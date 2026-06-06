Lele Pons mostró cómo su pequeña Eloísa no puede separarse de ella

Lele Pons sigue sumando momentos entrañables junto a su hija. En esta ocasión, la creadora de contenido venezolana compartió con sus de seguidores una de las etapas más dinámicas de su pequeña Eloísa: el inicio del gateo y el apego que ha desarrollado hacia ella.

A través de un divertido video en sus redes sociales, Lele Pons documentó cómo la pequeña Eloísa, de apenas 10 meses, la persigue incansablemente por toda la casa hacia cualquier dirección en la que camine.

Con el humor que la caracteriza, la artista tituló el clip con la frase: “Bienvenidos a la etapa de gateo”, reflejando con humor lo que implica tener a una pequeña “sombra” que busca estar a su lado en todo momento.

La publicación no tardó en llenarse de reacciones por parte de sus fanáticos, quienes se mostraron sorprendidos por lo rápido que está creciendo. Para muchos de sus seguidores, parece que fue ayer cuando la venezolana y su esposo, el cantante puertorriqueño Guaynaa, celebraban el baby shower de Eloísa, que el próximo mes de julio cumplirá su primer año de vida.

Este tierno episodio llega después de que Lele Pons hablara abiertamente sobre los retos de su maternidad, incluyendo su reciente confesión sobre cómo enfrentó la depresión posparto.

Con momentos como este, la influencer demuestra que, a pesar de las dificultades, Eloísa llena su hogar de una alegría que no duda en compartir con el mundo.

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