Lele Pons compartió un tierno logro de su pequeña Eloísa

Desde que Lele Pons y Guaynaa dieron la bienvenida a su primogénita, Eloísa, el pasado 26 de julio, la vida de la pareja ha dado un giro de 180 grados. Lejos de las cámaras y los grandes escenarios, la influencer venezolana ha encontrado su papel más gratificante en la maternidad, compartiendo con sus millones de seguidores los momentos más íntimos y significativos de esta nueva etapa.

Recientemente, Lele conmovió a sus seguidores al publicar un video que captura un hito fundamental en el desarrollo de su bebé: Eloísa finalmente logró sentarse por sí sola.

En el clip, grabado en la calidez de su alcoba, se observa a la creadora de contenido alentando a la pequeña con paciencia y ternura. Tras varios intentos en los que la pequeña caía suavemente sobre el colchón, el esfuerzo rindió frutos.

“¡Lo logró! Ahora le encanta estar siempre sentada”, escribió una emocionada Lele en sus redes sociales, acompañando el tierno video con la canción “Mother in You” de Justin Bieber.

Este logro llega justo cuando la pequeña cumple seis meses, una edad en la que los bebés comienzan a ganar la fuerza muscular necesaria para mantener el equilibrio, marcando el inicio de una fase más independiente y curiosa.

La celebración de este “gran paso” coincide con un inicio de año lleno de amor para la familia, quienes recientemente viajaron a Puerto Rico para celebrar las festividades y el medio año de vida de la bebé.

Con fotos en la playa y posados con “tías” de lujo como Shakira y Anitta, queda claro que Eloísa no solo es el motor de Lele y Guaynaa, sino también la nueva consentida del mundo del entretenimiento.

