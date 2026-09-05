Mexicano confesó que lavó alrededor de 4 millones de dólares del narco en EE.UU. mediante criptomonedas

Un ciudadano mexicano se declaró culpable en Estados Unidos de participar en una conspiración para lavar aproximadamente 4 millones de dólares provenientes del narcotráfico, mediante operaciones realizadas con criptomonedas entre México y Estados Unidos.

Se trata de Carlos Erick Vázquez González, de 48 años, quien, de acuerdo con documentos judiciales citados por las autoridades estadounidenses, colaboraba con intermediarios conocidos como “money brokers”, encargados de coordinar la recolección de dinero generado por la venta de drogas en distintas ciudades estadounidenses.

Según la investigación, Vázquez González recibía recursos procedentes del narcotráfico en una billetera de criptomonedas que estaba bajo su control.

Una vez que los fondos ingresaban a la cartera digital, realizaba diversas operaciones con los activos con la finalidad de dificultar que las autoridades identificaran su procedencia. Posteriormente, las criptomonedas eran convertidas nuevamente en dólares en México.

El dinero en efectivo era entregado después al intermediario que había coordinado la recolección de las ganancias de la venta de drogas en Estados Unidos.

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Carlos Erick Vazquez Gonzalez, 48, pleaded guilty this week to running a piece of the machine that keeps cartel drug? pic.twitter.com/5mUJUJLcD5 — M.A. Rothman (@MichaelARothman) September 5, 2026

Por su participación en este mecanismo, el acusado habría recibido alrededor de 40,000 dólares en comisiones.

Posibles vínculos con el CJNG

Vázquez González se declaró culpable del delito de conspiración para cometer lavado de dinero, cargo que contempla una pena máxima de 20 años de prisión bajo la legislación estadounidense.

La audiencia para conocer su sentencia está programada para el 17 de diciembre de 2026.

De acuerdo con medios mexicanos como Excélsior, la Fiscalía General de la República (FGR) entregó al acusado a Estados Unidos en 2025 debido a sus presuntos vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La investigación fue encabezada por la DEA, principalmente desde su oficina en Lexington, Kentucky, con la participación de otras divisiones de la agencia y oficinas de la DEA en México.

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