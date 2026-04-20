Madre acusada de homicidio en Nueva York por administrar sobredosis de antihistamínico a su hijo

Una mujer de 41 años, identificada como Rebecca Jordan, fue detenida en el estado de Nueva York acusada de provocar la muerte de su hijo de 10 años en Halfmoon al administrarle una dosis excesiva de difenhidramina. Las autoridades calificaron el caso como una tragedia poco común.

El incidente ocurrió el 19 de enero en un parque residencial, donde agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Saratoga County acudieron a una llamada por una muerte no atendida alrededor de las 9:40 a.m, reseñó NewsChannel 13.

La víctima, identificada como Eddie, falleció tras una sobredosis de difenhidramina, un antihistamínico presente en medicamentos como Benadryl.

Cargos y detalles de la investigación

Las autoridades imputaron a Jordan por homicidio en segundo grado, manipulación de evidencia física y poner en peligro el bienestar de un menor.

Según los investigadores, la mujer habría suministrado una cantidad “excesiva” del fármaco, lo que provocó intoxicación, aspiración de contenido gástrico y dificultades respiratorias que derivaron en la muerte del niño.

Además, se le acusa de ocultar el envase del medicamento con la intención de interferir en la investigación.

El fiscal del condado, Brett Eby, calificó el caso como inusual. “Es una tragedia absoluta. No es algo que veamos con regularidad”.

Dosis letal y efectos del medicamento

La difenhidramina es un antihistamínico de uso común, pero en dosis elevadas puede resultar letal.

Estudios médicos indican que dosis moderadas pueden causar taquicardia y alteraciones neurológicas, mientras que ingestas superiores a 1 gramo pueden provocar convulsiones, coma y muerte

Las tabletas comerciales suelen contener entre 25 y 50 miligramos, lo que resalta la magnitud de la dosis administrada en este caso.

El sheriff Jeffrey Brown afirmó que la cantidad suministrada habría sido suficiente para causar la muerte incluso en un adulto.

Hipótesis sobre el motivo

Las autoridades consideran que la mujer habría administrado el medicamento con la intención de inducir el sueño del menor y manejar supuestos problemas de comportamiento.

El fiscal Eby señaló que se trató de un intento de crianza “negligente”, con consecuencias fatales.

El niño fue recordado por sus familiares como un menor “dulce” y con una personalidad alegre, aficionado a los animales y a actividades como cocinar y construir.

Jordan fue presentada ante un tribunal local y permanece detenida en la cárcel del condado mientras avanza el proceso judicial.

Las autoridades reiteraron que los casos de muertes infantiles representan algunos de los episodios más complejos y dolorosos que enfrentan los organismos de seguridad.

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