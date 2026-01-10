Lele Pons celebró los seis meses de Eloísa en el mar

El inicio del 2026 ha traído una dosis extra de ternura para los seguidores de Lele Pons. La creadora de contenido y cantante de raíces venezolanas compartió a través de sus redes sociales una serie de fotografías que capturan la felicidad de su nueva etapa como madre, celebrando que su pequeña Eloísa está por cumplir sus primeros seis meses de vida.

Tras despedir el 2025 en Puerto Rico, la tierra natal de su esposo Guaynaa, la pareja aprovechó los primeros días de enero para disfrutar de un descanso frente al mar. “Casi 6 meses”, escribió Lele en su cuenta de Instagram, acompañando un carrusel de imágenes junto a su pequeña.

En las instantáneas, se puede ver a Lele luciendo un bikini café que combinaba a la perfección con el atuendo de su hija, quien vestía un coqueto body a rayas y un sombrero a juego.

Por su parte, el orgulloso padre, Guaynaa, también fue captado sosteniendo a Eloísa en su regazo mientras disfrutaban de la arena. La bebé se mostró curiosa y radiante, luciendo diversos conjuntos playeros, incluyendo un tierno diseño en color verde salvia con flores en 3D.

Para Lele Pons, la maternidad ha sido un sueño cumplido. Desde la llegada de Eloísa, la artista ha compartido que su vida ha cambiado por completo, describiendo la sensación como un “regalo de Dios” que le ha brindado una felicidad inigualable.

¿Cuándo nació la hija de Lele Pons y Guaynaa?

El 26 de julio, Lele Pons y Guaynaa anunciaron que nació Eloísa, su primera hija juntos.

A través de su cuenta de Instagram, la pareja compartió la feliz noticia con dos fotos en las que muestran las manos y pies de su bebé, que nació el sábado, acompañadas solo del nombre y la fecha de nacimiento.

“Eloísa. July 26, 2025”, escribió la influencer de origen venezolano para acompañar las imágenes de su bebé.

La publicación de la pareja se llenó con miles de comentarios de sus seguidores y amigos como Luis Fonsi, Belinda, Demi Lovato, Natti Natasha, Ricky Montaner, Olga Tañón, Sheinnys Palacios, entre muchos otros.

