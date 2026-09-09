Tres personas murieron durante el festival Burning Man en Nevada

Tres personas murieron durante la edición de este año del Burning Man, en Nevada, antes de la clausura del conocido festival en el desierto.

La Oficina del Sheriff del condado de Pershing confirmó que la tercera víctima falleció mientras era trasladada a un hospital en Reno. Su identidad no ha sido divulgada.

Los otros dos casos corresponden a Sampson Tshombe, un hombre de unos 50 años, y Craigh Mann, de 60. Las autoridades no han encontrado indicios de que alguno de los incidentes esté relacionado con los demás.

Uno de los hombres fue encontrado en una calle del festival

Tshombe fue localizado alrededor de las 6:30 p. m. del jueves en una calle dentro del área de Burning Man.

Fue trasladado al hospital temporal instalado en el festival, donde murió posteriormente.

El sheriff del condado de Pershing, Jerry Allen, indicó que inicialmente no había señales de una intervención criminal.

“No se sospecha de un delito en este momento, pero no lo sabremos al 100% hasta que se realice una autopsia”, declaró Allen al Reno Gazette Journal.

Debido a que los investigadores no contaban con suficiente información sobre su historial médico, el cuerpo fue enviado a la oficina del médico forense del condado de Washoe para una autopsia y análisis toxicológicos.

Mann fue encontrado en el tráiler donde vivía

Dos días después, las autoridades encontraron a Craigh Mann muerto dentro del tráiler que compartía con su pareja.

Los investigadores tampoco encontraron señales de violencia en este caso. Su cuerpo será sometido a los mismos estudios forenses para determinar la causa del fallecimiento.

Los resultados de las autopsias y pruebas toxicológicas podrían tardar entre seis y ocho semanas, según el sheriff.

La muerte de Mann provocó mensajes de tristeza entre familiares y amigos.

Su pareja, Anya, publicó fotografías de ambos durante Burning Man, vestidos de blanco y con sombreros, junto al mensaje “My Mann”.

Otros amigos destacaron que había estado rodeado de personas que lo querían y participando en una actividad que disfrutaba.

Uno de ellos escribió que estaba agradecido de que Mann hubiera estado junto a las personas que amaba cuando murió.

Burning Man reúne a decenas de miles de personas

El festival comenzó el 30 de agosto y concluyó el lunes en Black Rock City, una comunidad temporal instalada en el desierto de Nevada.

El evento es conocido por sus grandes instalaciones artísticas, actividades comunitarias y expresiones de creatividad y autoexpresión.

Uno de sus momentos tradicionales es la quema del templo de Black Rock City durante la jornada final.

Las autoridades han señalado que los fallecimientos durante Burning Man no son inusuales. Según el sheriff Allen, al menos una persona muere en el festival en un año típico.

La edición anterior estuvo marcada por un homicidio. Vadim Kruglov, de 37 años, fue encontrado muerto por heridas de arma blanca dentro de su tienda. Hasta ahora no se han producido arrestos por ese caso.

En la edición de este año, las autoridades continúan a la espera de los resultados forenses para establecer las causas de cada fallecimiento.

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