El dueño de un restaurante mexicano en Detroit es acusado de lavado de dinero

Un empresario de Detroit fue arrestado por el Departamento de Seguridad Nacional por presunto lavado de dinero vinculado a importantes cárteles de la droga en México.

Según las autoridades, Juan Romo-Padilla, de 58 años y propietario del restaurante mexicano “La Posada” en el suroeste de Detroit, fue arrestado tras una investigación conjunta de la DEA y el IRS.

Romo-Padilla enfrenta cargos de conspiración para lavar instrumentos monetarios, lavado de dinero internacional, lavado de ganancias del narcotráfico y violaciones de la Ley de Secreto Bancario, anunció el fiscal federal Jerome F. Gorgon Jr.

De acuerdo con una denuncia penal federal, agentes de la DEA y del IRS-CI han estado investigando a Romo-Padilla desde 2024 por enviar ilegalmente transferencias de efectivo provenientes del narcotráfico a México a través de “La Posada”.

Homeland Security Task Force Arrests Owner of Southwest Detroit Business on Charges of International Money Laundering Conspiracy ??https://t.co/HjgXrqngNx @TheJusticeDept @DEAHQ pic.twitter.com/kErzpDxkxC — DEADetroit (@DEADETROITDiv) September 4, 2026

Funcionarios estadounidenses afirman que, entre 2022 y 2026, Romo-Padilla realizó más de 100,000 transferencias bancarias por un total de $140 millones de dólares. Casi todos los fondos fueron enviados a estados mexicanos vinculados con los principales cárteles de la droga.

“El lavado de dinero no es un delito sin víctimas; es el motor financiero que permite a los narcotraficantes convertir las ganancias ilícitas en los recursos que alimentan la adicción, la violencia y la muerte en ciudades de todo Estados Unidos”, declaró el agente especial a cargo Joseph Dixon.

“Seguiremos el rastro del dinero, expondremos las redes detrás de estas operaciones y desmantelaremos la infraestructura financiera que les permite prosperar. Estamos actuando con renovada urgencia y no nos detendremos hasta que estas redes criminales sean destruidas”, añadió.

Si Romo-Padilla es declarado culpable, se enfrenta a hasta 20 años de prisión por cada cargo.

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