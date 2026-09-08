Sacerdote de Pensilvania es acusado de robar $750,000 a iglesias y a su propia madre

Un sacerdote católico de Pensilvania fue arrestado y acusado de haber robado aproximadamente $750,000 de tres iglesias, organizaciones vinculadas con ellas y de su propia madre, quien debido a su avanzada edad ya no podía manejar sus finanzas.

Gregory Allen Madeya, de 69 años, fue detenido el 14 de agosto en Florida en relación con una serie de presuntos robos que, según las autoridades, comenzaron en 2018.

Madeya se desempeñó como sacerdote en la St. John the Baptist Ukrainian Catholic Church, en McKeesport. Los investigadores sostienen que aprovechó la confianza que había generado dentro de la comunidad religiosa para apropiarse de dinero de parroquias, actividades de recaudación y otras organizaciones.

El fiscal general de Pensilvania, Dave Sunday, calificó las acusaciones como especialmente graves por involucrar también a la madre del sacerdote.

“Es inconcebible ver a un supuesto hombre de Dios explotando no solo a las iglesias que atendía, sino también a su propia madre”, afirmó Sunday.

Dinero de colectas, donaciones y actividades de las iglesias

De acuerdo con los investigadores, miembros de distintas comunidades religiosas reportaron que dinero de colectas, actividades de recaudación, donaciones, alquileres y otros pagos relacionados con las iglesias desaparecía sin ser depositado en las cuentas correspondientes.

Las autoridades calculan que Madeya habría malversado $319,997.03 pertenecientes a varias iglesias y personas relacionadas con ellas.

Los investigadores también descubrieron movimientos financieros relacionados con la madre del sacerdote.

Según las autoridades, Madeya habría retirado o utilizado más de $230,000 de las cuentas de inversión de su madre.

La mujer habría quedado en una situación económica tan complicada que fue desalojada de varias residencias para adultos mayores por falta de pago, según los investigadores.

Una compra de $35,000 que llamó la atención

Entre las transacciones bajo investigación figura la compra de un Ford Mustang modelo 2018 por $35,433.58.

Las autoridades sostienen que Madeya compró el vehículo y posteriormente se lo entregó a un hombre que vivía con él durante el periodo en que presuntamente ocurrieron los robos.

Los investigadores también siguieron el rastro de objetos pertenecientes a las iglesias.

En un caso, un joyero les contó que Madeya supuestamente intentó venderle un cáliz de oro que había sido adquirido por $19,440.

El objeto religioso se convirtió en una de las piezas que los investigadores examinaron como parte de la investigación financiera contra el sacerdote.

También enfrenta acusaciones relacionadas con impuestos

La investigación no se limita al dinero presuntamente tomado de las iglesias y de su madre.

Madeya también está acusado de no pagar $248,663.43 en impuestos, según las autoridades.

En total, el expediente incluye acusaciones relacionadas con el manejo de cientos de miles de dólares durante varios años.

Las autoridades sostienen que las operaciones forman parte de un esquema de apropiación indebida que aprovechó su posición y el acceso que tenía a recursos económicos.

Después de ser arrestado en Florida, Madeya fue extraditado a Pensilvania.

El jueves compareció ante un tribunal acompañado de su abogado, Patrick Thomassey, y decidió renunciar a su audiencia preliminar para que el caso avance directamente a una instancia judicial.

Thomassey dijo que el proceso involucra una cantidad considerable de documentación y evitó pronunciarse sobre la veracidad de las acusaciones.

“No voy a comentar sobre la veracidad o exactitud del caso”, declaró el abogado a los periodistas.

Sin embargo, sostuvo que considera que existen aspectos del caso que deberán ser examinados durante un eventual juicio, incluida la forma en que los sacerdotes son remunerados dentro de la Iglesia Católica.

Permanece detenido en Pensilvania

Madeya enfrenta cargos por tráfico de ganancias provenientes de actividades ilícitas, robo mediante apropiación ilegal, incumplimiento en la disposición de fondos, explotación financiera de un adulto mayor o persona dependiente y fraude mediante dispositivo de acceso, entre otros delitos.

Inicialmente, las autoridades establecieron condiciones de detención más estrictas, pero su abogado informó que la fianza fue reducida a una cantidad monetaria.

De acuerdo con el expediente judicial citado por CBS News, la fianza quedó fijada en $25,000.

Hasta ahora, Madeya no había pagado esa cantidad y permanecía recluido en la cárcel del condado de Westmoreland.

Las acusaciones deberán ser demostradas ante un tribunal y Madeya conserva su derecho a la presunción de inocencia mientras continúa el proceso judicial.

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