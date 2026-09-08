Irán afirma haber capturado “avanzado” dron submarino estadounidense

La Armada de la Guardia Revolucionaria iraní aseguró este martes que capturó un “avanzado” submarino no pilotado de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, que Teherán mantiene bloqueado desde que empezó la guerra en Medio Oriente. La captura se produjo en “una compleja operación de inteligencia al amanecer”, aseguró el cuerpo militar de élite mediante un comunicado.

“Las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria capturaron esta madrugada, en la entrada del estrecho de Ormuz, uno de los submarinos no tripulados inteligentes y más modernos del ejército terrorista estadounidense, en el marco de una compleja operación de inteligencia”, afirmó la Guardia, que prometió difundir imágenes del dron en las próximas horas.

“Este submarino inteligente está equipado con la tecnología más avanzada del mundo en el ámbito submarino y fue entregado a la flota del ejército terrorista estadounidense en 2025”, añadió el comunicado. La televisión estatal iraní identificó el submarino como un Dive-LD, de 5,8 metros de largo, un peso de tres toneladas y la capacidad para operar a profundidades de hasta 6.000 metros durante 10 días.

Estratégico paso marino

La prensa iraní aseguró que las principales capacidades del vehículo submarino no tripulado incluyen el “reconocimiento y vigilancia submarinos, cartografía del lecho marino, detección de minas e inspección de cables y tuberías submarinos”.

En la última semana se ha intensificado la guerra entre Estados Unidos e Irán, con ataques estadounidenses contra territorio y buques iraníes y el bombardeo como respuesta por parte de Teherán de objetivos y barcos estadounidenses, todo ello en medio del pulso por el control de Ormuz. En uno de los ataques estadounidenses murieron cinco personas en una boda en la localidad de Sirik, en lo que Teherán denunció como un crimen de guerra.

Irán bloqueó el estrecho de Ormuz tras el comienzo de la guerra y lo ha convertido en su principal medida de presión en el conflicto. Teherán ha logrado paralizar casi todas las exportaciones de petróleo, exige que los buques que lo quieran cruzar obtengan su permiso y ataca a los que tratan de saltarse su bloqueo.

Estados Unidos, por su parte, ha establecido un cerco a puertos y buques iraníes y en las últimas semanas ha logrado restablecer parte del tráfico marítimo a través del estrecho.

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