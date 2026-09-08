Lele Pons conmueve al compartir los primeros pasos de su hija Eloísa (VIDEO)

La creadora de contenido Lele Pons ha compartido con el público uno de los momentos más especiales dentro de su faceta como mamá: los primeros pasos de su hija Eloísa, fruto de su matrimonio con el cantante Guaynaa.

Por medio de su cuenta de Instagram, la estrella de las redes sociales colocó un breve, pero conmovedor audiovisual en el que inmortalizó la primera caminata de su pequeña, quien cumplió su primer año de vida el pasado 27 de julio.

El clip en cuestión muestra a una Lele Pons sentada desde la sala de su hogar mientras mira fijamente a su pequeña con mucha emoción. Y es que la bebé de poco más de un año se aventura a dar sus primeros pasos tras ser motivada por sus papás.

Eloísa, vestida con un jumper rosa y playera blanca, acude al llamado de su madre entre gritos de emoción que anuncian el alcance de una meta más en su crecimiento.

“Cuando tu bebe empieza a caminar 🥹👣”, escribió Lele Pons para acompañar el emotivo video que ya acumula más de 318 mil ‘me gusta’ y otros centenares de comentarios en los que su público agradece formar parte de este momento familiar tan especial.

Además de sus seguidores, algunas personalidades del medio artístico como Giselle Blondet, Olga Tañón y Natti Natasha se sumaron al festejo con mensajes de cariño. Dentro de ellos destacaron: “¡Ayyyy qué emoción!”, “Que belleza, mi Lele”, “Ternurita”, “Hermoso”, “Soy la tía más feliz” y “Ahora sí empieza la etapa de cuidado con todo”, por mencionar algunos.

Este no es el primer logro de la pequeña Eloísa que Lele Pons comparte con sus fanáticos desde redes sociales. Recordemos que a finales del pasado mes de julio, la influencer dio una mirada inédita al festejo de cumpleaños de su primogénita, que incluyó decoraciones y un pastel de cumpleaños con temática de Winnie the Pooh.

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