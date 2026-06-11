Connecticut investiga tres muertes infantiles asociadas a sobredosis de Benadryl en dos meses

Las autoridades sanitarias de Connecticut emitieron una alerta tras la muerte de tres niños en los últimos dos meses por presuntas sobredosis de difenhidramina, el ingrediente activo presente en Benadryl y otros medicamentos de venta libre utilizados para aliviar síntomas de alergias y resfriados.

La Oficina Estatal del Defensor del Menor (OCA, por sus siglas en inglés) confirmó los fallecimientos esta semana y exhortó a las familias a extremar las medidas de seguridad en el almacenamiento de medicamentos dentro del hogar.

“Queremos que los padres sepan que cualquier medicamento, tanto recetado como de venta libre, puede representar un peligro para niños de cualquier edad”, indicó la OCA en un comunicado. El organismo recomendó mantener todos los medicamentos guardados en lugares seguros y fuera del alcance de menores.

Un hecho inusual que preocupa a los expertos

El doctor Krishnan Narasimhan, jefe de medicina familiar del Hospital Stamford, calificó como inusual la ocurrencia de tres fallecimientos vinculados presuntamente a la difenhidramina en un período tan corto.

“Eso es inusual. Y sin duda es motivo de preocupación porque es mucho”, señaló el especialista a Connecticut Public Radio.

La difenhidramina es un antihistamínico utilizado desde hace décadas para tratar síntomas como estornudos, secreción nasal y reacciones alérgicas. Sin embargo, los expertos advierten que el medicamento puede provocar efectos adversos importantes, especialmente cuando se consume en dosis elevadas.

Entre las complicaciones asociadas figuran aumento de la frecuencia cardíaca, agitación, hiperactividad, convulsiones, alucinaciones, retención urinaria, alteraciones renales y arritmias potencialmente mortales.

“Atraviesa la barrera hematoencefálica. Por eso una de las cosas más comunes es que provoca una fuerte sedación”, explicó Narasimhan.

Cada vez más médicos optan por alternativas

Debido a los riesgos asociados a la difenhidramina, muchos profesionales de la salud han comenzado a recomendar antihistamínicos más modernos, como la cetirizina, comercializada bajo marcas como Zyrtec.

Estos medicamentos ofrecen alivio para las alergias con una menor incidencia de efectos secundarios severos y menor riesgo de intoxicación accidental.

Por su parte, Kenvue, empresa fabricante de Benadryl, expresó su solidaridad con las familias afectadas.

“Nos solidarizamos con las personas afectadas por el uso indebido de productos que contienen difenhidramina”, señaló la compañía en un comunicado.

Investigan posible relación con un reto viral

Las autoridades no han revelado las edades ni los lugares de residencia de los menores fallecidos. Tampoco han confirmado que exista una relación directa entre los casos y el denominado “Reto Benadryl”, una tendencia viral difundida en redes sociales durante los últimos años.

Este desafío consiste en ingerir cantidades excesivas del medicamento para provocar alucinaciones y otros efectos psicotrópicos. Los participantes suelen grabar sus experiencias y compartirlas en plataformas digitales.

Según especialistas, dosis que duplican la cantidad máxima recomendada para adultos pueden desencadenar complicaciones graves.

“Una persona puede presentar una agitación extrema, sufrir palpitaciones, desarrollar problemas cardíacos e incluso entrar en paro cardíaco y morir”, advirtió Narasimhan.

Una advertencia que ya había hecho la FDA

La preocupación por este desafío no es nueva. En 2020, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió una advertencia pública sobre los peligros de consumir dosis elevadas de difenhidramina.

El organismo alertó entonces que la práctica podía provocar convulsiones, trastornos cardíacos severos, coma e incluso la muerte.

Kenvue también calificó el reto viral como “extremadamente peligroso” y aseguró que trabaja junto a plataformas digitales para identificar y eliminar contenidos que promuevan este comportamiento.

Mientras continúan las investigaciones sobre los tres fallecimientos en Connecticut, las autoridades sanitarias insisten en que los medicamentos de venta libre no están exentos de riesgos y deben almacenarse y utilizarse siguiendo estrictamente las indicaciones médicas.

Las autoridades recuerdan que, ante cualquier sospecha de intoxicación o sobredosis, se debe contactar de inmediato con el Centro de Control de Envenenamientos de Estados Unidos, disponible las 24 horas del día a través del número 1-800-222-1222.

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