Trump habla por teléfono con Putin y le pide el fin de la guerra

El presidente de EE.UU., Donald Trump, pidió este martes el pronto fin de la guerra a su colega ruso, Vladimir Putin, durante una conversación telefónica en la que este le aseguró que su país no tiene “planes hostiles” contra Europa. La conversación, la primera desde el 4 de julio, estuvo centrada en las negociaciones mantenidas en Moscú y Kiev por los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner.

“Trump expresó con claridad la idea de que sería deseable un pronto fin del conflicto, lo que allanaría inmediatamente el camino al pleno restablecimiento de las relaciones entre EE.UU. y Rusia”, dijo Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, en rueda de prensa telefónica. Además, el jefe de la Casa Blanca expresó su interés en que ese “avance se produzca durante su mandato presidencial”, que concluirá en enero de 2029.

Al respecto, Putin explicó los pasos que Washington “realmente” podría dar para “un pronto cese de las hostilidades” en Ucrania, que comenzaron hace cuatro años y medio. Como hiciera Putin con los mediadores estadounidenses el sábado, detalló a su interlocutor la marcha de la campaña militar rusa y “las perspectivas de avance en el campo de batalla y el logro de los objetivos marcados”.

Diálogos sin resultados

Ushakov añadió que también se habló de “las especulaciones sobre los supuestos planes hostiles en relación con países europeos”. Al respecto, “se subrayó que a nosotros ni se nos han pasado por la cabeza planes agresivos respecto a Europa”, indicó el asesor de Putin, quien además detalló que la conversación “duró exactamente una hora, fue constructiva y extremadamente franca”.

Alemania acusó a Rusia de estar detrás del incidente ocurrido en agosto pasado con un dron en el aeropuerto de Leipzig, lo que generó una crisis diplomática entre ambos países, mientras Hungría expulsó este martes a diez diplomáticos rusos.

El principal resultado de las negociaciones del fin de semana entre los mediadores estadounidenses, Putin y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, fue la propia reanudación de los contactos. Las conversaciones no produjeron ningún efecto y, de hecho, los bandos reanudaron los ataques contra ambas capitales después de 72 horas de tregua, aunque EE.UU. tiene esperanzas de convocar pronto una reunión tripartita.

No dejes que el algoritmo oculte las noticias. Si confías en este sitio para obtener información de calidad, por favor dedica un momento a seleccionarnos como tu fuente preferida en Google: haz clic aquí y marca el casillero o pulsa el botón de DW.com para ver siempre nuestras noticias verificadas en tus preferencias.