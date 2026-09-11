Horóscopo de hoy para Acuario del 11 septiembre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 11 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Estarás bajo la influencia de una energía magnética. Querrás explorar cada rincón de tu compañero de alcoba y conocer sus secretos. Libérate de los miedos que puedan perturbar una sexualidad saludable y date permiso para disfrutar. La intimidad será un camino de transformación personal.

Horóscopo de amor para Acuario

Si encuentras problemas repetidamente en tu vida personal causados por los demás, te darás cuenta de que lo más seguro es que estas equivocado porque ni modo que tu no seas responsable de nada. Aun si lo encuentras molesto, mantente calmado, no tomes la críticas en forma personal. Evita sobre emocionarte y escucha con cuidado y reconocerás que es solo un montón de escándalo sobre nada.

Horóscopo de dinero para Acuario

Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Vete tranquilo con los juguetes sexuales. ¡Lee las instrucciones primero antes de usarlos en tu pareja! No querrás que pase un accidente cuando estés todo excitado. Podría sr embarazoso cuando tengas que llamar a los para médicos para remover todos esos traviesos accesorios.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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