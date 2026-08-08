Lele Pons se sinceró sobre cómo afrontó su embarazo sin medicación para la salud mental

La influencer venezolana Lele Pons abrió su corazón para compartir uno de los episodios más complejos de su vida personal: el desafío de transitar su embarazo sin el tratamiento farmacológico que recibía para sus trastornos de salud mental.

Durante una sincera conversación en el podcast The Squeeze, Pons detalló cómo el retiro de sus medicamentos afectó su estabilidad emocional mientras esperaba a su primogénita, Eloísa, nacida el 26 de julio de 2025.

Pons, quien a lo largo de su carrera ha sido muy transparente sobre sus diagnósticos de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) severo, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), Síndrome de Tourette y depresión, explicó que recibía tratamiento continuo desde los 10 años de edad.

Al confirmar su embarazo, la indicación médica de retirar los fármacos la llevó a experimentar, por primera vez en casi dos décadas, la vida cotidiana sin el apoyo de la medicación.

“No me gustaba estar embarazada. Voy a ser sincera, porque tuve que dejar mi medicación y era la primera vez“, admitió la generadora de contenido.

La artista explicó que los síntomas de abstinencia y la falta de regulación farmacológica hicieron que no pudiera disfrutar de la etapa como hubiese deseado, describiendo el primer trimestre como una fase crítica en la que constantemente sentía la necesidad de “alejarse de la zona de peligro”.

La interrupción del tratamiento provocó que las manifestaciones de su TOC se intensificaran de manera drástica, desestabilizando su rutina y afectando la dinámica con su entorno cercano. “Fue horrible. Era como si todos pensaran: ‘nunca la había visto, no la reconocía’. Era otra persona, no estaba estable. Tener TOC severo estaba fuera de control. Y nunca había estado fuera de control así”, confesó Pons durante la entrevista.

Con estas declaraciones, la celebridad busca romper con la visión idealizada del embarazo y visibilizar los retos reales que enfrentan las mujeres que deben lidiar de manera simultánea con la maternidad y condiciones preexistentes de salud mental.

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