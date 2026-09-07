Pareja de Oklahoma es arrestada tras dejar solos a sus tres hijos para jugar pickleball

Una pareja de Oklahoma fue arrestada después de que sus tres hijos pequeños fueran encontrados solos en casa mientras sus padres se habían trasladado a otra ciudad para jugar pickleball, informó la Policía de Glenpool.

Andrew Dick y Feather Roberts fueron detenidos el 30 de agosto y enfrentan cada uno tres cargos de negligencia infantil.

Los menores, de 8, 5 y 1 año, fueron localizados sin supervisión de un adulto en una vivienda de Glenpool después de que una llamada al 911 que quedó interrumpida generara preocupación y llevara a las autoridades hasta el domicilio.

Cuando los agentes llegaron, encontraron a los dos niños mayores viendo televisión y al menor dormido.

Los padres dijeron que estaban jugando pickleball

Durante la investigación, una persona contactó a Dick y Roberts. De acuerdo con la policía, la pareja aseguró que los niños estaban bajo el cuidado de una niñera mientras ellos jugaban pickleball en Courts and Commons, en Bixby.

Sin embargo, cuando esa persona acudió a verificar el domicilio, encontró a los tres menores solos y avisó a las autoridades.

Los agentes posteriormente hablaron con los padres, quienes reconocieron que se habían ausentado para jugar pickleball.

Courts and Commons se encuentra aproximadamente a 11 millas de la vivienda, un trayecto de unos 20 minutos en automóvil.

Cuando los oficiales preguntaron cómo podrían comunicarse los niños con sus padres en caso de una emergencia, Roberts respondió que tenían acceso a un iPad que podían utilizar para llamar.

La policía también informó que la pareja tiene otro bebé que, en ese momento, estaba bajo el cuidado de una niñera en otro lugar.

La policía dice que los niños ya habían quedado solos antes

Durante la investigación, los agentes obtuvieron información que, según las autoridades, indica que los tres menores habrían sido dejados solos en casa en ocasiones anteriores.

La policía no proporcionó detalles adicionales sobre esos episodios.

Dick y Roberts fueron acusados cada uno de tres cargos de negligencia infantil. El caso continúa bajo investigación.

Las autoridades no indicaron en la información disponible si los menores sufrieron lesiones ni precisaron qué medidas se tomaron posteriormente para determinar su custodia.

Otro caso reciente involucró a una niña de Colorado

El caso de Oklahoma ocurre semanas después de otro incidente de presunta negligencia infantil en Colorado.

En julio, una niña de 4 años fue encontrada sola en un domicilio de Boulder después de que vecinos la vieran pidiendo ayuda desde el balcón del segundo piso alrededor de las 10:30 p.m.

Según la policía de Boulder, la menor llevaba únicamente un pañal y había marihuana y parafernalia para consumir drogas al alcance de la niña, sobre una mesa de la vivienda.

Los agentes tuvieron dificultades para ingresar por la puerta principal porque la menor era demasiado pequeña para abrirla.

La policía contactó posteriormente a su padre, Paul Wilson, de 44 años, quien presuntamente dijo que había salido a comprar comida mientras su hija dormía. Cuando los agentes le pidieron que regresara a la vivienda, se negó, según las autoridades.

Los oficiales cambiaron el pañal de la niña, la ayudaron a vestirse y la trasladaron a una estación de policía mientras localizaban a su madre.

Wilson fue arrestado al día siguiente frente a un bar y acusado de abuso infantil, poner en peligro imprudentemente a otra persona y delitos relacionados con posesión y distribución de cocaína, según la policía de Boulder.

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