualquier movimiento sospechoso destinado a transitar por vías marítimas no autorizadas. De lo contrario, serán atacados”.

Ataque de EE.UU.

El ataque del Ejército de Estados Unidos llegó luego de que la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) lanzara misiles balísticos contra dos buques de guerra de la Armada estadounidense que patrullaban las aguas de la región.

En un comunicado, el Comando Central de EE.UU. (Centcom) detalló que un portaviones y un destructor lanzamisiles de Estados Unidos “lograron esquivar con éxito múltiples ataques iraníes” y ningún miembro del personal estadounidense resultó herido.

Estados Unidos ha establecido un cerco a puertos y buques iraníes y en las últimas semanas ha logrado restablecer parte del tráfico marítimo a través del estrecho a lo largo de una ruta meridional cercana a Omán, según coinciden expertos en petróleo y Oriente Medio.

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