Marines de EE.UU. difunden fotos de abordajes a presuntas embarcaciones del narco antes de ser bombardeadas

El Cuerpo de Marines de Estados Unidos difundió nuevas fotografías de operaciones realizadas contra embarcaciones pesqueras ecuatorianas que posteriormente fueron destruidas y hundidas en el océano Pacífico.

Las imágenes, divulgadas por el Cuerpo Sur de Marines, corresponden a operativos ejecutados entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre de 2026.

En ellas se observa a militares estadounidenses aproximándose a los barcos, realizando abordajes y retirando a los tripulantes antes de la destrucción de las embarcaciones.

Una de las operaciones registradas corresponde al Conquista 2, interceptado el 2 de septiembre. Las fotografías muestran a los tripulantes reunidos sobre la cubierta, algunos con las manos levantadas, mientras una lancha con marines armados se aproxima al barco. Posteriormente, los pescadores fueron trasladados a una embarcación militar estadounidense.

También fueron difundidas imágenes de la operación contra el María Candelaria, realizada el 5 de septiembre. Asimismo, la 24.ª Unidad Expedicionaria de Marines publicó fotografías correspondientes al operativo contra Los Tres Hermanos, ocurrido el 28 de agosto y señalado como el primero de esta serie de ataques.

Marines and Sailors with LCF-24 conduct a maritime interdiction operation in the Pacific, Sept. 5. U.S. forces intercepted, boarded, searched and cleared a vessel of interest and transferred detainees before the vessel was destroyed.#MARFORSOUTH #LCF24 #JTFWesternHemisphere pic.twitter.com/a2dRs6jR3G — U.S. Marine Corps Forces, South (@MARFORSOUTH) September 10, 2026

Al menos seis embarcaciones destruidas

De acuerdo con los reportes publicados por autoridades estdounidenses, al menos seis embarcaciones pesqueras ecuatorianas han sido destruidas en alta mar desde el 28 de agosto.

Hasta ahora, el Comando Sur había mostrado principalmente videos en blanco y negro de los ataques. En esas imágenes se observaban los bombardeos desde el aire una vez que las embarcaciones habían sido desalojadas.

La publicación de las nuevas fotografías permite conocer con mayor detalle lo ocurrido antes de los ataques: la interceptación de los barcos, los abordajes y el traslado de los tripulantes.

El Gobierno estadounidense sostiene que las operaciones se realizaron a partir de información de inteligencia que vinculaba a las embarcaciones con redes dedicadas al narcotráfico marítimo.

Según esta versión, los barcos habrían proporcionado apoyo logístico y combustible a embarcaciones utilizadas para transportar cocaína desde la costa ecuatoriana hacia EE.UU.

Washington también ha señalado presuntos vínculos con Los Choneros, organización criminal ecuatoriana cuyo líder, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, permanece detenido en Estados Unidos.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó durante su visita a Quito que las operaciones no tienen como objetivo matar a los pescadores, sino combatir las actividades de narcotráfico atribuidas a organizaciones criminales que la administración de Donald Trump considera terroristas.

Los tripulantes fueron entregados a Ecuador

Después de las operaciones, los tripulantes fueron entregados a las autoridades ecuatorianas. Sin embargo, los procesos judiciales posteriores no han terminado en todos los casos con acusaciones sostenidas.

En al menos dos de los seis casos reportados, la Justicia ecuatoriana ordenó la libertad de los pescadores por falta de pruebas. En otro caso, los tripulantes también recuperaron su libertad, aunque bajo determinadas condiciones, después de enfrentar un proceso por presunta asociación ilícita.

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