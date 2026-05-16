Lele Pons reveló que lucha contra la depresión postparto

A pesar de que las redes sociales suelen proyectar una realidad perfecta, la maternidad real conlleva retos profundos y silenciosos. Así lo demostró la reconocida cantante e influencer venezolana Lele Pons, quien recientemente conmovió al público al revelar que padece depresión postparto tras el nacimiento de su primogénita, Eloísa, fruto de su matrimonio con el cantante Guaynaa.

La impactante confesión se dio de manera espontánea durante una dinámica viral junto al creador de contenido canadiense Zachery Dereniowski, conocido en redes como MDMotivator. El activista sostenía un cartel con los ojos vendados que decía: “Si has pasado por la depresión o la ansiedad, abrázame”. Pons no dudó en acercarse para fundirse en un afectuoso abrazo.

Al ser cuestionada sobre su situación actual, la artista admitió con total honestidad estar lidiando con el “postparto”, un proceso completamente nuevo para ella.

La influencer explicó que su principal motor para mantenerse fuerte es su pequeña hija, quien actualmente tiene nueve meses de nacida. Cuando el creador le pidió un consejo para otras madres que sufren en silencio, la venezolana expresó con empatía: “Eres fuerte, estás haciendo un trabajo increíble”.

Aprovechando el encuentro, Pons se unió a la iniciativa solidaria de Dereniowski, repartiendo flores y sorprendiendo con donaciones de miles de dólares a trabajadores y personas vulnerables en la calle.

Esta revelación se suma al historial de resiliencia de la influencer, quien siempre ha hablado con transparencia sobre su salud mental, incluyendo sus diagnósticos de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), Síndrome de Tourette y depresión clínica.

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