Las mejores películas, documentales y series sobre el 11 de septiembre y dónde verlas

Un cuarto de siglo después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, las imágenes de las Torres Gemelas siguen formando parte de la memoria colectiva de Estados Unidos. Pero el cine y la televisión también ayudaron a contar historias menos conocidas: la de los pasajeros del vuelo 93, los rescatistas atrapados bajo los escombros, las familias de las víctimas y la transformación política y militar que siguió a los ataques.

En el 25 aniversario, PBS (Public Broadcasting Service), la red pública de televisión de Estados Unidos, elaboró incluso una selección especial de documentales y podcasts para comprender tanto aquel día como sus consecuencias.

Mejores películas del 11-S para ver en casa

Estas son algunas de las producciones más recomendables para ver en Estados Unidos.

United 93

Probablemente sea una de las películas más intensas realizadas sobre el 11-S. Dirigida por Paul Greengrass, reconstruye las últimas horas del vuelo United 93, cuyos pasajeros se enfrentaron a los secuestradores antes de que el avión se estrellara en Pensilvania.

La película evita buena parte de las convenciones del cine de acción y busca reproducir la confusión y tensión de aquella mañana casi en tiempo real.

Dónde verla: Peacock y, actualmente, gratis con anuncios en YouTube en Estados Unidos. También puede alquilarse en Amazon Video y Apple TV.

9/11: One Day in America

Para quien quiera entender qué ocurrió aquel día hora por hora, esta serie documental de National Geographic es una de las mejores opciones. Sus seis episodios reconstruyen los ataques desde el impacto del primer avión hasta los últimos rescates entre los escombros, utilizando testimonios de sobrevivientes, bomberos, policías y testigos.

Fue realizada en colaboración con el 9/11 Memorial & Museum.

Dónde verla: Disney+ y otras plataformas que ofrecen contenidos de National Geographic; también está disponible en Hulu en Estados Unidos.

Turning Point: Generation 9/11

Es una de las grandes novedades del 25 aniversario. El documental, estrenado por Netflix en septiembre de 2026, mira el 11-S desde una perspectiva diferente: la de una generación que creció marcada por los atentados aunque muchos eran niños o todavía no habían nacido.

Incluye historias de hijos de víctimas y analiza cómo cambiaron Estados Unidos, sus guerras, la vigilancia gubernamental y la relación con las comunidades musulmanas después de 2001.

Dónde verla: Netflix.

102 Minutes That Changed America

No necesita narrador ni reconstrucciones. El documental arma los 102 minutos transcurridos entre el impacto del primer avión y el derrumbe de la segunda torre utilizando videos grabados por personas que estaban en Nueva York.

El resultado es especialmente impactante porque permite observar el acontecimiento casi exclusivamente desde la perspectiva de quienes lo vivieron.

Dónde verla: HISTORY Vault; la disponibilidad también puede variar entre servicios de alquiler digital.

World Trade Center

Oliver Stone llevó al cine en 2006 la historia real de dos policías de la Autoridad Portuaria que quedaron atrapados bajo los restos del World Trade Center.

Con Nicolas Cage y Michael Peña, la película pone el foco menos en los responsables del atentado y más en los rescates, las familias y las horas posteriores al derrumbe.

Dónde verla: Peacock; también está disponible gratis con anuncios en YouTube y para alquiler en servicios como Amazon Video y Apple TV en Estados Unidos.

Worth

Una de las películas más interesantes para entender lo que ocurrió después del 11-S. Michael Keaton interpreta al abogado Kenneth Feinberg, encargado del Fondo de Compensación para las Víctimas del 11 de Septiembre.

Su tarea plantea una pregunta incómoda que atraviesa toda la película: ¿cómo puede asignarse un valor económico a una vida humana?

La producción también cuenta con Stanley Tucci y Amy Ryan y está basada en hechos reales.

Dónde verla: Netflix.

Turning Point: 9/11 and the War on Terror

Esta serie documental de cinco episodios amplía mucho más el foco.

Comienza con las raíces de Al Qaeda y los errores de inteligencia anteriores al atentado, pero continúa con la guerra en Afganistán, los interrogatorios, la vigilancia y las decisiones políticas que marcaron las dos décadas siguientes.

Es una buena opción para quien quiera comprender por qué el impacto del 11-S fue mucho más allá de Nueva York.

Dónde verla: Netflix.

The Looming Tower

A diferencia de las anteriores, es una serie dramática. Basada en el libro ganador del Pulitzer de Lawrence Wright, reconstruye el ascenso de Al Qaeda durante los años previos al 11-S y la rivalidad entre la CIA y el FBI, que dificultó el intercambio de información sobre la amenaza.

Está protagonizada por Jeff Daniels y Tahar Rahim y tiene diez episodios.

Dónde verla: Hulu.

Zero Dark Thirty

No reconstruye directamente los atentados, sino uno de sus grandes capítulos posteriores: la búsqueda de Osama bin Laden.

Dirigida por Kathryn Bigelow y protagonizada por Jessica Chastain, sigue durante una década la operación de inteligencia que terminó con la muerte del líder de Al Qaeda en Pakistán en 2011.

La película también generó controversias por su representación de los interrogatorios y las prácticas utilizadas durante la llamada guerra contra el terrorismo.

Dónde verla: Netflix y Apple TV en Estados Unidos.

Qué ver primero para entender el 11-S

Si solo se van a elegir tres producciones, comenzaría por 9/11: One Day in America para reconstruir el día de los atentados, United 93 para acercarse a una de sus historias más dramáticas y Turning Point: Generation 9/11 para entender cómo aquella mañana todavía repercute en Estados Unidos 25 años después.

Las plataformas de streaming cambian sus catálogos con frecuencia, por lo que la disponibilidad puede variar después del 11 de septiembre de 2026.

Más información en PBS.

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