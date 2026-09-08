Katie Holmes confirma romance con Jason Bard Yarmosky con una tierna dedicatoria

La actriz Katie Holmes ha puesto fin a las especulaciones sobre su vida amorosa, confirmando que cupido le sonríe de la mano del galán con el que fue vista en múltiples ocasiones durante este verano.

Se trata de Jason Bard Yarmosky, un artista contemporáneo al que presumió a través de redes sociales con fotografía y romántica dedicatoria de cumpleaños que no pasó desapercibida para sus más de 3 millones de seguidores en Instagram.

Y es que la protagonista de historias como “The Gift” y “The Secret: Dare to Dream” celebró un año más de vida de su enamorado dando una mirada inédita a sus momentos de diversión en pareja.

“Feliz cumpleaños al mejor de los mejores…❤️”, escribió Katie Holmes junto a una postal en la que se le ve posando junto al artista en una cita con karaoke y un pastel de cumpleaños.

La dedicatoria no tardó en desatar revuelo entre los fanáticos de la actriz, quienes la felicitaron por darse una nueva oportunidad al amor: “¡Esta es, sin duda, la publicación más adorable de todas! ¡Y ustedes son encantadores! ¡Todo mi cariño y un abrazo enorme!” y “Hacen una pareja perfecta”, son algunos ejemplos de estas muestras de cariño.

Por su parte, Jason Bard Yarmosky tampoco se quedó atrás y publicó su propio carrusel de imágenes sobre la escapada en yate que protagonizó junto a Holmes, ambos luciendo muy sonrientes y enamorados.

Así comenzó la historia de amor de Katie Holmes y Jason Bard Yarmosky

Fue el pasado 10 de julio cuando las primeras imágenes de Katie Holmes y Jason Bard Yarmosky salieron a la luz. El encuentro tuvo lugar con motivo de proyección de la película “The Invite” en East Hampton.

Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja declararon a la revista People que el flechazo se remonta al mes de junio, cuando coincidieron el Festival de Tribeca, celebrado en Nueva York. Desde entonces, las apariciones en conjunto aumentaron de frecuencia.

Algunas de sus citas públicas incluyeron: un evento de Ferragamo en Bridgehampton y la gala de verano de Guild Hall en East Hampton, llevada a cabo el 7 de agosto.

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