La tierna felicitación de Guaynaa a Lele Pons por el Día de las Madres

El amor y la admiración volvieron a ser protagonistas en las redes sociales de una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento. Guaynaa aprovechó la celebración del Día de las Madres para dedicar un mensaje cargado de ternura a su esposa, Lele Pons, quien este año celebra por primera vez esta fecha tras el nacimiento de su hija, Eloísa.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de “ReBoTa” compartió una serie de fotografías que capturan momentos íntimos y significativos de Lele en su rol como madre.

En las imágenes, se puede ver a la creadora de contenido en escenas cotidianas y llenas de afecto junto a la pequeña Eloísa, quien llegó al mundo en julio del año pasado para transformar la vida de la pareja.

“Tu dolor es mi dolor, y mi comida es tu comida. Feliz día de las madres mi amor!! @lelepons Gracias por traer al mundo semejante hermosura”, expresó el cantante en una publicación que rápidamente alcanzó miles de “me gusta” y comentarios.

Guaynaa no solo elogió la dedicación de Pons, sino que también destacó la fortaleza y la luz que ella aporta a su hogar. Por su parte, Lele ha manifestado anteriormente en sus redes que ser madre es una sensación “que nada supera” y que su hija es su mundo.

La pareja, que contrajo matrimonio en una boda celebrada en 2023, ha compartido con sus seguidores cada etapa de este viaje: desde el anuncio del embarazo en marzo de 2025 hasta la presentación oficial de Eloísa en sus redes sociales.

Este primer Día de las Madres marca un hito en la vida de Lele Pons, quien ha logrado equilibrar su exitosa carrera profesional con la crianza de su hija, consolidándose, junto a Guaynaa, como una de las familias más admiradas de la industria musical actual.

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