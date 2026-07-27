Así celebraron Lele Pons y Guaynaa el primer año de su hija Eloísa

La familia conformada por la creadora de contenido venezolana Lele Pons y el cantante puertorriqueño Guaynaa está de fiesta. Este domingo, la pareja celebró por todo lo alto el primer cumpleaños de su primogénita, Eloísa, con un emotivo festejo temático inspirado en el universo de Winnie Pooh.

Las celebraciones comenzaron desde las primeras horas del día con un tierno detalle ideado por la influencer. A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, Pons documentó la preparación de una sorpresa previa a la fiesta.

Frente a la puerta de la habitación de la pequeña, colocó cinco peluches con los personajes emblemáticos de la saga infantil: el carismático oso amarillo, Tigger, Piglet e Igor, cada uno acompañado por un globo de distinto color. Momentos después, la pequeña de un año salió de su cuarto y se acercó alegremente a jugar con ellos.

La celebración continuó con un festejo decorado con muchos detalles. En Instagram, la pareja compartió un carrusel de imágenes y videos para mostrar los momentos más especiales de la jornada.

En la foto principal, los tres integrantes de la familia posaron vestidos en tonos amarillos, luciendo sonrientes mientras Lele cargaba a la bebé y el cantante puertorriqueño sostenía el pastel.

En la decoración del evento destacó una estructura en forma de arco con el nombre de Eloísa, además de un pastel de dos pisos en tonalidades lila y amarillo, adornada con figuras de Winnie Pooh e Igor.

El álbum digital incluyó también una recopilación de fotos que resumieron los pasajes más significativos del primer año de vida de la pequeña junto a sus padres.

Como era de esperarse, la publicación generó un gran impacto en redes sociales. En cuestión de minutos, se llenó de miles de mensajes de cariño por parte de fans y figuras del espectáculo, quienes expresaron su asombro por lo rápido que ha crecido la primogénita de la pareja.

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