San Antonio, Texas: el tiempo para hoy lunes 7 de septiembre

Si vives en San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el clima este lunes 7 de septiembre. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio se esperan nubes escasas. Se espera una temperatura máxima de 100 grados Fahrenheit (38ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 79 grados Fahrenheit (26ºC) al caer la noche. También se espera un viento del sudeste, que rondará los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1014.6 hPa, una medición que irá en aumento. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:14 h y el atardecer será a las 19:49 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 5%. La temporada de lluvias en San Antonio inicia de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se prevén nubes y claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 79 y los 100 grados Fahrenheit (26 y 38ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es famosa por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La Ciudad del Álamo cuenta con un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, en función de la estación las temperaturas varían considerablemente.

Durante el verano, los termómetros pueden superar los 100° F, por lo que es importante beber abundantes líquidos y no salir a la calle durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son mucho más suabes y agradables, con una media de unos 50° F.

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