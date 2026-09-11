Horóscopo de hoy para Acuario del 11 septiembre de 2026

Estarás bajo la influencia de una energía magnética. Querrás explorar cada rincón de tu compañero de alcoba y conocer sus secretos. Libérate de los miedos que puedan perturbar una sexualidad saludable y date permiso para disfrutar. La intimidad será un camino de transformación personal.

Horóscopo de amor para Acuario Si encuentras problemas repetidamente en tu vida personal causados por los demás, te darás cuenta de que lo más seguro es que estas equivocado porque ni modo que tu no seas responsable de nada. Aun si lo encuentras molesto, mantente calmado, no tomes la críticas en forma personal. Evita sobre emocionarte y escucha con cuidado y reconocerás que es solo un montón de escándalo sobre nada.

Horóscopo de dinero para Acuario Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.