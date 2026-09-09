6 servicios de streaming de TV en vivo para dejar el cable





DirecTV, Fubo, Hulu + Live TV, Philo, Sling TV y YouTube TV prometen ofrecer una experiencia similar a la televisión por cable por menos dinero al mes, pero sus precios también están subiendo.

Estos servicios y aplicaciones de streaming te permiten cancelar la televisión por cable y ver canales en vivo por internet.

By James K. Willcox

Cada año, más personas cancelan su servicio de televisión por cable o satélite y optan por servicios de streaming de TV en vivo para ver sus programas y noticias. Sin embargo, cada vez hay más opciones, lo que hace más difícil elegir el servicio adecuado. Esta guía te ayuda a compararlas.

Los servicios de streaming de TV en vivo son diferentes de los servicios de contenido a pedido, como Apple TV, HBO Max y Netflix, que te permiten ver series y películas cuando quieras. Los servicios de TV en vivo buscan ofrecer algo similar a la televisión por cable o satélite: acceso a programación en vivo, incluidos canales locales como ABC, CBS, Fox y NBC, además de canales de cable. Pero suelen costar menos y no requieren contratos.

Entre los servicios que transmiten canales de cable tradicionales se encuentran DirecTV, Fubo, que se enfoca en los deportes, Hulu + Live TV; Philo, Sling TV, y YouTube TV de Google.

Todos, excepto Philo, combinan al menos algunos canales locales en vivo con una selección de canales de cable. Por lo general, cuestan entre $45 y $95 o más al mes. (Philo cuesta solo $33 al mes y puede ser una buena opción si puedes ver todos los canales locales que quieres con una antena).

La mayoría de estos servicios que reemplazan la televisión por cable también te permiten agregar paquetes de canales por género o tema, además de servicios prémium como HBO Max, Paramount+ Premium o Starz, por un cargo mensual adicional.

Estos son los detalles.

DirecTV

Costo mensual: de $100 a $204 al mes

Lo que obtienes: El servicio de streaming de DirecTV, antes llamado DirecTV Stream, básicamente te ofrece DirecTV sin una antena satelital. Los planes más económicos incluyen una combinación de estaciones de TV en vivo y canales de cable. El plan más completo agrega canales prémium como HBO Max, Showtime y Starz.

El plan básico Entertainment ahora cuesta $100 al mes: $90 por el plan, más $10 al mes por alquilar el dispositivo Gemini. Incluye unos 90 canales. El plan Choice, el más económico que ofrece una buena cantidad de canales deportivos regionales y acceso a unos 125 canales, cuesta $95 al mes. Sin embargo, el precio real es de $129 cuando agregas el cargo obligatorio de $24 al mes por deportes regionales y los $10 por el alquiler de Gemini. El plan Ultimate, que incluye unos 160 canales y Starz, tiene un precio anunciado de $125 al mes, pero los cargos por deportes regionales y Gemini elevan el total a $159 al mes. También está el plan Premier, con unos 185 canales, además de HBO Max con anuncios, Cinemax y Paramount+ with Showtime, por $170 al mes. Sin embargo, el precio que realmente pagarás es de $204 al mes. Todos los servicios incluyen programas y películas a pedido, además de almacenamiento ilimitado de grabaciones DVR en la nube.

También hay un plan en español, Óptimo Más, que incluye unos 110 canales por $75 al mes.

HBO Max, que sigue funcionando como una entidad separada dentro de Warner Bros. Discovery, se puede agregar a los planes que no lo incluyen. HBO Max ofrece contenido de Discovery+, aunque todavía puedes suscribirte a Discovery+ por separado. Paramount está intentando adquirir Warner Bros. Discovery.

Una novedad importante es que ahora hay varios paquetes de canales más económicos, llamados Genre Packs. Entre ellos se encuentran My Sports, My Entertainment, MyKids y MyNews, con precios de $20 a $60 al mes.

DirecTV también lanzó su propio servicio gratuito de streaming con anuncios, MyFree DirecTV.

