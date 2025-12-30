Lele Pons despedirá 2025 en Puerto Rico

El 2025 ha sido, sin duda, el año más transformador en la vida de Lele Pons. Por eso, la influencer decidió cerrarlo con broche de oro en la “Isla del Encanto”.

Tras un año marcado por el cumplimiento de su mayor sueño: la maternidad, la cantante y creadora de contenido llegó a Puerto Rico el fin de semana para celebrar las fiestas de Fin de Año junto a su pequeña hija, Eloísa, y la familia de su esposo, el cantante Guaynaa.

Lele Pons compartió con sus de seguidores en Instagram el emocionante momento de su llegada. En una de sus historias, se pudo ver a una Lele radiante y sonriente al bajar de un jet privado, vistiendo un cómodo conjunto deportivo blanco.

Sin embargo, la verdadera protagonista de la imagen fue Eloísa, quien, ataviada con un tierno conjunto rosa, descansaba en el pecho de su madre tras el aterrizaje. Con un breve pero directo “Puerto Rico”, acompañado de la bandera de la isla, Lele confirmó su destino para recibir el 2026.

Este viaje representa una continuación de las festividades familiares de la pareja. Mientras que la Navidad fue celebrada en Miami junto a la familia materna de Lele —donde no faltaron las fotos con sus tíos, Chayanne y Marilisa Maronese, y su prima Isadora Figueroa—, el Año Nuevo estará dedicado a las raíces de Guaynaa.

El cantante, oriundo de Caguas, recibirá el nuevo año en su tierra natal, permitiendo que su hija, nacida el pasado 26 de julio, conecte con su herencia puertorriqueña en sus primeros meses de vida.

Para Lele Pons, despedir el 2025 en Puerto Rico es el cierre perfecto para un ciclo donde su prioridad absoluta ha sido Eloísa. “Nunca en mi vida había sentido tanto amor y felicidad”, confesó la artista recientemente.

