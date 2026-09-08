Labor Day: trabajadores sindicalizados de Los Ángeles muestran su músculo

Xavier Becerra, candidato a la gubernatura de California, transmitió un mensaje de solidaridad y resistencia a los trabajadores latinos, incluyendo los inmigrantes, ante los ataques de la administración del presidente Donald Trump y recordó el esfuerzo de los obreros y la importancia de trabajar duro para proteger al pueblo.

“Todos tenemos la responsabilidad de defender a la comunidad y a la familia frente a la crueldad y el odio”, declaró Becerra el lunes a La Opinión previo al inicio del tradicional Desfile de Solidaridad del Día del Trabajo en Wilmington, uno de los eventos de su tipo más grandes del país.

“Este es el día de recordar para todos los obreros. Nosotros tenemos que trabajar bien duro para proteger a nuestro pueblo. Lo haremos porque así crecimos, sabiendo que tenemos que defender siempre a la comunidad y a nuestra familia de esta crueldad y odio en contra de nuestra gente”, dijo Becerra.

Xavier Becerra (izq.), candidato a la gubernatura de California, se encontró en el desfile del Día del Trabajo con su amigo David Huerta, líder sindical que preside SEIU-USWW. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

El desfile de Labor Day comenzó a las 10 a.m. en la intersección de Broad Avenue y E Street en este vecindario industrial cerca del puerto de Los Ángeles. Avanzó hacia el oeste hasta Avalon Boulevard y continuó hacia el norte hasta M Street, para finalizar en Banning Park.

El evento contó con la participación de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y de su rival en las elecciones del 3 de noviembre, la concejal Nithya Raman.

“Hoy y siempre en solidaridad con la clase trabajadora latina. Siempre firmes”, manifestó Bass, quien marchó junto con los trabajadores del Sindicato Internacional de Estibadores y Trabajadores de Almacén (ILWU 94), que representa a trabajadores portuarios, de almacén y del sector marítimo.

“En este Día del Trabajo, reconocemos a los trabajadores que todos los días hacen posible que Los Ángeles funcione y salga adelante. Pero también debemos reconocer los retos que muchos enfrentan: salarios que no alcanzan, condiciones laborales injustas, falta de estabilidad y, en algunos casos, un trato que no respeta la dignidad que toda persona merece”, sostuvo la alcaldesa.

“Trabajar no debería significar tener que elegir entre pagar la renta, alimentar a una familia o mantener un techo sobre nuestras cabezas. Ningún trabajador debe ser tratado como si su esfuerzo y su dignidad no tuvieran valor”, agregó.

La alcaldesa Karen Bass marchó junto con los miembros del Sindicato Internacional de Estibadores y Trabajadores de Almacén (ILWU 94).

Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Historia del Día del Trabajo

El Día del Trabajo o Labor Day es el homenaje anual a las contribuciones que los trabajadores han hecho para la prosperidad de Estados Unidos. La primera celebración ocurrió el 5 de septiembre de 1882 en la ciudad de Nueva York.

En 1887, Oregon se convirtió en el primer estado en reconocer formalmente el Día del Trabajo. Para 1894, 31 de los entonces 44 estados ya habían establecido Labor Day como festividad, cuando el Congreso aprobó una ley que designaba el primer lunes de septiembre como día festivo oficial en el Distrito de Columbia y en los territorios estadounidenses.

“El Día del Trabajo es una celebración del movimiento obrero y de logros tales como la semana laboral de cinco días y la jornada laboral de ocho horas. Estos derechos se caracterizaron como el resultado de una lucha colectiva”, destacó la concejal Nithya Raman.

Nithya Raman, concejal y candidata a la alcaldía, también se hizo presente en el desfile anual del Día del Trabajo en Los Ángeles. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

La concejal que representa el Distrito 4 desfiló al frente del contingente del Consejo Regional de Carpinteros de los Estados del Oeste y señaló que los trabajadores locales se enfrentan a la automatización y a la inteligencia artificial (IA) como amenazas que transforman el mercado laboral y ponen en riesgo empleos en toda la región de Los Ángeles.