Lo que no obtienes: Algunos canales locales y deportivos regionales no están disponibles en todos los mercados ni en el plan más básico. Además, ciertos canales, como BBC News, CBS Sports Network, FXM (el canal de películas de FX), Logo, NHL Network, Oxygen y Smithsonian Channel, solo están disponibles en los planes más caros.

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Fubo

Costo mensual: de $89 a $99 al mes

Lo que obtienes: Fubo es un servicio enfocado en los deportes que ofrece canales en vivo y contenido a pedido de ABC, CBS, Fox y, hasta hace poco, NBC en la mayoría de los mercados. El servicio aumentó recientemente sus precios en $5 al mes. También incluye canales de cable como AMC, Bravo, Discovery, FX, HGTV, Syfy y TLC, además de canales deportivos como beIN Sports, FS1, Golf Channel, MSG, NBA TV y SNY. Gracias a un acuerdo con Disney, el servicio ahora ofrece ESPN, ESPN 2 y ESPN 3, además de los canales SEC y ACC en ciertos mercados.

El otoño pasado, Disney+ adquirió una participación en Fubo y lo combinó con Hulu + Live TV. Fubo y Hulu + Live TV seguirán disponibles como servicios separados, cada uno a través de su propia aplicación.

La noticia más reciente es que Fubo resolvió una disputa con NBCUniversal, que había retirado sus canales del servicio. Fubo volvió a agregar esos canales, pero aumentó hasta $15 al mes el precio de algunos planes.

Con la nueva estructura, el plan Fubo Pro, que incluye más de 200 canales, ahora cuesta $89 al mes, más los cargos regionales que correspondan. El plan Fubo Elite, con unos 280 canales, ahora cuesta $99. Fubo Sports & News, un plan más sencillo que incluye contenido de ESPN Unlimited, pero no canales de entretenimiento, ahora cuesta $65 al mes.

El plan Elite with Sports Plus ofrece unos 300 canales y video 4K cuando está disponible. Este paquete agrega los 55 canales adicionales de deportes, entretenimiento y noticias incluidos en los paquetes Fubo Extra y News Plus. El plan Latino de Fubo cuesta $20 al mes y ofrece más de 50 canales.

Fubo dice que la mayor parte del contenido de ESPN Unlimited ahora está integrado en su aplicación para el nuevo plan Fubo Sports & News. Así, los suscriptores pueden verlo directamente en la aplicación de Fubo sin tener que salir y usar la de ESPN Unlimited. Este plan cuesta $65 al mes e incluye más de 20 canales deportivos y de televisión abierta, entre ellos ABC, CBS y Fox. Ofrece cobertura nacional y local de equipos profesionales y universitarios. También incluye DVR ilimitado y títulos de video a pedido. En algunos mercados, los clientes también recibirán canales deportivos locales de televisión abierta.

Ten en cuenta que Fubo es actualmente el único servicio de streaming que cobra un cargo por los canales deportivos regionales: hasta $17 al mes, según tu zona. Fubo reducirá el cargo si alguno de esos canales deja de estar disponible.

También puedes agregar varios canales prémium. Un paquete combina MGM+, Paramount+ with Showtime y Starz por $21 al mes. Por separado, Paramount+ with Showtime cuesta $11 al mes, Starz cuesta $12 al mes y MGM+ cuesta $8 al mes. Los aficionados a los deportes pueden agregar Sports Plus with NFL Red Zone, que incluye partidos de la NCAA y RedZone de NFL Network, por $11 más al mes. El plan Fubo Extra, que cuesta $8 al mes, agrega más programas de TV, películas, noticias, deportes, música y entretenimiento infantil. También hay varios planes y complementos en español.

Fubo lanzó recientemente un nuevo paquete adicional de MLB.TV directo al consumidor por $30 más al mes. Este permite a los aficionados al béisbol ver en vivo o a pedido partidos que no se transmiten en su mercado local.

