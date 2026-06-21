Así celebró Lele Pons el primer Día del Padre de Guaynaa

Este domingo, el cantante Guaynaa celebró su primer Día del Padre Guaynaa. Su esposa, la creadora de contenido y cantante venezolana Lele Pons, no dejó pasar la oportunidad para homenajearlo públicamente a través de sus redes sociales.

La influencer venezolana compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de imágenes que muestran la faceta más íntima y amorosa del artista en su nuevo rol.

“Feliz PRIMER día del padre”, escribió Lele Pons para acompañar las imágenes.

Las reacciones en la plataforma fueron inmediatas, superando en pocas horas el millón de “me gusta” y llenándose de felicitaciones por parte de fanáticos, creadores de contenido y destacadas figuras de la música latina.

Tras un embarazo muy seguido y documentado con el sentido del humor que los caracteriza, este junio de 2026 marca un hito sumamente especial: la primera vez que el intérprete de música urbana celebra esta fecha tan significativa como papá.

¿Cuándo nació la hija de Lele Pons y Guaynaa?

El 26 de julio de 2025, Lele Pons y Guaynaa anunciaron que nació Eloísa, su primera hija juntos.

A través de su cuenta de Instagram, la pareja compartió la feliz noticia con dos fotos en las que muestran las manos y pies de su bebé, que nació el sábado, acompañadas solo del nombre y la fecha de nacimiento.

“Eloísa. July 26, 2025”, escribió la influencer de origen venezolano para acompañar las imágenes de su bebé.

La publicación de la pareja se llenó con miles de comentarios de sus seguidores y amigos como Luis Fonsi, Belinda, Demi Lovato, Natti Natasha, Ricky Montaner, Olga Tañón, Sheinnys Palacios, entre muchos otros.

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