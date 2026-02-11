Lele Pons y Guaynaa mostraron, por primera vez, la cada de Eloísa

El misterio terminó. Tras meses de expectación y de cuidar celosamente la privacidad de su hija, Lele Pons y Guaynaa sorprendieron al mundo este miércoles al compartir, por primera vez, las fotografías oficiales del rostro de Eloísa.

La pequeña, que nació en julio de 2025, se convirtió rápidamente en tendencia tras la publicación de un emotivo álbum familiar capturado por el fotógrafo Luis Alejandro Márquez.

Con el pie de foto “Dile hola a Eloísa”, la creadora de contenido venezolana dio la bienvenida a sus millones de seguidores a la intimidad de su hogar, mostrando la carita de la bebé que está a punto de cumplir siete meses de vida.

En la imagen principal del carrete, se observa a la familia de tres en un posado juntos. Eloísa, vestida con un delicado traje azul celeste con bordados florales y una diadema a juego, cautivó de inmediato a los seguidores de su mamá con sus profundos ojos azules.

Ante la curiosidad de los fans sobre la herencia de este rasgo, Lele no tardó en aclarar con orgullo que es una característica presente en los abuelos de ambos lados.

El álbum no solo incluyó retratos profesionales, sino también momentos espontáneos: desde videos de Guaynaa cargando a la pequeña —quien presume una encantadora melenita rubia— hasta fotos de siestas compartidas y una imagen inédita del momento del alumbramiento.

La publicación provocó una ola de comentarios de figuras internacionales. Tini Stoessel, Tini, Nadia Ferreira y Sebastián Rulli fueron algunos de los famosos que se rindieron ante la ternura de la bebé.

Por su parte, Isadora Figueroa, prima de Lele, celebró la noticia con un emotivo mensaje: “Mi ahijada es la cosita más bella del mundo”.

Con esta presentación oficial, Lele y Guaynaa cierran una etapa de hermetismo para abrir las puertas a una nueva faceta pública como padres.