Lo que no obtienes: En comparación con muchos otros servicios, el catálogo de contenido a pedido de Fubo es limitado. Además, Fubo no ha logrado llegar a un acuerdo con Warner Bros. Discovery para ofrecer sus canales, entre ellos Discovery, Food Network, HGTV y TLC. Tampoco están disponibles los canales de A&E Networks, incluidos A&E, History Channel, Lifetime y Vice TV. Sin embargo, Fubo sí llegó a un acuerdo para recuperar YES Network, que transmite los partidos de los Yankees.

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Hulu + Live TV

Costo mensual: de $90 a $100, según incluya anuncios

Lo que obtienes: Hulu + Live TV ofrece alrededor de 100 canales, incluidas las principales cadenas de televisión abierta —ABC, CBS, Fox y NBC— en cada vez más mercados. También recibes canales de cable como A&E, BET, CN, CNN, Disney, Fox News, FX, HGTV, TBS y TNT. La oferta incluye CBS Sports, ESPN y Fox Sports, además de algunos canales deportivos regionales. También tienes acceso al catálogo de streaming de Hulu, con contenido original como “Only Murders in the Building” y “The Bear”.

Hulu renovó recientemente un acuerdo con Fox para seguir ofreciendo programas como “The Masked Singer”, “The Simpsons” y “Family Guy”. También agregó hace poco 14 canales, entre ellos Hallmark y The Weather Channel.

Después de un aumento de precio, Hulu + Live TV ahora incluye Disney+ con anuncios y ESPN Select por $90 al mes. Otro plan, Hulu Premium + Live TV with Disney+ and ESPN Select, cuesta $100 al mes. Este no tiene anuncios en el catálogo de streaming de Hulu, aunque sí aparecen en algunos programas en vivo y canales con programación continua.

El servicio básico te permite crear seis perfiles distintos, aunque solo dos personas pueden usarlo al mismo tiempo, e incluye almacenamiento ilimitado de grabaciones DVR en la nube. Puedes pagar más para agregar canales prémium, recibir más contenido deportivo y de entretenimiento, y ver el servicio en un número ilimitado de pantallas.

Como mencionamos antes, Fubo y Disney anunciaron que Disney está combinando Hulu + Live TV con Fubo. Sin embargo, Fubo y Hulu + Live TV seguirán disponibles para los suscriptores como servicios separados, cada uno a través de su propia aplicación.

Lo que no obtienes: El servicio no incluye AMC, BBC America ni NBA TV. Además, algunos programas de NBC que antes estaban disponibles en Hulu pasaron a Peacock, el servicio de NBCUniversal. Hulu tiene un acuerdo con Discovery para ofrecer varios canales, entre ellos Food Network, HGTV y TLC. Sin embargo, algunos programas populares, como “90 Day Fiancé” y “Fixer Upper”, solo estarán disponibles en los servicios más nuevos de la compañía, Discovery+ y HBO Max.

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Philo

Costo mensual: $25 al mes por Essential y $33 al mes por Philo+ Bundle

Lo que obtienes: Philo puede ser una excelente opción si puedes ver los canales locales con una antena.

Por $33 al mes, Philo+ Bundle incluye más de 70 canales de sus socios, entre ellos Discovery, Paramount (CBS y Viacom) y AMC Networks. También da acceso a las versiones con anuncios de AMC+, HBO Max y Discovery+. La compañía lanzó recientemente el plan Essential, una opción más económica que cuesta $25 al mes y no incluye esos servicios adicionales. Ambos planes ofrecen más de 130 canales gratuitos de streaming, más de 80,000 títulos a pedido y almacenamiento DVR ilimitado. Puedes ver los canales gratuitos sin una suscripción. Philo anunció recientemente que ahora puedes explorar y ver la programación de Discovery+ directamente en la aplicación de Philo.

El servicio ahora ofrece Smithsonian Channel y Pop, que transmite series antiguas de cadenas de televisión, como “House” y “NCIS: New Orleans”. También tiene un acuerdo para ofrecer 11 canales de Warner Bros. Discovery. Philo cuenta además con algunas series originales, entre ellas “Boss Moves”, con Rasheeda Frost, estrella de “Love and Hip-Hop”. El servicio también tiene un acuerdo con Kin Community para ofrecer el contenido de estilo de vida dirigido a mujeres de esa compañía.