“Es necesario diseñar una ciudad que funcione para su fuerza laboral y que aborde la explotación de los trabajadores por parte de las empresas”, subrayó Raman.

Según la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales (AFSCME) -el sindicato de empleados públicos más grande de los Estados Unidos-, entre 11,000 y 12,000 trabajadores municipales de la ciudad de Los Ángeles están representados por importantes sindicatos del sector público como SEIU Local 721 y AFSCME Consejo de Distrito 36, de una plantilla municipal total de más de 50,000 empleados.

En el área metropolitana ampliada de Los Ángeles-Long Beach-Anaheim, se estima que 789,791 trabajadores están representados por sindicatos (alrededor del 14.2% de la fuerza laboral regional total).

Este tráiler del sindicato Teamsters le añadió peso al desfile de trabajadores por calles del vecindario angelino de Wilmington. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Consignas y objetivos laborales

“Hay una gran necesidad de organizar a los trabajadores, garantizar buenos contratos y salarios, y respetar sus derechos laborales”, consideró Estuardo Mazariegos, candidato a concejal de Los Ángeles por el Distrito 9. “Los Ángeles tiene una alta tasa de robo de pago y quiero trabajar con abogados y organizaciones para ayudar a los trabajadores a reclamar el dinero que se les adeuda”.

En su plataforma de campaña, Mazariegos señaló que sus prioridades serán mejorar la representación en la oficina del Distrito 9, mantener limpias las calles, mejorar los parques, reducir la renta, aumentar los ingresos y fortalecer la rendición de cuentas del gobierno de Los Ángeles.

Métricas económicas alternativas como la Tasa Real de Desempleo del Instituto Ludwig sugieren que cerca del 25% de los trabajadores estadounidenses se encuentran en situación de “desempleo funcional”, es decir, carecen de un empleo a tiempo completo, trabajan a tiempo parcial de forma involuntaria o perciben salarios por debajo del umbral de pobreza, inferior a 26,000 dólares anuales.

Larry Barragán, presidente de la Coalición Laboral del Puerto de Los Ángeles y Long Beach, subrayó el lema de “solidaridad obrera” y enfatizó: “Unidos ganamos”.

“Los trabajadores de todos los ámbitos de la vida en este país, estén sindicalizados o no, debemos mantenernos unidos en solidaridad, ya que enfrentamos asuntos importantes”, expresó Barragán. “Se acercan las elecciones de mitad de mandato y debemos votar en bloque”.

El líder sindical recordó que en 2024 al pueblo estadounidense se le asustó diciéndole que si votaba por Kamala Harris el precio de la gasolina subiría, Estados Unidos entraría en guerra, sufriría una recesión y los costos de la vivienda se dispararían.

“Yo voté por Kamala y, ¿saben qué? Eso sucedió porque el movimiento MAGA se aseguró de que así fuera”, indicó. “No se dejen engañar la próxima vez con todas esas tonterías”.

El sindicato de trabajadores de carpintería de los estados del oeste no faltó al desfile con sus miembros a bordo de un vehículo. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Baristas de Starbucks se organizan

La concentración de trabajadores del lunes incluyó a personal del sindicato Starbucks Workers United. Yvonne Wheeler, presidenta de la Federación del Trabajo del Condado de Los Ángeles, dio a conocer que durante casi cinco años los baristas de esa cadena han luchado por mejores salarios, horas suficientes para llegar a fin de mes, niveles de personal seguros y un contrato sindical justo.

“Más de 1,000 baristas de Starbucks se han organizado con Starbucks Workers United… aquí en Los Ángeles, los trabajadores de Starbucks también están organizados y luchan por un contrato justo”, indicó Wheeler. “Hay más de 140 establecimientos independientes de Starbucks aquí en Los Ángeles y solo cuatro cuentan con contratos sindicales. Eso es vergonzoso”.

