¿Lele Pons está lista para ser mamá por segunda vez? La influencer responde

La influencer Lele Pons se encuentra disfrutando de una de las etapas más retadoras y gratificantes de su vida: la maternidad. A solo días de haber derretido el corazón del internet con las primeras fotografías de su hija con el cantante Guaynaa, la pequeña Eloísa, la famosa se enfrentó a los cuestionamientos sobre la posibilidad de volver a convertirse en madre.

En una charla con diversos medios de comunicación, la estrella de las redes sociales confesó que no descarta darle un hermanito o hermanita a su primogénita, especialmente porque conoce por experiencia propia las desventajas de ser hija única.

No obstante, esta idea no se encuentra en su lista de prioridades o planes a corto plazo: “Yo sí quiero que mi hija tenga un hermano o una hermana, lo que venga. Pero en el futuro”, declaró en su encuentro con los medios.

En lugar de apresurarse a dar este paso, Lele Pons prefiere seguir abrazando los aprendizajes que la maternidad ha traído consigo: “Quiero darle todo el apoyo, quiero conocerla más”, dijo sobre su bebé Eloísa.

Este mensaje, en el que la famosa deja claro su amor por esta nueva faceta de sí misma, hace eco de aquellas declaraciones que emitió a finales de 2025, cuando su pequeña tenía apenas un par de meses de nacida.

“Es que definitivamente la maternidad cambia tu vida por completo. A mí me encanta ser mamá, atender a mi hija (…) Todos los días descubro algo nuevo: ya mantiene firme la cabeza, no habla, pero hace más ruidos. Creo que la maternidad rebasó las expectativas”, compartió a la revista TvyNovelas en ese entonces.

Lele Pons y Guaynaa mostraron, por primera vez, el rostro de Eloísa

El pasado 11 de febrero fue una fecha especial para la familia conformada por Lele Pons y Guaynaa, pues su primogénita Eloísa cumplió 6 meses de edad. Para celebrarlo, la pareja protagonizó un emotivo álbum fotográfico en Instagram donde mostraron, por primera vez, el rostro de la pequeña.

“Dile hola a Eloísa”, escribió la venezolana como parte de la descripción del post, haciendo formal la presentación de la bebé a la que dio bienvenida en julio de 2025.

La primera foto del carrete muestra a la familia posando en conjunto. No obstante, quien terminó robándose las miradas fue Eloísa gracias a trajecito azul celeste lleno de bordados florales y una diadema a juego, así como su profunda mirada ojiazul que abrió un debate en la sección de comentarios.