Puedes agregar canales prémium, como MGM+ ($8 al mes) y Starz ($11 al mes).

Philo ahora también ofrece 100 canales gratuitos con anuncios que puedes ver sin una suscripción.

Lo que no obtienes: Philo no tiene canales locales ni ofrece noticias en vivo, como CNN y Fox News, o canales deportivos como ESPN y NFL Network.

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Sling TV

Costo mensual: $46 a $70 al mes

Lo que obtienes: Podrías considerar Sling TV si tienes otra forma de ver los canales locales de CBS, ya que el servicio no los ofrece. Los canales locales de ABC solo están disponibles en algunas regiones (ver más abajo).

El paquete Orange ahora cuesta $46 e incluye más de 30 canales de cable, entre ellos Disney y ESPN, además de A&E, Food Network y TBS, pero nada de televisión local abierta. Solo permite un usuario a la vez. Sling Blue cuesta $55 al mes, permite hasta tres usuarios simultáneos y ofrece una combinación diferente de más de 40 canales, incluyendo algunos canales locales y deportes regionales. (Entre otras diferencias, Sling Blue no incluye ESPN). Un plan combinado cuesta $70.

Sling TV incluye ABC, Fox y NBC en algunos mercados con los planes Blue y el paquete combinado de Sling Blue y Orange. Sin embargo, los canales locales de CBS no están disponibles en absoluto.

Sling también cuenta con varios planes básicos, como Essentials ($20 al mes), Select ($30) y Essentials & Select ($45), con 10 o 20 canales, pero sin televisión local. Además, ofrece pases de 1 día, 3 días y 7 días para Sling Orange, con precios que van de $5 a $15.

Sling ahora transmite sus primeros eventos deportivos en 4K en ciertos mercados y la compañía asegura que no está cobrando un costo adicional por ello.

Puedes agregar canales premium, como HBO Max ($18.50), Paramount+ con Showtime ($10) y Starz ($11). Sling TV ofrece una gran cantidad de paquetes adicionales por categoría (deportes, noticias, estilo de vida, Hollywood, etc.). Tienen un costo adicional de $6 a $21 al mes (si eliges un paquete combinado con varias opciones).

Sling mejoró su DVR en la nube, por lo que ahora todos los usuarios reciben 50 horas de almacenamiento gratuito (a diferencia de las 10 horas anteriores). La opción de DVR Unlimited te da almacenamiento ilimitado por $5 al mes.

Sling ahora también ofrece un servicio gratuito con anuncios llamado Freestream, el cual no requiere suscripción ni información de tarjeta de crédito.

Lo que no obtienes: Puedes ver ABC, Fox y NBC en algunos mercados, pero no en todos. Verifica si están disponibles en tu área antes de suscribirte. Pero CBS sigue sin estar disponible en ninguno de los planes. Además, los suscriptores que viven fuera de varios mercados importantes ya no tienen acceso al contenido de NBC on demand. (Sling antes ofrecía contenido de NBC on demand en los mercados donde el canal en vivo no estaba disponible).

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YouTube TV

Costo mensual: $83

Lo que obtienes: YouTube TV ofrece acceso a más de 100 canales, incluidas todas las principales cadenas de televisión abierta; canales de cable como AMC, Bravo, Disney, ESPN, FX, Fox News, Fox Sports, MSNBC, National Geographic, Turner y USA; y canales deportivos importantes como CBS Sports, ESPN y Fox Sports. También incluye los canales de las ligas MLB, NBA y NFL. El servicio agregó recientemente varios canales de Paramount, entre ellos BET, Comedy Central, MTV, Nickelodeon y Paramount Network. Además, amplió su contenido en español con tres canales de Univision y dos nuevos paquetes adicionales. Incluye DVR en la nube con almacenamiento ilimitado, aunque las grabaciones se guardan durante un máximo de nueve meses.

