Cómo Scarlett y Fabiana lograron celebrar el primer matrimonio homosexual en Bolivia, un país donde no está legalizado

“Mi abuela pensaba que el homosexualismo era una enfermedad que se contagia a través de la respiración”.

Fabiana Justiniano vive en Bolivia, más específicamente en Santa Cruz de la Sierra, donde también reside su abuela, y así se acuerda de su entorno en aquellos días en que se dio cuenta que le gustaban las mujeres.

Lo que no pensaba Fabiana, psicóloga de 29 años, es que muchos años después, esa revelación personal iba a marcar un momento histórico para la comunidad LGBTQ+ de su país: con su novia, Scarlett Rocha (de 29 años, especialista en neurociencia), se convirtieron en la primera pareja del mismo sexo en conseguir celebrar un matrimonio civil legal.

“Cuando comenzamos esta lucha no pensábamos que iba a ser tan grande. Sólo queríamos tener los mismos derechos que todas las personas, y que lo que nos pertenecía, nos perteneciera a las dos”, le dice Fabiana a BBC Mundo desde Santa Cruz de la Sierra.

La boda civil, celebrada en agosto, se convirtió en un hito en un país que no ha legalizado el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

Las que sí se legalizaron hace unos años fueron las llamadas “uniones libres”, un tipo de unión civil contemplada en el Derecho boliviano a la que pueden acogerse las parejas homosexuales.

Esa puerta abierta fue precisamente la que permitió, tras una larga batalla legal, que el matrimonio de Fabiana y Scarlett fuera reconocido por el Estado boliviano.

Fabiana Justiniano: Scarlett Rocha y Fabiana Justiniano se convirtieron en la primera pareja homosexual en contraer matrimonio civil en Bolivia.

“Basados en un principio de no discriminación que está inscrito en nuestra Constitución, encontramos los caminos legales que permitieron que Fabiana y Scarlett se pudieran casar”, le contó a BBC Mundo Mateo Rodrigo Solares, abogado de la ONG Igual, que ayudó en el proceso.

Pero para llegar hasta aquí, Fabiana y Scarlett comenzaron a escribir su historia años atrás… y a 5.000 kilómetros de distancia la una de la otra.

“Un entorno difícil”

Fabiana y Scarlett se criaron en entornos muy distintos. Mientras Fabiana creció en Santa Cruz de la Sierra, Scarlett nació en el sur de Florida y vivió gran parte de su vida entre EE.UU. y Bolivia.

“A mí me criaron para ser la esposa de alguien. Y siempre creí que lo iba a ser hasta que llegó la adolescencia y comencé a hacerme preguntas sobre si me gustaban las mujeres”, explica Fabiana.

“Pero nunca estuve segura. Tal vez por el entorno en el que vivía, donde no hay una aceptación inmediata de este tema. Solo hasta que conocí a Scarlett y viví esta relación me di cuenta que no era ni heterosexual, ni bisexual. Era lesbiana”, aclara.

Por su parte, Scarlett vivió con mayor naturalidad su proceso: “A los 14 años ya sabía que me gustaban las mujeres. Después tuve una relación en un país que estaba en camino de legalizar los matrimonios homosexuales”.

“El problema lo tuve cuando les dije a los familiares que tenía acá en Bolivia que era lesbiana, entre ellos mi madre. Lo primero que hicieron fue llevarme a un psicólogo para que me ‘arreglara'”, cuenta.

Fabiana Justiniano: Fabiana creció dentro de una familia tradicional en Bolivia.

Scarlett viajó a Bolivia en medio de la pandemia de covid y allí conoció a Fabiana a través de un amigo en común. Comenzaron a salir en grupo. Después quisieron conocerse a solas.

“No fue eso que dicen amor a primera vista. Fue más que nos fuimos conociendo y nos enamoramos, pero como algo muy definitivo”, recuerda Fabiana.

Una noche, tras participar en una protesta por un femicidio que había tenido lugar en el país, una señora se les acercó para felicitarlas por apoyar a las mujeres y les soltó esta frase: “A las mujeres hay que apoyarlas, pero menos si son lesbianas”.

Ambas le dijeron que eran pareja. “Voy a rezar mucho por ustedes”, recuerdan que les respondió la mujer.

“Nos dimos cuenta que si decidíamos vivir juntas no íbamos a tener los mismos derechos que otras parejas”, recuerda Fabiana.

En marzo de 2023 ocurrió un hecho inédito: el Tribunal Constitucional de Bolivia, la más alta corte del país, dio vía libre a la unión civil de parejas del mismo sexo.

Ambas pensaron que, aunque fue un gran avance, no era suficiente para lo que ellas buscaban. Sin embargo, decidieron iniciar el proceso, que era sencillo: llevar al Servicio de Registro Civil (Sereci) un papel en el que pidieran la unión civil.

