Mujer de Filadelfia es acusada por la muerte de su bebé de 5 meses en un hotel de Pensilvania

Una mujer de Filadelfia enfrenta cargos por la muerte de su hija de 5 meses, quien murió ahogada en una tina de spa de un hotel en el condado de Lancaster, Pensilvania.

Diontae Nicole Beckett, de 25 años, está acusada de haber actuado de manera imprudente el 11 de mayo, cuando la bebé murió en el establecimiento ubicado en Leacock Township.

Beckett compareció ante un tribunal el miércoles y renunció a su audiencia preliminar, de acuerdo con la Fiscalía del condado de Lancaster. Enfrenta cargos de poner en peligro el bienestar de un menor y homicidio involuntario.

La bebé fue encontrada sin vida en el hotel

Según las autoridades, Beckett había estado consumiendo alcohol durante el día y llevó a su hija a nadar durante la tarde antes de regresar con ella a la habitación del hotel.

Los fiscales sostienen que posteriormente colocó a la bebé en una tina de spa, donde la menor terminó ahogándose.

Varios huéspedes del hotel llamaron al 911 después de encontrar a la niña y trataron de realizar maniobras para salvarle la vida antes de que llegaran los equipos de emergencia.

La Fiscalía indicó que las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento muestran a Beckett entrando al vestíbulo con la bebé en brazos, quien aparentemente se encontraba sin vida en ese momento.

Las imágenes del teléfono contradicen su declaración

Durante una entrevista con la policía, Beckett habría reconocido que había estado bebiendo durante buena parte del día.

Sin embargo, según las autoridades, negó haber colocado a su hija en la tina de spa.

Los investigadores encontraron fotografías y videos almacenados en el teléfono de Beckett que, de acuerdo con la Fiscalía, muestran a la bebé dentro de la tina.

Las autoridades también realizaron una prueba química de aliento a la mujer, cuyo resultado fue de 0.149% de concentración de alcohol en la sangre, según los fiscales.

Beckett quedó en libertad bajo fianza

La mujer fue arrestada y posteriormente quedó en libertad después de pagar una fianza de $100,000 dólares.

Su caso continuará en los tribunales, donde deberá responder por los cargos relacionados con la muerte de su hija.

Las acusaciones presentadas por la Fiscalía deberán ser determinadas durante el proceso judicial y Beckett se presume inocente mientras no sea declarada culpable.

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