La gran novedad es que YouTube TV ahora ofrece un plan Sports más económico por $65 al mes. Incluye las principales cadenas de televisión abierta y canales dedicados a los deportes, como ESPN, ESPN Unlimited y FS1. Un paquete de deportes y noticias por $72 incluye canales informativos como Bloomberg, CNN, CNBC, Fox News y C-SPAN. También hay un plan de entretenimiento por $55 al mes con programas de Bravo, Food Network, FX, Hallmark y otros canales. Todos incluyen DVR ilimitado y la función multiview de YouTube, que permite ver varios canales a la vez.

Por un cargo adicional, también puedes acceder a NFL Sunday Ticket, que te permite ver en YouTube TV los partidos dominicales que no se transmiten en tu mercado local. NFL Sunday Ticket es compatible con la función multiview de YouTube TV, por lo que los suscriptores pueden ver varios partidos al mismo tiempo.

El año pasado, YouTube mejoró la función multiview para todos los suscriptores de YouTube TV y ahora permite elegir qué partidos ver. También mejoró la calidad del contenido en 1080p en los dispositivos 4K compatibles con el códec de video VP9. Google dice que está trabajando con la NFL para mostrar todos los partidos de la liga en 1080p, incluidos los grabados en 720p, que se escalarán a una resolución más alta.

También hay un plan en español que cuesta $35 al mes, y puedes agregar más contenido con un paquete adicional de $15 al mes.

Lo que no obtienes: Entre las principales ausencias de YouTube TV se encuentran algunos canales de cable, como A&E, CW, DIY Network, History Channel y Lifetime.

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Qué debes buscar en un servicio de streaming de TV en vivo

Antes de suscribirte, revisa bien la lista de canales de cada servicio para asegurarte de que tenga los que quieres ver. Algunos servicios ofrecen menos canales que otros y el contenido puede variar según la región, especialmente los canales locales. Para saber qué puedes recibir, visita el sitio web de cada compañía, ingresa tu código postal y revisa qué está disponible en tu zona. (Philo no ofrece esta opción porque no tiene estaciones locales).

En general, los servicios de streaming han agregado más canales locales de televisión abierta, como ABC y CBS, pero todavía no están disponibles en todas partes. Si te faltan algunos canales locales, considera usar una antena para captar señales gratuitas. En nuestras calificaciones de antenas de TV para interiores, algunos evaluadores recibieron decenas de canales y subcanales en casa. Además, la imagen a menudo se veía incluso mejor que la de la televisión por cable.

También debes considerar las funciones que ofrece cada servicio. Si no puedes ver muchos de tus programas favoritos en vivo, te conviene elegir uno con una buena opción de DVR. Algunos servicios incluyen entre 200 y 500 horas de grabación en el plan básico y permiten agregar más mediante paquetes adicionales. También debes verificar qué paquetes y transmisiones especiales en vivo están disponibles, como NFL Sunday Ticket en YouTube TV y los eventos deportivos de pago por evento en Fubo.

Muchos de los servicios que reemplazan la televisión por cable ofrecen un periodo de prueba gratuito. Como la mayoría exige el número de una tarjeta de crédito, tendrás que recordar cuándo termina la prueba y cancelar si no quieres continuar con el servicio.

Los precios de muchos paquetes siguen aumentando. Por lo general, suben entre $1 y $5 cada vez, pero esos aumentos se van acumulando con los años. Consumer Reports mantendrá este artículo actualizado con la información de precios más reciente a medida que haya cambios. Antes de suscribirte, vuelve a consultar este artículo para conocer los precios más recientes.

Dispositivos de streaming que debes considerar

Todos estos servicios funcionan con los principales dispositivos de streaming de compañías como Amazon, Apple y Roku. Estos son cuatro reproductores y dispositivos tipo stick recomendados que combinan perfectamente con un televisor 4K.

Amazon Fire TV Cube (3rd Gen)

Google TV Streamer (4K)

Apple TV 4K (64GB, 2022)

Roku Streaming Stick Plus (2025)

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