Niño de 3 años muere tras dispararse con el arma de su tío en Carolina del Sur

Un niño de 3 años murió después de dispararse accidentalmente dentro de un apartamento en Columbia, Carolina del Sur, en un caso que llevó al arresto de su tío.

La víctima fue identificada como Erin Amir Myers. El incidente ocurrió el jueves por la noche en una vivienda de Bailey Street, donde los agentes encontraron al menor herido.

Los paramédicos lo trasladaron a un hospital, pero posteriormente murió a consecuencia de las heridas.

La policía identificó al tío, Tyrone Thompson Jr., de 21 años, como la persona que enfrenta cargos en relación con el caso.

El menor encontró la pistola

Según los investigadores, Erin encontró la pistola de Thompson mientras jugaba y esta se disparó.

Las autoridades señalaron que el arma no estaba debidamente asegurada, aunque todavía no han revelado exactamente dónde se encontraba cuando el niño la encontró.

El caso está siendo investigado como un incidente accidental, mientras que las autoridades analizan las circunstancias que llevaron a que el menor tuviera acceso al arma.

Thompson habría abandonado la vivienda

La policía sostiene que la conducta de Thompson después del disparo agravó la situación.

El joven supuestamente no prestó asistencia al niño ni llamó a las autoridades. En cambio, abandonó el lugar y tuvo que ser localizado posteriormente por agentes del condado de Richland.

El subjefe de la Policía de Columbia, Melron Kelly, cuestionó la decisión del joven de marcharse.

“No prestó ayuda, huyó de la escena, no llamó a las autoridades”, declaró Kelly.

Thompson fue finalmente detenido y enfrenta un cargo de posesión de un arma por parte de un delincuente convicto.

Permanece recluido en el Alvin S. Glenn Detention Center con una fianza de $250,000. Su próxima audiencia está programada para el 20 de noviembre.

La familia dice que no guarda rencor

La familia de Erin expresó su profundo dolor por la muerte del niño, pero también pidió evitar el odio hacia Thompson.

En un comunicado difundido por la afiliada local de CBS, sus familiares recordaron los momentos que compartieron con el menor.

“Estamos devastados por esta pérdida y nuestros corazones duelen por una vida que fue arrebatada demasiado pronto”, señalaron.

Los familiares también se dirigieron directamente a Thompson y calificaron lo ocurrido como un “error desgarrador”.

“Nuestra familia no está enojada contigo y no te odiamos. Te amamos, sabemos que tú también estás sufriendo y de duelo, y nosotros estamos sufriendo contigo”, expresaron.

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