De hecho, Khalia Jackson, una barista sindicalizada en Long Beach, expuso que les falta personal y reciben salarios bajos “mientras que nuestro director ejecutivo gana 6,660 veces más que un barista promedio”.

En efecto, según informes financieros detallados por Yahoo Finance, el director ejecutivo de Starbucks, Brian Niccol, tiene un salario base anual de 1.6 millones de dólares, pero su paquete de remuneración total es mucho mayor debido a las adjudicaciones de acciones y a las bonificaciones por desempeño.

En el año fiscal 2025, Niccol tuvo una remuneración total de aproximadamente 31 millones de dólares, cifra que incluyó una bonificación en efectivo de 5 millones y cerca de 20 millones en la asignación de acciones. “Es una locura”, criticó Jackson, la barista de Long Beach.

Las líderes laborales Yvonne Wheeler e Xóchitl Covarrubias expusieron retos y necesidades de la clase trabajadora durante el desfile de Labor Day. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Llamado a la participación electoral

Xóchitl Covarrubias, presidenta del Consejo Laboral para el Avance de los Latinoamericanos (LACLAA), analizó que los trabajadores latinos y, particularmente los inmigrantes, “ahorita están sufriendo mucho por esta administración [de Donald Trump]”.

“Esta administración ha venido muy duro contra el emigrante; el miedo ha afectado mucho a los nuestros y nos han tratado como animales”, afirmó Covarrubias en charla con La Opinión.

“Nosotros somos gente trabajadora que lo único que hacemos es venir a este país a trabajar. Somos el motor de este país. El trabajador que mueve, edifica, cuida, planta y cosecha”, expuso Covarrubias.

“Los afectados somos los que contribuimos y traemos la comida a la casa de tantas personas de esta nación y aún somos criminales. Somos gente decente trabajadora que lo único que hace es trabajar para poder proveer para la necesidad de nuestra familia. Eso es lo que somos. Trabajadores fuertes, valientes, esforzados con dignidad”.

Al comentar sobre el miedo que ha esparcido el actual gobierno federal, la líder laboral aseveró que “ahora más que nunca nos tenemos que armar de valentía. Vienen las elecciones en noviembre y tenemos que elegir gente que nos represente, que sepan lo que estamos pasando como inmigrantes, que sepan que merecemos dignidad, respeto y justicia”.

Luego, Covarrubias se decantó por Xavier Becerra como la persona indicada para ser el siguiente gobernador de California: “Va a ser un gobernador que hará mucho por nuestra comunidad. Por eso, animo a los votantes latinos a votar…hagámoslo por gente que va a hablar con nosotros, que nos va a respetar y hará la diferencia en nuestras vidas”.

– ¿Piensa que todos los latinos que se sienten traicionados por Trump le darán la espalda o volverán a cometer el error de creerle?

“Yo pienso que están arrepentidos de lo que pasó, pero no podemos pensar en lo que pasó. Ahora vamos a hacer la diferencia. Vamos a votar por aquellos candidatos que nos representen y aprueben una ley para que los inmigrantes puedan obtener sus documentos y un camino hacia la ciudadanía… Es tiempo de poner el miedo a un lado. Y nosotros vamos a animar a todos a que salgan a votar y que voten por aquellos candidatos que nos van a representar”.

– Pero han pasado 40 años y no ha sucedido nada ni con demócratas ni con republicanos…

“Como trabajadores tenemos que armarnos de valentía y decir en las urnas qué queremos ser y hacer la diferencia en cada ciudad. Basta ya contra la discriminación del trabajador. Hoy más que nunca nos levantamos más fuertes porque nosotros unidos haremos cambio, despertaremos este gigante y votaremos por justicia, dignidad y respeto para todos”.