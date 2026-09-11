El tiempo de hoy en San Antonio, Texas para este viernes 11 de septiembre

Si vives en San Antonio o te encuentras de turismo esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el tiempo este viernes 11 de septiembre. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio se prevén pocas nubes. Se espera una temperatura máxima de 100 grados Fahrenheit (38ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 79 grados Fahrenheit (26ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del sudeste, que rondará los 8.08 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1010.9 hPa, una medición que irá constante. El amanecer será a las 07:16 h y el crepúsculo será a las 19:44 h, lo que significa un total de 12 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 11%. La temporada de lluvias en San Antonio inicia de mayo a octubre, con la mayor precipitación que ocurre en septiembre.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que tendremos pocas nubes. Las temperaturas se moverán entre los 79 y los 100 grados Fahrenheit (26 y 38ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe famosa por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La ciudad cuenta con un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

Durante los meses de verano, los termómetros pueden ascender hasta los 100° F, por lo que es importante mantenerse hidratado y quedarse a cubierto durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son mucho más suabes y agradables, con una media de unos 50° F.

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