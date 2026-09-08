Muere Ismael Laguna, leyenda del boxeo panameño e ídolo de Roberto “Manos de Piedra” Durán

El boxeo panameño está de luto. Ismael Laguna, uno de los grandes referentes de este deporte en Panamá y conocido como “el Tigre de Colón”, falleció este 8 de septiembre a los 83 años, aunque no se ha revelado aún la causa de su deceso.

Nacido el 28 de junio de 1943 en la provincia de Colón, Laguna fue una de las figuras que abrieron el camino para la generación encabezada posteriormente por Roberto “Manos de Piedra” Durán, quien siempre reconoció al excampeón mundial como uno de sus grandes ídolos.

Laguna construyó una destacada carrera profesional en la década de 1960 y principios de los 70, periodo en el que conquistó en dos ocasiones el título mundial de peso ligero.

La trágica noticia fue confirmada por la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y por Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

The WBO mourns the passing of Ismael Laguna, a Panamanian boxing legend. Our heartfelt condolences to his family, loved ones, and the people of Panama. Rest in peace, champion. ???? pic.twitter.com/B8ArC0XKkt — WBO (@WorldBoxingOrg) September 8, 2026

Ismael Laguna conquistó dos veces el título mundial

El primer gran capítulo de la carrera de Laguna llegó el 10 de abril de 1965, cuando derrotó por decisión mayoritaria al puertorriqueño Carlos Ortiz.

Con aquella victoria, el panameño conquistó el campeonato mundial de peso ligero y se convirtió en el segundo campeón mundial de Panamá, después de Alfonso “Panamá” Al Brown.

Ortiz recuperó posteriormente el cinturón en la revancha, pero Laguna tendría una nueva oportunidad de alcanzar la cima.

El 3 de marzo de 1970, el “Tigre de Colón” volvió a proclamarse campeón mundial. Esta vez derrotó por nocaut técnico al estadounidense Mando Ramos en Los Ángeles, recuperando la corona de la división de peso ligero.

Lamento mucho el fallecimiento de nuestro ex campeón Ismael Laguna quien fue el primer campeón panameño del @wbcboxeo y se coronó en 1965 en peso ligero.



Descanse en paz. pic.twitter.com/DhmxJxAu2P — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) September 8, 2026

La rivalidad con Ken Buchanan marcó el final de su carrera

Uno de los capítulos más importantes de la trayectoria de Ismael Laguna fue su rivalidad con el escocés Ken Buchanan.

Laguna perdió el campeonato frente a Buchanan y posteriormente volvió a enfrentarlo en busca de recuperar el título. La revancha tuvo como escenario el Madison Square Garden de Nueva York y se disputó el 13 de septiembre de 1971.

Ese combate representó el último episodio de su carrera profesional, después de una trayectoria en la que destacó por su velocidad, movilidad y precisión sobre el cuadrilátero.

Laguna terminó con un registro de 65 victorias, 37 de ellas por nocaut, nueve derrotas y un empate. Uno de los datos más destacados de su carrera es que nunca fue noqueado.

Ismael Laguna, el ídolo de Roberto Durán

Más allá de sus títulos, el legado de Laguna también está ligado directamente a Roberto Durán, considerado uno de los mejores boxeadores de la historia de Panamá.

“Manos de Piedra” reconoció en diferentes ocasiones la influencia que tuvo Laguna durante sus primeros años y lo señaló como uno de sus grandes referentes dentro del boxeo.

La conexión entre ambos quedó también inmortalizada con su ingreso en el 2017 al Salón Internacional de la Fama del Boxeo, ubicado en Canastota, Nueva York.

Laguna fue descrito por la prensa especializada como “un púgil de gran rapidez, precisión y movilidad sobre el cuadrilátero”, características que ayudaron a convertirlo en una de las figuras más respetadas del pugilismo panameño.

El último homenaje al “Tigre de Colón”

La figura de Ismael Laguna permaneció vinculada al boxeo panameño incluso después de su retiro.

En 2025, cuando tenía 82 años, recibió en su residencia un homenaje de entrenadores y boxeadores de su país, quienes acudieron para reconocer la trayectoria de uno de los grandes campeones surgidos de Panamá.

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