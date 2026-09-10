EE.UU. atacó otra lancha en el mar Caribe como parte de su ofensiva antinarco y mató a 3 personas

Estados Unidos realizó un nuevo ataque contra una embarcación que, según las autoridades estadounidenses, estaría involucrada en operaciones de narcotráfico en el mar Caribe.

De acuerdo con la información difundida, el operativo dejó un saldo de tres personas muertas.

La acción forma parte de la ofensiva que Washington mantiene contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en la región.

Según un comunicado emitido por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), la operación fue llevada a cabo por la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, cuyo objetivo era una lancha rápida que navegaba por rutas de narcotráfico establecidas en el Caribe.

On September 9, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere executed a lethal kinetic strike on a go-fast vessel operating along established narco-trafficking routes in the Caribbean. Confirmed intelligence revealed the vessel's active involvement in? pic.twitter.com/B9Ec4bCepT — U.S. Southern Command (@Southcom) September 10, 2026

“Inteligencia confirmada reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico. La operación resultó en la muerte de tres narcoterroristas”, declaró SOUTHCOM.

El comando difundió imágenes no clasificadas que muestran la embarcación antes de la explosión, seguidas de restos flotando en el agua.

Las autoridades estadounidenses han señalado que estas operaciones buscan impedir el traslado de cargamentos ilícitos y desarticular las redes dedicadas al tráfico de estupefacientes.

El nuevo episodio se produce en medio de la creciente presencia y operaciones de seguridad de Estados Unidos en aguas del Caribe, una zona considerada estratégica para las rutas utilizadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico.

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