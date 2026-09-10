Urano se pone retrógrado: su impacto en los signos más afectados

El 10 de septiembre de 2026 comienza un periodo que podría llevar a varios signos del zodiaco a cuestionarse profundamente el rumbo que han tomado.

Urano inicia su movimiento retrógrado y permanecerá en esta fase hasta el 8 de febrero abriendo una etapa de introspección, revisión y cambios que podrían ser necesarios para avanzar.

Aunque la palabra “retrógrado” puede generar preocupación, en astrología este fenómeno no significa necesariamente que ocurran cambios repentinos o situaciones negativas.

Por el contrario, la energía de Urano retrógrado invita a mirar hacia dentro para descubrir qué aspectos de nuestra vida ya no funcionan y cuáles necesitan una nueva dirección.

¿Qué significa Urano retrógrado?

Desde el punto de vista astronómico, un planeta retrógrado no cambia realmente de dirección ni comienza a desplazarse hacia atrás por el Sistema Solar.

Se trata de un efecto aparente producido por las diferentes velocidades y posiciones de la Tierra y los demás planetas mientras orbitan alrededor del Sol.

En astrología, sin embargo, los periodos retrógrados se interpretan simbólicamente como etapas de revisión.

En el caso de Urano, planeta asociado con la innovación, la revolución, la tecnología y los cambios inesperados, su movimiento retrógrado dirige esa energía hacia el interior.

Por eso, durante este periodo pueden aparecer preguntas que llevaban tiempo esperando una respuesta, según comentan expertos al sitio de la revista Vogue.

Los cuatro signos mutables, Géminis, Sagitario, Virgo y Piscis, podrían sentir esta influencia con mayor intensidad.

Para ellos, el periodo puede funcionar como una preparación para nuevas etapas y decisiones que cobrarán mayor importancia posteriormente.

1. Géminis

Géminis será uno de los signos más directamente afectados por Urano retrógrado, debido a que el planeta transita por su signo.

Durante esta etapa, la revisión se concentra en la identidad, las creencias, la mentalidad y el rumbo personal.

Decisiones que antes parecían incuestionables podrían comenzar a ser observadas desde otra perspectiva.

La necesidad de libertad también puede hacerse más fuerte. Sin embargo, Urano no necesariamente exige destruir todo para comenzar de nuevo.

En algunos casos, cambiar la manera de interpretar una situación puede ser suficiente.

Este tránsito puede ayudar a Géminis a abandonar pensamientos limitantes y encontrar una forma más auténtica de comunicarse y relacionarse con los demás.

2. Sagitario

Urano retrógrado lleva a Sagitario a revisar especialmente sus relaciones y asociaciones.

Viejos conflictos de pareja podrían reaparecer, pero esta vez con la oportunidad de comprenderlos desde una perspectiva diferente.

Sagitario puede descubrir que algunas relaciones ya no funcionan bajo las mismas reglas.

Esto no significa necesariamente una ruptura. La verdadera pregunta será cómo construir vínculos donde ambas personas tengan suficiente espacio para conservar su individualidad.

Conversaciones inesperadas podrían cambiar la manera en que este signo entiende la intimidad, el compromiso y la libertad.

3. Virgo

Para Virgo, Urano retrógrado dirige la atención hacia la carrera profesional y la definición personal del éxito.

Algo que parecía representar un camino seguro puede comenzar a perder sentido. Al mismo tiempo, puede aparecer una necesidad creciente de trabajar de una manera más libre o diferente.

Este no tiene que ser un momento de decisiones impulsivas.

Puede ser mucho más importante comprender qué motiva realmente a Virgo. Ideas de negocio, contactos profesionales u oportunidades del pasado podrían reaparecer bajo nuevas circunstancias.

El gran aprendizaje será distinguir entre aquello que se hace por verdadera ambición y aquello que se mantiene simplemente por costumbre u obligación.

Antes de dar un próximo gran paso, Virgo tendrá que responder una pregunta fundamental: ¿qué significa realmente tener éxito?

4. Piscis

Piscis experimentará la influencia de Urano retrógrado principalmente en asuntos relacionados con el hogar, la familia y la seguridad emocional.

Problemas familiares o conversaciones pendientes podrían regresar a la superficie.

Al mismo tiempo, puede surgir un deseo intenso de modificar el espacio donde vive para convertirlo en un lugar que refleje mejor quién es actualmente.

Piscis podría descubrir que sentirse seguro no necesariamente significa permanecer aferrado a lo conocido. La verdadera estabilidad puede surgir cuando existe libertad para ser uno mismo.

Urano invita a desprenderse de vínculos emocionales con el pasado y construir una nueva definición de hogar, pertenencia y tranquilidad.