“Un amigo que trabajaba en el Sereci nos dijo que lo que no había pasado es que alguien llevara un papel pidiendo matrimonio en vez de unión civil”, apunta Scarlett.

“Entonces decidimos que, en vez de unión civil, pediríamos el matrimonio, que nos otorgaba todos los derechos de forma automática. Y llevamos el papel así a la registraduría”.

Un proceso de tres años y medio

Pasaron más de un año llevando documentos y realizando decenas de diligencias sin recibir respuesta.

“Nosotras pensábamos, como no teníamos ni idea de derecho, que eso era lo que demora un proceso como el nuestro”, señala Fabiana.

Fabiana Justiniano: Scarlett creció en Estados Unidos, donde las uniones del mismo sexo, aunque no estaban legalizadas en ese momento, se vivían en mayor libertad.

Entonces conocieron a Mateo Solares, de la ONG Igual, que se dedica desde hace varios años a trabajar por los derechos de las personas LGBTQ+ en Bolivia.

“Ya de entrada, que no les hubieran respondido en un año y medio mostraba que algo no estaba bien”, recuerda el representante de Igual.

El primer paso fue pedir que el Sereci respondiera al documento de petición de matrimonio civil.

“Esa respuesta fue negativa basándose en una lectura de un artículo de la Constitución sobre el matrimonio entre hombre y mujer. Pero iba totalmente en contra de otros artículos que prohibían expresamente la discriminación por género”, explica Mateo.

Con esa respuesta se acababa la vía administrativa y el único que camino que quedaba era acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ya había tratado temas iguales.

Sin embargo, Mateo pensó que antes de ir a esa Corte podían hacer un último intento ante la justicia boliviana, invocando a los artículos de la Constitución que prohibían la discriminación.

“Fuimos a un juzgado de paz y decidimos que íbamos a pedir un amparo, basándonos en que la decisión tenía mucho de homofobia, aunque sabíamos que podía ser una posibilidad muy remota que fallaran a nuestro favor”, señala Mateo.

El pasado 13 de marzo, un tribunal de garantías falló a favor de la pareja y ordenó al Sereci que permitiese celebrar el matrimonio civil.

Pero la orden de la corte no daba un plazo ni tampoco una orden precisa al Sereci para que les asignara una persona que diligenciara su matrimonio.

“Vivimos en Santa Cruz de la Sierra, que es un municipio muy conservador. Nadie nos quería casar”, recuerda Scarlett.

Fabiana Justiniano: Scarlett y Fabiana se conocieron durante la pandemia de covid-19.

“Esposo y esposa”

Finalmente, tras varias semanas de búsqueda, lograron encontrar un oficiante y pusieron fecha al enlace: 7 de agosto de 2026.

“Fue una celebración muy especial. Muy LGBTQ+ como queríamos, con muchos amigos cercanos. Sabíamos lo importante que era, pero sobre todo que habíamos logrado proteger nuestra unión”, señala Fabiana.

Pero no fue una celebración completa. Debido a la falta de antecedentes, el certificado de matrimonio que expidió el Sereci indica “Esposo y esposa”.

“Pusieron el nombre de Scarlett de esposo y el mío de esposa”, cuenta.

El abogado de la pareja señala que el Sereci se comprometió a cambiar el certificado en los próximos meses.

También explica que el dictamen judicial fue claro al señalar que este solo se aplica al caso de Scarlett y Fabiana y que permitir los matrimonios del mismo sexo continúa siendo decisión del Sereci.

“Falta mucho por hacer. Esperemos que el Tribunal Constitucional tome una decisión al respecto como lo hizo con las uniones libres y eso allane el camino a que todos tengamos los mismos derechos a la hora de contraer matrimonio”, dice Solares.

Organismos de derechos humanos como Human Rights Watch y estatales como la Defensoría del Pueblo de Bolivia celebraron la decisión judicial que permitió la boda de Fabiana y Scarlett.

Fabiana Justiniano: El matrimonio de Scarlett y Fabiana se celebró el pasado 7 de agosto.

“Este acontecimiento demuestra que los derechos humanos deben ser garantizados para todas las personas, sin discriminación, y que el reconocimiento jurídico de las familias diversas constituye un componente fundamental del derecho a la igualdad, la dignidad y la protección de la familia”, dijo Ángel Careaga, defensor del pueblo de Bolivia.

Para ellas, el logro vino con otros desafíos. La familia materna de Scarlett no asistió a la boda.

“Me dijeron que me amaban y que el amor estaba allí, pero que no me podían acompañar”, señala con tristeza.

¿Y la abuela?

“Cuando se lo dije a mi abuela, ella solo me dijo que le diera tiempo”, relata Fabiana.

“Pero terminó dándole a Scarlett las llaves de su casa para que la fuera a visitar cuando quisiera”, concluye.

Fabiana Justiniano: Scarlett y la abuela de Fabiana en los últimos años han tenido una buena relación.

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