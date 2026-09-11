EE.UU. sentencia a ciudadano mexicano que vendía cocaína y fentanilo a personas sin hogar en Seattle

El líder de una organización de narcotráfico que proporcionaba drogas a las personas sin hogar en Seattle fue sentenciado a ocho años de prisión, informó el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.

Daniel Ibarra Loera, un inmigrante indocumentado residente en Kent, Washington, fue identificado como líder de una red de narcotráfico en una investigación de escuchas telefónicas realizada entre 2024 y 2025.

Las escuchas revelaron que Ibarra Loera también vendía cantidades de cocaína y fentanilo en grandes cantidades.

Cuando las autoridades allanaron su residencia en mayo de 2025, incautaron seis armas de fuego y chalecos antibalas que Ibarra Loera admitió haber usado para proteger su organización de narcotráfico.

En la audiencia de sentencia, la jueza federal Tana Lin declaró: “Usted fue la fuente de una cantidad significativa de cocaína y fentanilo para algunas de las personas más vulnerables de nuestra comunidad. Espero que reconozca que sus acciones contribuyeron al sufrimiento de muchas personas”.

A #HomelandSecurityTaskForce Investigation leads to an 8 year sentence for the leader of drug trafficking organization. Daniel Ibarra Loera, a Mexican national, profited from drugs sold in Seattle’s “Jungle" and International District.@DEAHQ @WDWAnews @TheJusticeDept @SeattlePD pic.twitter.com/ARRwn5dxAt — DEASeattle (@DEASEATTLEDiv) September 10, 2026

“Impulsado por la avaricia, este acusado traficó cocaína y fentanilo a algunas de las personas más vulnerables de nuestra comunidad, portando armas de fuego y tras haber ingresado ilegalmente al país”, afirmó el primer fiscal federal adjunto, Neil Floyd.

Según los registros del caso, en 2023, tras incidentes de violencia relacionados con el narcotráfico en los campamentos de personas sin hogar del Barrio Chino-Distrito Internacional de Seattle, y en la zona verde adyacente a la Interestatal 5, conocida como la “Jungla”, el FBI y el Departamento de Policía de Seattle iniciaron una investigación.

Ibarra Loera fue identificado como proveedor de cocaína y fentanilo para vendedores ambulantes. El 29 de mayo de 2025, las fuerzas del orden ejecutaron 16 órdenes de registro.

Los investigadores incautaron más de siete kilogramos de cocaína, 18 kilogramos de metanfetamina, más de 57,000 pastillas de fentanilo y 17 armas de fuego. También se incautaron más de $353,000 dólares en efectivo.

Asimismo, registraron la casa de Ibarra Loera y un almacén, incautando armas, drogas y autos de lujo que compraba y vendía para blanquear las ganancias del narcotráfico.

El 5 de mayo de 2026, Ibarra Loera se declaró culpable de conspiración para distribuir sustancias controladas, posesión de un arma de fuego para facilitar un delito de narcotráfico y conspiración para cometer blanqueo de dinero.

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